В Казахстане обновили размеры возмещения за уничтоженных животных и птиц

Приказом МЭПР от 28 февраля 2025 года обновлены размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, сообщает Zakon.kz.

Так, размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, изложены в новой редакции.

В частности, предусмотрены следующие размеры возмещения:

Животные

Баран горный (аргали, архар, муфлон) – 1 500 МРП (5 898 000 тенге в 2025 году);

в 2025 году); Снежный барс, гепард – 2 000 МРП (7 864 000 тенге) ;

; Красный волк – 600 МРП (2 359 200 тенге) ;

; Индийский дикобраз – 200 МРП (786 400 тенге) ;

; Зайцы – 5 МРП (19 660 тенге) ;

; Кабан, косуля – 250 МРП (983 000 тенге) ;

; Туркменский кулан – 2 000 МРП ;

; Лось – 500 МРП (1 966 00 тенге) ;

; Тяньшанский бурый медведь – 700 МРП (2 752 400 тенге) ;

; Олени, туркестанская рысь – 200 МРП (786 400 тенге) ;

; Соболь – 40 МРП (157 280 тенге) ;

; Млекопитающие, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных Красную книгу РК – 100 МРП (393 200 тенге);

Птицы

Черный аист, журавль-красавка – 200 МРП;

Беркут – 400 МРП;

Джек (дрофа-красотка), дрофа – 700 МРП;

Лебедь-кликун, малый – 400 МРП;

Орел степной – 20 МРП;

Пеликаны – 400 МРП;

Филин, реликтовая чайка – 200 МРП;

Фламинго – 400 МРП.

Также предусмотрены размеры возмещения за погибших пресмыкающихся, земноводных, насекомых, паукообразных и рыб.

Указывается, то за животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенным в Красную книгу РК, а также видам, на пользование которых введен запрет, кроме использования в научных целях:

за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, логово и другие жилища животных ущерб взыскивается в размере 10 МРП;

за каждое незаконно добытое (уничтоженное) яйцо, а также за каждый эмбрион из незаконно добытой или уничтоженной самки млекопитающих взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самки) данного вида животных;

за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 100 граммов икры, взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных.

Другие виды животных:

за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных.

Приказ вводится в действие с 18 марта 2025 года.