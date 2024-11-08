Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Обнародована Концепция развития экологической культуры казахстанцев до 2029 года.
- Правительство утвердило Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором за 2023 год.
- Срок работы СЭЗ "Морпорт Актау" продлили до конца 2052 года.
- Правительство скорректировало показатели республиканского бюджета на 2024 год.
- Министерство экологии запретило рубку саксаула в государственном лесном фонде до конца 2028 года.
- Порядок разработки и реализации концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов утвердили в Миннацэкономики.
- Минздрав обновил Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, доступных казахстанцам в рамках ГОБМП и системе ОСМС.
- В Казахстане расширили перечень существенно важных товаров.
- Жители сел и малых городов могут взять микрокредит или оформить сельхозтехнику в лизинг согласно правилам.
- Обновлены правила оформления приглашений и выдачи виз для иностранцев.
- Министерство транспорта утвердило новые правила классификации автомобильных дорог.
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