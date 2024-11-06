В Казахстане разработали новые механизмы формирования цен на лекарства

Минздрав подготовил изменения в правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется усиление контроля за соблюдением установленных норм и правил как со стороны производителей, так и со стороны дистрибьюторов лекарственных средств.

Для этого разработаны новые механизмы формирования цен, в том числе позволяющие оперативно выявлять факты нарушения, связанные с необоснованным завышением цен.

Так, говорится, что государственная экспертная организация осуществляет:

регистрацию цены или перерегистрацию зарегистрированной цены производителя на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации;

оказание государственной услуги по регистрации цены или перерегистрации зарегистрированной цены производителя на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

формирование проекта перечня ЛС, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;

формирование проекта предельных цен на торговое наименование ЛС производителя, для оптовой и розничной реализации;

формирование проекта предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

формирование проекта предельных цен на торговое и международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

отзыв зарегистрированных цен на ЛС на основании актов правоохранительных органов и судебных актов, вступивших в законную силу и по обращению заявителя в произвольной форме.

Регулирование цен включает в себя следующие этапы и мероприятия:

для лекарственных средств, подлежащих оптовой и розничной реализации:

формирование проекта перечня ЛС, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;

регистрация цены или перерегистрация зарегистрированной цены на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации на основе референтного ценообразования;

формирование оптовых наценок;

формирование предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой реализации;

формирование розничных наценок;

формирование предельных цен на торговое наименование ЛС для розничной реализации;

согласование Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан проекта предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации;

утверждение предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации;

для лекарств, предназначенных для оказания ГОБМП и в ОСМС:

выдачу заключения о зарегистрированной цене производителя на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и ОСМС;

формирование наценок в рамках ГОБМП и ОСМС;

формирование предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

согласование Агентством по защите и развитию конкуренции РК проекта предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и ОСМС;

утверждение предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и ОСМС;

формирование предельных цен на международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

утверждение предельных цен на международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Регистрация цены или перерегистрация зарегистрированных цен производителя и утверждение предельных цен осуществляется в национальной валюте Казахстана (тенге).

Для регистрации цены или перерегистрации зарегистрированных цен производителя государственной экспертной организацией на договорной основе осуществляется референтное ценообразование.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября.