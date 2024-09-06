Какую информацию об иностранцах соберут при дактилоскопировании
Материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность (по желанию владельца);
- гражданство;
- фотографию;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- подпись владельца документа;
- индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего документ;
- фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз РК содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- пол;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- гражданство;
- фотографию;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- дату выдачи, срок действия визы;
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего визу;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения на временное проживание в РК содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- пол;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
- гражданство;
- фотографию;
- адрес места постоянного проживания за рубежом;
- адрес места временного проживания в РК;
- адрес принимающей стороны;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных республикой, содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- пол;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
- гражданство;
- фотографию;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;
- дату и основания выдворения за пределы РК (вступившего в законную силу приговора или решения суда);
- дату, до истечения которой судом установлен запрет на въезд на территорию РК.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении разрешения на постоянное проживание в РК содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- пол;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
- гражданство;
- фотографию;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;
- дату выдачи, срок действия визы, разрешения на временное проживание;
- адрес места планируемого постоянного проживания;
- наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 сентября.
1 апреля 2024 года было принято новое постановление правительства, которым были внесены изменения и дополнения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации.
В частности, было добавлено, что сбор дактилоскопической информации граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина РК впервые, а также для их восстановления либо замены, осуществляется с их согласия.
Отпечатки пальцев у иностранцев берут в обязательном порядке, и у лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста.