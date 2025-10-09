#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
540.06
628.25
6.61
События

Казахстанцам сообщили хорошую новость по ипотечной программе "7-20-25"

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 12:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 9 октября 2025 года, проинформировал о внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что изменения и дополнения вводятся постановлением правления Нацбанка №59 от 26 сентября 2025 года, которое предусматривает увеличение максимальной стоимости приобретаемого жилья:

  • с 25 млн тенге до 30 млн тенге для городов Астаны, Алматы и их пригородных зон, а также городов Актау, Атырау, Шымкента;
  • с 20 млн тенге до 25 млн тенге для города Караганды;
  • с 15 млн тенге до 20 млн тенге для других регионов.
"Заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика (-ов), но и гаранта для подтверждения платежеспособности".Пресс-служба НБК

В соответствии с постановлением при рассмотрении кредитной заявки важным условием является непрерывность дохода заемщика.

"Данные нормы вводятся в целях расширения доступности жилья, повышения гибкости и доступности ипотечных жилищных займов. Параметры ипотечных жилищных займов и требования программы, которые не были затронуты постановлением, остаются неизменными... Изменения и дополнение вступают в силу со дня принятия постановления".Пресс-служба НБК

В Нацбанке напомнили, что программа "7-20-25" была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.

"По состоянию на 2 октября 2025 года в рамках программы выдано 81 886 льготных займов на сумму 1 149,7 млрд тенге".Пресс-служба НБК

29 ноября 2024 года сообщалось, что депутаты предлагают пересмотреть условия программы "7-20-25".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Нацбанк сделал заявление по программе "7-20-25"
17:12, 08 ноября 2024
Нацбанк сделал заявление по программе "7-20-25"
Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования "7-20-25"
12:29, 11 ноября 2024
Нацбанк изменил программу льготного ипотечного кредитования "7-20-25"
Сколько займов выдали казахстанцам по программе "7-20-25"
15:00, 05 февраля 2024
Сколько займов выдали казахстанцам по программе "7-20-25"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: