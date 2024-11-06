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Законодательство РК

Комиссия по координации работы блочного бюджета создана в Казахстане

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:55 Фото: Zakon.kz
Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 2 ноября 2024 года создана Комиссия по координации работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта, сообщает Zakon.kz.

"Создать Комиссию по координации работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта", — говорится в документе.

В состав комиссии включены:

  • Такиев Мади Токешович — министр финансов РК, председатель;
  • Темирбеков Даурен Оденович — вице-министр финансов РК, заместитель председателя;
  • Ахметов Олжас Калымтаевич — заместитель директора Департамента бюджетного законодательства Министерства финансов РК, секретарь;
  • Энгель Юлия Федоровна — член Высшей аудиторской палаты РК (по согласованию);
  • Жолманов Азамат Сагатович — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (по согласованию);
  • Амрин Азамат Кеменгерович — вице-министр национальной экономики РК;
  • Еркинбаев Ержан Маликович — вице-министр туризма и спорта РК;
  • Ибрайханов Ерболат Максутханович — вице-министр водных ресурсов и ирригации РК;
  • Алпысов Ермек Амантаевич — заместитель акима Карагандинской области;
  • Каюпов Тлепберген Ерсаевич — заместитель акима Западно-Казахстанской области;
  • Ахмедьяров Алибек Газизович — руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы (по согласованию);
  • Магауин Данияр Калыбекович — руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции (по согласованию);
  • Аушарипов Ерлан Серикович — заведующий Экономическим отделом Аппарата Правительства Республики Казахстан (по согласованию);
  • Алдасугурова Жанар Алибиевна — директор Департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов РК;
  • Ашим Айгуль Ашимовна — директор Департамента финансов Министерства туризма и спорта РК;
  • Бейсембаев Олжас Жылкайдарович — директор Департамента бюджетного законодательства Министерства финансов РК;
  • Дарибаева Гулсана Аманбаевна — директор Департамента бюджетной политики Министерства национальной экономики РК;
  • Есдаулетова Алия Аманбаевна — директор Департамента инвестиционной политики Министерства национальной экономики РК;
  • Исмагулов Сейльхан Калиакбарович — директор Департамента бюджетного планирования Министерства финансов РК;
  • Клышпаев Динмухамед Гайдарович — директор Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК;
  • Максутов Нурлан Максутулы — директор Департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК;
  • Махметов Момыш Елтаевич — директор Департамента управления государственными активами и бюджетной политики Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • Мынбаев Маханбет Бахытжанович — директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК;
  • Оспанов Әуесхан Алтайұлы — директор Департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК;
  • Рахимова Бахыт Балмагамбетовна — директор Департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства финансов РК;
  • Хисматулин Вагиз Раилович — директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства национальной экономики РК;
  • Худайбергенов Олжас Абдумаликович — старший партнер товарищества с ограниченной ответственностью "Центр стратегических инициатив".

Также утверждено Положение о комиссии по координации работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта.

Так, Комиссия по координации работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.

Задачами Комиссии является выработка предложений и рекомендаций по вопросу работы блочного бюджета, а также координация участников в рамках пилотного проекта. 

Из распоряжения следует, что комиссия ежегодно, не позднее 31 марта, следующего за отчетным финансовым годом, должна представлять на рассмотрение правительства предложения по совершенствованию работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта.

 

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