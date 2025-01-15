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Право

В Казахстане создана комиссия по проведению Года рабочих профессий

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 12:43 Фото: Zakon.kz
Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 13 января 2025 года создана Комиссия по проведению Года рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

"Создать Комиссию по проведению Года рабочих профессий", – говорится в документе.

Указывается, что комиссия создается с целью объединения усилий заинтересованных государственных органов республики, профсоюзов, бизнес-сообщества и работодателей для повышения престижа и популяризации рабочих профессий в обществе, преобразования технического и профессионального образования в систему притяжения молодежи и работодателей.

В состав комиссии включены:

  • Заместитель премьер-министра РК, председатель.
  • Министр просвещения РК, заместитель председателя.
  • Вице-министр просвещения РК, секретарь.
  • Вице-министр сельского хозяйства РК.
  • Вице-министр науки и высшего образования РК.
  • Вице-министр труда и социальной защиты населения РК.
  • Вице-министр здравоохранения РК.
  • Вице-министр транспорта РК.
  • Заместитель министра обороны РК.
  • Вице-министр культуры и информации РК.
  • Вице-министр промышленности и строительства РК.
  • Вице-министр торговли и интеграции РК.
  • Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.
  • Заместитель министра иностранных дел РК.
  • Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.
  • Вице-министр туризма и спорта РК.
  • Вице-министр национальной экономики РК.
  • Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
  • Вице-министр экологии и природных ресурсов РК.
  • Вице-министр энергетики РК.
  • Заместители акимов областей.
  • Председатель Федерации профсоюзов РК (по согласованию).
  • Президент некоммерческого АО "Talap" (по согласованию).
  • Председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).
  • Руководитель аппарата АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию).
  • Управляющий директор по HR, правовому сопровождению и рискам АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" (по согласованию).
  • Управляющий директор по HR и производственной безопасности АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (по согласованию).
  • Председатель правления АО "Национальные информационные технологии" (по согласованию).
  • Руководитель аппарата АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (по согласованию).
  • Управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию).
  • Генеральный директор по администрированию бизнеса АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" (по согласованию).
  • Руководитель аппарата АО "Самрук-Энерго" (по согласованию).
  • Председатель правления АО "Казахтелеком" (по согласованию).
  • Управляющий директор по социально-трудовым отношениям, охране труда и связям с общественностью АО "Казпочта" (по согласованию).
  • Председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" (по согласованию).
  • Директор по организационному развитию и управлению персоналом ТОО "Кazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)"(по согласованию).
  • Директор Департамента по управлению талантами ТОО "Евразийская Группа" (по согласованию).
  • Директор Департамента развития человеческого капитала объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "Kazenergy" (по согласованию).
  • Директор Департамента технического регулирования объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (по согласованию).
  • Директор исполнительной дирекции объединения юридических лиц "Союз машиностроителей Казахстана" (по согласованию).
  • Председатель правления объединения юридических лиц "Ассоциация электроэнергетиков" (по согласованию).
  • Председатель президиума республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" (по согласованию).
  • Президент ассоциации предприятий легкой промышленности РК (по согласованию).
  • Председатель правления Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Национальное объединение предприятий легкой промышленности "QazTextileIndustry" (по согласованию).
  • Президент ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК (по согласованию).
  • Президент объединения юридических лиц "Ассоциация застройщиков Казахстана" (по согласованию).
  • Президент объединения юридических лиц "Ассоциация производственных геологических организаций РК" (по согласованию).
  • Президент объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов" (по согласованию).
  • Председатель объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме ассоциации "Саморегулируемая организация общественного питания РК" (по согласованию).
  • Президент ассоциации туроператоров РК (по согласованию).
  • Исполнительный директор объединения юридических лиц "Евразийская ассоциация туризма" (по согласованию).
  • Директор ассоциации субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере "Шанырак" (по согласованию).
  • Президент объединения юридических лиц "Ассоциация торговых предприятий Казахстана" (по согласованию).
  • Руководитель корпоративного университета "Аллюр" ТОО "СарыаркаАвтоПром" (по согласованию).
  • Заместитель директора по учебной работе частного учреждения "Samruk Business Academy" (по согласованию).
  • Директор научно-исследовательского центра "Молодежь" (по согласованию). 

Также утверждено положение о работе комиссии.

Целью работы комиссии является выработка предложений и рекомендаций по проведению Года рабочих профессий для повышения престижа и популяризации рабочих профессий в обществе, преобразования технического и профессионального образования в систему притяжения молодежи и работодателей.

Рабочим органом комиссии является Министерство просвещения РК.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

 2025 год Годом рабочих профессий глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил в своем Послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года. Он подчеркнул, что "необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом".

27 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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