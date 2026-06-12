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Право

Минздрав планирует повысить эффективность системы ценообразования на лекарства

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 14:33 Фото: Zakon.kz
Минздрав подготовил поправки в правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Минздрав совершенствует механизм регулирования цен на лекарственные средства.

Поправки направлены на дальнейшее совершенствование механизма формирования предельных цен на лекарственные препараты, повышение прозрачности подходов к ценообразованию и развитие конкурентной среды на фармацевтическом рынке.

В частности, предусматривается уточнение порядка формирования предельных цен на генерические и биоаналогичные лекарственные препараты после завершения срока патентной защиты оригинальных лекарственных средств.

Ожидается, что предлагаемые изменения будут способствовать расширению доступности современных лекарственных препаратов для населения, поддержанию баланса интересов пациентов и участников рынка, а также дальнейшему развитию конкуренции в фармацевтическом секторе.

В Минздраве отметили, что важным преимуществом проекта является применение единых и понятных подходов к формированию предельных цен, что позволит обеспечить предсказуемость регулирования и повысить эффективность действующей системы ценообразования.

Принятие проекта приказа направлено на дальнейшее совершенствование системы лекарственного обеспечения населения республики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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