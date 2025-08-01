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Право

В Казахстане ужесточат требования к аттестации специалистов карьерных центров

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 16:00 Фото: gov.kz
Минтруда подготовило поправки в Правила проведения аттестации на профессиональную компетентность работников центров трудовой мобильности (карьерных центров), сообщает Zakon.kz.

Проект разработан для усиления требований к аттестации специалистов карьерных центров за счет введения дополнительного этапа. 

В частности, изменения направлены на усиление требований к аттестации специалистов карьерных центров за счет введения дополнительного этапа – оценки профессиональной деятельности при присвоении квалификационной категории, что позволяет более объективно учитывать результаты работы и качество оказания услуг.

В Минтруда отметили, что изменение названий квалификационных категорий специалистов карьерных центров обусловлено необходимостью отражения роли и функциональной специализации сотрудников в системе сопровождения лиц, ищущих работу, и безработных, а также направлены на приведение наименований квалификационных категорий в соответствие с современными подходами к организации работы с клиентами в карьерных центрах.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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