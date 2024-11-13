Как получить жилье от государства и кому квартира положена в первую очередь: квартирные вопросы

Кому в Казахстане государство предоставляет жилище в пользование? У каких категорий населения есть первоочередное право на получение квартиры? Как жилье можно затем приватизировать? Правила меняются, и об этом рассказывает Zakon.kz.

В Казахстане нуждающиеся в жилье граждане, т.е. те, у кого нет жилища на праве собственности в РК (пп. 1) статьи 69 Закона РК "О жилищных отношениях"), имеют право на предоставление жилища из государственного жилого фонда (или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде) в том населенном пункте, где постоянно проживают (пункт 1 статьи 67 Закона).

Также для этого необходимо относиться к одной из шести категорий, которые будут перечислены ниже. Существуют и другие правила предоставления жилищ в пользование и в собственность, и эти правила решено существенно поменять.

Первое. Учетом и распределением квартир от государства будет заниматься Центр обеспечения жильем, который создадут на базе "Отбасы банка" Сейчас, чтобы встать в очередь на квартиру, нуждающиеся в жилье граждане обращаются в местные исполнительные органы (акиматы). После вступления в силу новых правил все списки очередников будут переданы в Центр, который, в свою очередь, консолидирует полученные от акиматов списки очередников в единую базу.

И это – во-вторых. Вместо шести очередей будет одна очередь. По действующему законодательству (пункт 2 статьи 74 Закона РК "О жилищных отношениях") акиматы ведут шесть раздельных списков очередников:

Ветераны Великой Отечественной войны. Дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей. Многодетные матери, т.е. награжденные подвесками за 6 или 7 и более детей (в том числе усыновленных); многодетные семьи. Социально уязвимые слои населения, именно те, что перечислены в пункте 3 "Правил предоставления и пользования жилищем из государственного жилищного фонда...": ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств; лица с инвалидностью I и II групп; семьи, воспитывающие детей с инвалидностью: лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; кандасы; лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка; неполные семьи. Государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающие государственные выборные должности. Граждане, единственное жилище которых признано аварийным.

При этом для 3 и 4 категорий обязательным условием является, чтобы совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи был ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума.



По новым правилам предусматривается отойти от категорийной принадлежности, а кроме того, предоставить право постановки на учет всем гражданам, нуждающимся в жилище, у кого нет и не было собственного жилья в течение пяти последних лет – в единой очереди. Какие это будет иметь последствия?



Сейчас три первые категории – ветераны ВОВ, дети-сироты, многодетные матери и семьи – имеют первоочередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда. Разумеется, это влияет на скорость получения квартиры.

Почему люди по двадцать лет стоят в очереди? Потому что остальным приходится пропускать вперед "первоочередников". При этом "право первой очереди" законодательно не ограничено. Из-за чего их очереди практически не двигаются.

В пункте 4 статьи 74 Закона сказано только:

"При распределении жилищ... детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее двадцати процентов от общего количества жилищ из коммунального жилищного фонда".

Но ведь не менее 20% – это и 99%. И даже больше.

Очевидно, с этим надо было что-то решать. И придумали следующее.

Чтобы очередь не затягивалась для других, лишь 70 процентов от общего объема жилищ, предоставляемых в рамках мер государственной поддержки, будут распределяться среди тех, у кого есть первоочередное право. Остальные же 30 процентов – для всех тех, у кого преимущественного права нет.

И, наконец, третье – расширили перечень первоочередников. В обновленном виде он включает, помимо прежних, еще несколько категорий (выделены):

ветераны ВОВ, а также ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств ;

; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

многодетные матери (награжденные соответствующими подвесками или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени);

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

вдовы (вдовцы).

Заметьте, вдовы выделены в отдельную самостоятельную категорию. Ранее они входили в "неполные семьи" (семья, где детей воспитывает один из родителей).

Также помимо ветеранов ВОВ в список первоочередников вошли две другие категории ветеранов. Они и ранее могли претендовать на жилье от государства, но только без преимущественного права, как социально уязвимые слои населения. Как – почему-то – и лица с инвалидностью. Последних тоже ожидаемо добавили в список первоочередников (I и II групп), равно как и семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что в Парламенте РК рассматривается закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики".