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События

Суд признал патент на породу собак "Казахский тазы" недействительным

тазы, патент, суд Астаны , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 20:33 Фото: Министерство экологии РК
Суд удовлетворил иск РОО "Союз кинологов Казахстана" и Министерства экологии РК о признании недействительным патента на селекционное достижение "Порода собак Казахский тазы", выданного Республиканской Ассоциацией общественных объединений охотников "Қансонар", сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 марта сообщил Специализированный межрайонный экономический суд Астаны.

Согласно материалам дела, патент был выдан 30 декабря 2024 года Институтом интеллектуальной собственности РК. Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что при его выдаче были нарушены существенные условия патентоспособности.

"Порода тазы является древней казахской породой и ранее уже была зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне. В 2023 году Международная кинологическая федерация (FCI) официально признала породу "Казахский тазы", закрепив Казахстан в качестве страны ее происхождения", – говорится в сообщении.

Суд постановил, что казахский тазы не является новой породой, а потому не может подпадать под критерий новизны, необходимый для выдачи патента.

Кроме того, отмечается, что полученный патент предоставлял исключительные права его владельцу на разведение, продажу и экспорт собак, что могло ограничить права других владельцев и заводчиков. В Союзе кинологов Казахстана подчеркнули, что такие ограничения могли затруднить развитие и популяризацию породы, а также угрожать сохранению ее генетического фонда.

Суд также указал, что патент противоречит нормам Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", в котором закреплено, что сохранение и воспроизводство казахских пород находится под государственным управлением.

Решение суда не вступило в законную силу.

15 января 2025 года сообщалось, что Национальный институт интеллектуальной собственности Qazpatent запатентовал казахскую тазы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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