Казахстанцам сообщили хорошую новость по ипотечной программе "7-20-25"

Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 9 октября 2025 года, проинформировал о внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что изменения и дополнения вводятся постановлением правления Нацбанка №59 от 26 сентября 2025 года, которое предусматривает увеличение максимальной стоимости приобретаемого жилья :

с 25 млн тенге до 30 млн тенге для городов Астаны, Алматы и их пригородных зон, а также городов Актау, Атырау, Шымкента;

для городов Астаны, Алматы и их пригородных зон, а также городов Актау, Атырау, Шымкента; с 20 млн тенге до 25 млн тенге для города Караганды;

для города Караганды; с 15 млн тенге до 20 млн тенге для других регионов.

"Заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика (-ов), но и гаранта для подтверждения платежеспособности". Пресс-служба НБК

В соответствии с постановлением при рассмотрении кредитной заявки важным условием является непрерывность дохода заемщика.

"Данные нормы вводятся в целях расширения доступности жилья, повышения гибкости и доступности ипотечных жилищных займов. Параметры ипотечных жилищных займов и требования программы, которые не были затронуты постановлением, остаются неизменными... Изменения и дополнение вступают в силу со дня принятия постановления". Пресс-служба НБК

В Нацбанке напомнили, что программа "7-20-25" была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.

"По состоянию на 2 октября 2025 года в рамках программы выдано 81 886 льготных займов на сумму 1 149,7 млрд тенге". Пресс-служба НБК

29 ноября 2024 года сообщалось, что депутаты предлагают пересмотреть условия программы "7-20-25".