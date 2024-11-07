Квартира от государства: как поменяются правила предоставления гражданам жилья

Несмотря на рыночные отношения, в Казахстане до сих можно получить жилье от государства. Причем не только в пользование, но и в собственность. Более того, сейчас происходит реформа жилищной политики, которая предоставляет гражданам еще больше возможностей. Каких именно – уточняет Zakon.kz.

В Парламенте РК рассматривается Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстана по вопросам реформирования жилищной политики".

О каких же возможностях получения жилья идет речь? Как было раньше и как будет?

На базе Отбасы банка создается Центр обеспечения жилищем

На сегодняшний день количество граждан, состоящих в очереди на получение жилища, составляет 649 949 человек (на 06.11.2024). А по сути – семей. Так что число смело можно умножать 3-4.

При этом прирост ежегодно в среднем составляет 14% в год:

на 1.01.2021 года – 394 302 человек;

на 1.01.2022 года – 475 011;

на 1.01.2023 года – 538 268;

на 1.01.2023 года – 615 745 человек.

Сейчас для постановки на учет на получение жилища нуждающиеся в нем граждане могут обратиться в местный исполнительный орган. Причем, по действующему законодательству местные исполнительные органы ведут шесть раздельных списков очередников:

ветераны Великой Отечественной войны; дети-сироты; многодетные матери, многодетные семьи; социально уязвимые слои населения (лица с инвалидностью 1 и 2, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, неполные семьи, кандасы и другие). государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие; граждане, единственное жилище которых признано аварийным.

То есть, чтобы претендовать на получение квартиры, надо быть одним из вышеперечисленных.

По новым правилам предусматривается отойти от категорийной принадлежности и предоставить право постановки на учет всем гражданам, нуждающимся в жилище, не имеющие жилья в течение последних 5 лет.

Как это будет сделано? На базе Отбасы банка создадут Центр обеспечения жилищем. Все имеющиеся списки будут переданы в Центр, который, в свою очередь, консолидирует полученные от акиматов списки очередников в единую базу.

Это позволит применить принцип "одного окна", когда отпадает необходимость обращаться в несколько инстанций для того, чтобы подтвердить свой статус "нуждающегося в жилье", вставать в очередь, а затем обращаться в банк для получения займа. Какие еще плюсы:

переданные функции будут реализовываться с соблюдением принципа прозрачности (на интернет-ресурсе Отбасы банк будут публиковаться списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилище, а также граждан, получивших меру государственной поддержки);

(на интернет-ресурсе Отбасы банк будут публиковаться списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилище, а также граждан, получивших меру государственной поддержки); постановка на учет и распределение мер государственных поддержек будут происходить в автоматизированном режиме (в онлайн формате ) посредством интеграции с государственными базами данных (то есть вся информация, в том числе любые изменения в статусе граждан, будет запрашиваться из государственных баз данных, что исключает вмешательство со стороны Отбасы банка);

) посредством интеграции с государственными базами данных (то есть вся информация, в том числе любые изменения в статусе граждан, будет запрашиваться из государственных баз данных, что исключает вмешательство со стороны Отбасы банка); в целях оперативной актуализации количества граждан, нуждающихся в жилище будет проводить инвентаризацию списков очередников ежеквартально . Сейчас акиматы проводят инвентаризацию ежегодно;

. Сейчас акиматы проводят инвентаризацию ежегодно; списки граждан, получивших меру государственной поддержки, могут быть представлены для ознакомления по требованию граждан, состоящих на учете.

Для передачи функций предусмотрен переходный период-шесть месяцев. В течение переходного периода акиматы будут проводить инвентаризацию и передавать Центру списки граждан, состоящих на учете.

При этом – обратите внимание – за акиматами остается обеспечение очередников жильем путем приобретения и строительства.

Право первой очереди

Почему люди по двадцать лет стоят в очереди на квартиру? В пункте 4 статьи 74 "Закона о жилищных отношениях" перечислены категории населения, у которых имеется первоочередное право на получение жилья. И потому всем остальным приходится пропускать вперед "первоочередников", из-за чего для них очередь практически не двигается.

Очевидно, с этим надо было что-то решать. Во-первых, расширили перечень первоочередников. В обновленном виде он включает, помимо прежних, еще несколько категорий (выделены):

ветераны ВОВ, а также ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств ;

; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

многодетные матери (награжденные соответствующими подвесками или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени);

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

вдовы (вдовцы).

Кстати, заметьте, вдовы выделены в отдельную самостоятельную категорию. Ранее они входили в категорию "неполные семьи" (семья, где детей воспитывает один из родителей).

Так вот, чтобы очередь не затягивалась для других, 70 процентов от общего объема жилищ, предоставляемых в рамках мер государственной поддержки, будут распределяться среди тех, у кого есть преимущественное право. Остальные 30 процентов – для всех остальных.

А уже в каждом из потоков распределение жилья будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет. То есть граждане, состоящие в очереди длительное время, будут обеспечены раньше.

Другим немаловажным фактором при распределении жилищ будет являться уровень дохода. В зависимости от него очереднику будут предоставляться меры государственной поддержки в виде субсидирования арендной платы, арендного жилья либо льготных ипотечных займов ("Бакытты отбасы", "Шанырак", "Отау", "Наурыз").

Приватизация по остаточной стоимости

Законом "О жилищных отношениях" (статья 13) предусмотрена возможность приватизации нанимаемого жилья из госфонда. Однако эта опция не распространяется на те случаи, когда арендное жилье предоставляется государством без права выкупа. Новеллы исключают этот подпункт, то есть у граждан появится новая возможность: приобретать такое жилье в собственность.

На сегодня в арендных жилищах без права выкупа проживают порядка 55 тыс. человек. Причем в основном – социально уязвимые слои населения, как многодетные семьи, дети-сироты и др. Раньше они не могли приватизировать квартиру, а теперь смогут, причем по остаточной стоимости. То есть, если, например, в 2019 году квартира стоила 8 млн, то спустя 5 лет наниматели смогут ее выкупить за 7,2 млн (два процента каждый год – амортизация). Предусмотрена и возможность оформления в рассрочку до 10 лет при внесении первоочередного взноса в размере 30%.

И кстати, новым законом предоставляются и другие аналогичные возможности. Например, сейчас, если единственное жилище граждан признано аварийным, им дают из госфонда другое. Но не в собственность, а в пользование. Теперь же появляется право приватизации жилища, выданного гражданам, единственное жилище которых было признано аварийным – по аналогии с арендным.

Особо отметим, что именно эти нормы вступают в силу по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования. Сразу после этого граждане имеют право обратиться в акиматы (пока что) по поводу приватизации.

Особые преимущества для сирот и лиц с инвалидностью

На сегодняшний день детей-сирот ставят на очередь по адресу интернатных учреждений, в которых они проживают, и по зарегистрированному адресу опекуна. То есть по месту жительства. И при этом действующие нормы не предусматривают сохранение очереди в случае его смены.

Новые правила обеспечивают сохранение первичной даты очереди детей-сирот в случае смены места проживания. Правда, в рамках одной области. С другой стороны, по действующему законодательству для постановки на учет в городах Астана, Алматы и Шымкент требуется регистрация за последние три года. Новым законом это требование исключается для детей-сирот.

Кроме того, законопроектом предусматривается сохранение очередности детей-сирот в случае возврата их в организации образования после отмены усыновления, опеки или попечительства.

Также сохраняется очередность для многодетных семей, неполных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью в случае изменения их статуса в связи с достижением детей совершеннолетия либо их смерти.

Остается добавить, что жилье для всех нуждающихся предоставляется в РК бессрочно. Даже в случае смерти основного нанимателя члены его семьи продолжают проживать в этом жилище и договор найма заключается повторно. Разумеется, если не возникают основания выселения, предусмотренные в статье 107 Закона РК "О жилищных отношениях".

Например, систематически нарушают правила общежития или приобрели иное жилище на праве собственности, всего 10 пунктов.

P.S. В целях чествовании граждан, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, а также спасении человеческих жизней, законом предусмотрено обеспечение жильем семей таких лиц не позднее одного года.

Реализация данной меры будет осуществляться местными исполнительными органами за счет местного бюджета.