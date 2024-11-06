Комиссия по координации работы блочного бюджета создана в Казахстане
"Создать Комиссию по координации работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта", — говорится в документе.
В состав комиссии включены:
- Такиев Мади Токешович — министр финансов РК, председатель;
- Темирбеков Даурен Оденович — вице-министр финансов РК, заместитель председателя;
- Ахметов Олжас Калымтаевич — заместитель директора Департамента бюджетного законодательства Министерства финансов РК, секретарь;
- Энгель Юлия Федоровна — член Высшей аудиторской палаты РК (по согласованию);
- Жолманов Азамат Сагатович — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (по согласованию);
- Амрин Азамат Кеменгерович — вице-министр национальной экономики РК;
- Еркинбаев Ержан Маликович — вице-министр туризма и спорта РК;
- Ибрайханов Ерболат Максутханович — вице-министр водных ресурсов и ирригации РК;
- Алпысов Ермек Амантаевич — заместитель акима Карагандинской области;
- Каюпов Тлепберген Ерсаевич — заместитель акима Западно-Казахстанской области;
- Ахмедьяров Алибек Газизович — руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы (по согласованию);
- Магауин Данияр Калыбекович — руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции (по согласованию);
- Аушарипов Ерлан Серикович — заведующий Экономическим отделом Аппарата Правительства Республики Казахстан (по согласованию);
- Алдасугурова Жанар Алибиевна — директор Департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов РК;
- Ашим Айгуль Ашимовна — директор Департамента финансов Министерства туризма и спорта РК;
- Бейсембаев Олжас Жылкайдарович — директор Департамента бюджетного законодательства Министерства финансов РК;
- Дарибаева Гулсана Аманбаевна — директор Департамента бюджетной политики Министерства национальной экономики РК;
- Есдаулетова Алия Аманбаевна — директор Департамента инвестиционной политики Министерства национальной экономики РК;
- Исмагулов Сейльхан Калиакбарович — директор Департамента бюджетного планирования Министерства финансов РК;
- Клышпаев Динмухамед Гайдарович — директор Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК;
- Максутов Нурлан Максутулы — директор Департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК;
- Махметов Момыш Елтаевич — директор Департамента управления государственными активами и бюджетной политики Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
- Мынбаев Маханбет Бахытжанович — директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК;
- Оспанов Әуесхан Алтайұлы — директор Департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК;
- Рахимова Бахыт Балмагамбетовна — директор Департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства финансов РК;
- Хисматулин Вагиз Раилович — директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства национальной экономики РК;
- Худайбергенов Олжас Абдумаликович — старший партнер товарищества с ограниченной ответственностью "Центр стратегических инициатив".
Также утверждено Положение о комиссии по координации работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта.
Так, Комиссия по координации работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта является консультативно-совещательным органом при правительстве РК.
Задачами Комиссии является выработка предложений и рекомендаций по вопросу работы блочного бюджета, а также координация участников в рамках пилотного проекта.
Из распоряжения следует, что комиссия ежегодно, не позднее 31 марта, следующего за отчетным финансовым годом, должна представлять на рассмотрение правительства предложения по совершенствованию работы блочного бюджета в рамках пилотного проекта.