В Казахстане создана комиссия по проведению Года рабочих профессий

Распоряжением премьер-министра РК Олжаса Бектенова от 13 января 2025 года создана Комиссия по проведению Года рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

"Создать Комиссию по проведению Года рабочих профессий", – говорится в документе.

Указывается, что комиссия создается с целью объединения усилий заинтересованных государственных органов республики, профсоюзов, бизнес-сообщества и работодателей для повышения престижа и популяризации рабочих профессий в обществе, преобразования технического и профессионального образования в систему притяжения молодежи и работодателей.

В состав комиссии включены:

Заместитель премьер-министра РК, председатель.

Министр просвещения РК, заместитель председателя.

Вице-министр просвещения РК, секретарь.

Вице-министр сельского хозяйства РК.

Вице-министр науки и высшего образования РК.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Вице-министр здравоохранения РК.

Вице-министр транспорта РК.

Заместитель министра обороны РК.

Вице-министр культуры и информации РК.

Вице-министр промышленности и строительства РК.

Вице-министр торговли и интеграции РК.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.

Заместитель министра иностранных дел РК.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.

Вице-министр туризма и спорта РК.

Вице-министр национальной экономики РК.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК.

Вице-министр энергетики РК.

Заместители акимов областей.

Председатель Федерации профсоюзов РК (по согласованию).

Президент некоммерческого АО "Talap" (по согласованию).

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (по согласованию).

Руководитель аппарата АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию).

Управляющий директор по HR, правовому сопровождению и рискам АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" (по согласованию).

Управляющий директор по HR и производственной безопасности АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (по согласованию).

Председатель правления АО "Национальные информационные технологии" (по согласованию).

Руководитель аппарата АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (по согласованию).

Управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию).

Генеральный директор по администрированию бизнеса АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" (по согласованию).

Руководитель аппарата АО "Самрук-Энерго" (по согласованию).

Председатель правления АО "Казахтелеком" (по согласованию).

Управляющий директор по социально-трудовым отношениям, охране труда и связям с общественностью АО "Казпочта" (по согласованию).

Председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" (по согласованию).

Директор по организационному развитию и управлению персоналом ТОО "Кazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)"(по согласованию).

Директор Департамента по управлению талантами ТОО "Евразийская Группа" (по согласованию).

Директор Департамента развития человеческого капитала объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "Kazenergy" (по согласованию).

Директор Департамента технического регулирования объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" (по согласованию).

Директор исполнительной дирекции объединения юридических лиц "Союз машиностроителей Казахстана" (по согласованию).

Председатель правления объединения юридических лиц "Ассоциация электроэнергетиков" (по согласованию).

Председатель президиума республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" (по согласованию).

Президент ассоциации предприятий легкой промышленности РК (по согласованию).

Председатель правления Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Национальное объединение предприятий легкой промышленности "QazTextileIndustry" (по согласованию).

Президент ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК (по согласованию).

Президент объединения юридических лиц "Ассоциация застройщиков Казахстана" (по согласованию).

Президент объединения юридических лиц "Ассоциация производственных геологических организаций РК" (по согласованию).

Президент объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов" (по согласованию).

Председатель объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме ассоциации "Саморегулируемая организация общественного питания РК" (по согласованию).

Президент ассоциации туроператоров РК (по согласованию).

Исполнительный директор объединения юридических лиц "Евразийская ассоциация туризма" (по согласованию).

Директор ассоциации субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере "Шанырак" (по согласованию).

Президент объединения юридических лиц "Ассоциация торговых предприятий Казахстана" (по согласованию).

Руководитель корпоративного университета "Аллюр" ТОО "СарыаркаАвтоПром" (по согласованию).

Заместитель директора по учебной работе частного учреждения "Samruk Business Academy" (по согласованию).

Директор научно-исследовательского центра "Молодежь" (по согласованию).

Также утверждено положение о работе комиссии.

Целью работы комиссии является выработка предложений и рекомендаций по проведению Года рабочих профессий для повышения престижа и популяризации рабочих профессий в обществе, преобразования технического и профессионального образования в систему притяжения молодежи и работодателей.

Рабочим органом комиссии является Министерство просвещения РК.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

2025 год Годом рабочих профессий глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил в своем Послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года. Он подчеркнул, что "необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом".

27 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий.