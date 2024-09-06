Какую информацию об иностранцах соберут при дактилоскопировании

МВД подготовило Перечень сведений, содержащихся на материальных носителях с дактилоскопической информацией, при оформлении документов, удостоверяющих личность, виз РК, выдаче разрешения на постоянное или временное проживание в РК, а также для иностранцев, подлежащих выдворению.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);

дату и место рождения;

пол;

национальную принадлежность (по желанию владельца);

гражданство;

фотографию;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

подпись владельца документа;

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

наименование органа, выдавшего документ;

фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз РК содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

гражданство;

фотографию;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

дату выдачи, срок действия визы;

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

наименование органа, выдавшего визу;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения на временное проживание в РК содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;

гражданство;

фотографию;

адрес места постоянного проживания за рубежом;

адрес места временного проживания в РК;

адрес принимающей стороны;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных республикой, содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;

гражданство;

фотографию;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;

дату и основания выдворения за пределы РК (вступившего в законную силу приговора или решения суда);

дату, до истечения которой судом установлен запрет на въезд на территорию РК.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении разрешения на постоянное проживание в РК содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

пол;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;

гражданство;

фотографию;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;

дату выдачи, срок действия визы, разрешения на временное проживание;

адрес места планируемого постоянного проживания;

наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 сентября.

1 апреля 2024 года было принято новое постановление правительства, которым были внесены изменения и дополнения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации.

В частности, было добавлено, что сбор дактилоскопической информации граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина РК впервые, а также для их восстановления либо замены, осуществляется с их согласия.

Отпечатки пальцев у иностранцев берут в обязательном порядке, и у лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста.