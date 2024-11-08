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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 17:09 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Обнародована Концепция развития экологической культуры казахстанцев до 2029 года.
  • Правительство утвердило Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором за 2023 год.
  • Срок работы СЭЗ "Морпорт Актау" продлили до конца 2052 года.
  • Правительство скорректировало показатели республиканского бюджета на 2024 год.
  • Министерство экологии запретило рубку саксаула в государственном лесном фонде до конца 2028 года.
  • Порядок разработки и реализации концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов утвердили в Миннацэкономики.
  • Минздрав обновил Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, доступных казахстанцам в рамках ГОБМП и системе ОСМС.
  • В Казахстане расширили перечень существенно важных товаров.
  • Жители сел и малых городов могут взять микрокредит или оформить сельхозтехнику в лизинг согласно правилам.
  • Обновлены правила оформления приглашений и выдачи виз для иностранцев.
  • Министерство транспорта утвердило новые правила классификации автомобильных дорог.

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