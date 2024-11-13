Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как получить жилье от государства и кому квартира положена в первую очередь: квартирные вопросы

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 11:27 Фото: pexels
Кому в Казахстане государство предоставляет жилище в пользование? У каких категорий населения есть первоочередное право на получение квартиры? Как жилье можно затем приватизировать? Правила меняются, и об этом рассказывает Zakon.kz.

В Казахстане нуждающиеся в жилье граждане, т.е. те, у кого нет жилища на праве собственности в РК (пп. 1) статьи 69 Закона РК "О жилищных отношениях"), имеют право на предоставление жилища из государственного жилого фонда (или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде) в том населенном пункте, где постоянно проживают (пункт 1 статьи 67 Закона).

Также для этого необходимо относиться к одной из шести категорий, которые будут перечислены ниже. Существуют и другие правила предоставления жилищ в пользование и в собственность, и эти правила решено существенно поменять.

Первое. Учетом и распределением квартир от государства будет заниматься Центр обеспечения жильем, который создадут на базе "Отбасы банка" Сейчас, чтобы встать в очередь на квартиру, нуждающиеся в жилье граждане обращаются в местные исполнительные органы (акиматы). После вступления в силу новых правил все списки очередников будут переданы в Центр, который, в свою очередь, консолидирует полученные от акиматов списки очередников в единую базу.

И это – во-вторых. Вместо шести очередей будет одна очередь. По действующему законодательству (пункт 2 статьи 74 Закона РК "О жилищных отношениях") акиматы ведут шесть раздельных списков очередников:

  1. Ветераны Великой Отечественной войны.
  2. Дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей.
  3. Многодетные матери, т.е. награжденные подвесками за 6 или 7 и более детей (в том числе усыновленных); многодетные семьи.
  4. Социально уязвимые слои населения, именно те, что перечислены в пункте 3 "Правил предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда...": ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств; лица с инвалидностью I и II групп; семьи, воспитывающие детей с инвалидностью: лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; кандасы; лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка; неполные семьи.
  5. Государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающие государственные выборные должности.
  6. Граждане, единственное жилище которых признано аварийным.

При этом для 3 и 4 категорий обязательным условием является, чтобы совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи был ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума.

По новым правилам предусматривается отойти от категорийной принадлежности, а кроме того, предоставить право постановки на учет всем гражданам, нуждающимся в жилище, у кого нет и не было собственного жилья в течение пяти последних лет – в единой очереди. Какие это будет иметь последствия?

Сейчас три первые категории – ветераны ВОВ, дети-сироты, многодетные матери и семьи – имеют первоочередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда. Разумеется, это влияет на скорость получения квартиры.

Почему люди по двадцать лет стоят в очереди? Потому что остальным приходится пропускать вперед "первоочередников". При этом "право первой очереди" законодательно не ограничено. Из-за чего их очереди практически не двигаются.

В пункте 4 статьи 74 Закона сказано только:

"При распределении жилищ... детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее двадцати процентов от общего количества жилищ из коммунального жилищного фонда".

Но ведь не менее 20% – это и 99%. И даже больше.

Очевидно, с этим надо было что-то решать. И придумали следующее.

Чтобы очередь не затягивалась для других, лишь 70 процентов от общего объема жилищ, предоставляемых в рамках мер государственной поддержки, будут распределяться среди тех, у кого есть первоочередное право. Остальные же 30 процентов – для всех тех, у кого преимущественного права нет.

И, наконец, третье – расширили перечень первоочередников. В обновленном виде он включает, помимо прежних, еще несколько категорий (выделены):

  • ветераны ВОВ, а также ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • многодетные матери (награжденные соответствующими подвесками или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени);
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
  • вдовы (вдовцы).

Заметьте, вдовы выделены в отдельную самостоятельную категорию. Ранее они входили в "неполные семьи" (семья, где детей воспитывает один из родителей).

Также помимо ветеранов ВОВ в список первоочередников вошли две другие категории ветеранов. Они и ранее могли претендовать на жилье от государства, но только без преимущественного права, как социально уязвимые слои населения. Как – почему-то – и лица с инвалидностью. Последних тоже ожидаемо добавили в список первоочередников (I и II групп), равно как и семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что в Парламенте РК рассматривается закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики".

Читайте также

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
Слова – "народные", музыка – сгенерированная: как песни, созданные ИИ, нарушают авторские права
Отмена запрета на сети из моноволокна
Китайские рыбацкие сети разрешить нельзя запретить: запутались в сетях
Зима, снег, поломка машины, ремонт машины
Требует ли закон "переобувать" машину в зимние шины: готовь sunny летом
Андрей Губенко
Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, Казахстан
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по курсу тенге
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Шепс раскрыл, что чувствует к Керро
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: