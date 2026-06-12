Минздрав планирует повысить эффективность системы ценообразования на лекарства
Минздрав совершенствует механизм регулирования цен на лекарственные средства.
Поправки направлены на дальнейшее совершенствование механизма формирования предельных цен на лекарственные препараты, повышение прозрачности подходов к ценообразованию и развитие конкурентной среды на фармацевтическом рынке.
В частности, предусматривается уточнение порядка формирования предельных цен на генерические и биоаналогичные лекарственные препараты после завершения срока патентной защиты оригинальных лекарственных средств.
Ожидается, что предлагаемые изменения будут способствовать расширению доступности современных лекарственных препаратов для населения, поддержанию баланса интересов пациентов и участников рынка, а также дальнейшему развитию конкуренции в фармацевтическом секторе.
В Минздраве отметили, что важным преимуществом проекта является применение единых и понятных подходов к формированию предельных цен, что позволит обеспечить предсказуемость регулирования и повысить эффективность действующей системы ценообразования.
Принятие проекта приказа направлено на дальнейшее совершенствование системы лекарственного обеспечения населения республики.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.