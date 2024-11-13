Как получить жилье от государства и кому квартира положена в первую очередь: квартирные вопросы
В Казахстане нуждающиеся в жилье граждане, т.е. те, у кого нет жилища на праве собственности в РК (пп. 1) статьи 69 Закона РК "О жилищных отношениях"), имеют право на предоставление жилища из государственного жилого фонда (или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде) в том населенном пункте, где постоянно проживают (пункт 1 статьи 67 Закона).
Также для этого необходимо относиться к одной из шести категорий, которые будут перечислены ниже. Существуют и другие правила предоставления жилищ в пользование и в собственность, и эти правила решено существенно поменять.
Первое. Учетом и распределением квартир от государства будет заниматься Центр обеспечения жильем, который создадут на базе "Отбасы банка" Сейчас, чтобы встать в очередь на квартиру, нуждающиеся в жилье граждане обращаются в местные исполнительные органы (акиматы). После вступления в силу новых правил все списки очередников будут переданы в Центр, который, в свою очередь, консолидирует полученные от акиматов списки очередников в единую базу.
И это – во-вторых. Вместо шести очередей будет одна очередь. По действующему законодательству (пункт 2 статьи 74 Закона РК "О жилищных отношениях") акиматы ведут шесть раздельных списков очередников:
- Ветераны Великой Отечественной войны.
- Дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей.
- Многодетные матери, т.е. награжденные подвесками за 6 или 7 и более детей (в том числе усыновленных); многодетные семьи.
- Социально уязвимые слои населения, именно те, что перечислены в пункте 3 "Правил предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда...": ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств; лица с инвалидностью I и II групп; семьи, воспитывающие детей с инвалидностью: лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; кандасы; лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка; неполные семьи.
- Государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающие государственные выборные должности.
- Граждане, единственное жилище которых признано аварийным.
При этом для 3 и 4 категорий обязательным условием является, чтобы совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи был ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума.
По новым правилам предусматривается отойти от категорийной принадлежности, а кроме того, предоставить право постановки на учет всем гражданам, нуждающимся в жилище, у кого нет и не было собственного жилья в течение пяти последних лет – в единой очереди. Какие это будет иметь последствия?
Сейчас три первые категории – ветераны ВОВ, дети-сироты, многодетные матери и семьи – имеют первоочередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда. Разумеется, это влияет на скорость получения квартиры.
Почему люди по двадцать лет стоят в очереди? Потому что остальным приходится пропускать вперед "первоочередников". При этом "право первой очереди" законодательно не ограничено. Из-за чего их очереди практически не двигаются.
В пункте 4 статьи 74 Закона сказано только:
"При распределении жилищ... детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее двадцати процентов от общего количества жилищ из коммунального жилищного фонда".
Но ведь не менее 20% – это и 99%. И даже больше.
Очевидно, с этим надо было что-то решать. И придумали следующее.
Чтобы очередь не затягивалась для других, лишь 70 процентов от общего объема жилищ, предоставляемых в рамках мер государственной поддержки, будут распределяться среди тех, у кого есть первоочередное право. Остальные же 30 процентов – для всех тех, у кого преимущественного права нет.
И, наконец, третье – расширили перечень первоочередников. В обновленном виде он включает, помимо прежних, еще несколько категорий (выделены):
- ветераны ВОВ, а также ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- многодетные матери (награжденные соответствующими подвесками или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени);
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью I и II групп;
- семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
- вдовы (вдовцы).
Заметьте, вдовы выделены в отдельную самостоятельную категорию. Ранее они входили в "неполные семьи" (семья, где детей воспитывает один из родителей).
Также помимо ветеранов ВОВ в список первоочередников вошли две другие категории ветеранов. Они и ранее могли претендовать на жилье от государства, но только без преимущественного права, как социально уязвимые слои населения. Как – почему-то – и лица с инвалидностью. Последних тоже ожидаемо добавили в список первоочередников (I и II групп), равно как и семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью.
Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что в Парламенте РК рассматривается закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики".