В Казахстане ужесточат требования к аттестации специалистов карьерных центров

Минтруда подготовило поправки в Правила проведения аттестации на профессиональную компетентность работников центров трудовой мобильности (карьерных центров), сообщает Zakon.kz.

Проект разработан для усиления требований к аттестации специалистов карьерных центров за счет введения дополнительного этапа.

В частности, изменения направлены на усиление требований к аттестации специалистов карьерных центров за счет введения дополнительного этапа – оценки профессиональной деятельности при присвоении квалификационной категории, что позволяет более объективно учитывать результаты работы и качество оказания услуг.

В Минтруда отметили, что изменение названий квалификационных категорий специалистов карьерных центров обусловлено необходимостью отражения роли и функциональной специализации сотрудников в системе сопровождения лиц, ищущих работу, и безработных, а также направлены на приведение наименований квалификационных категорий в соответствие с современными подходами к организации работы с клиентами в карьерных центрах.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 августа.