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Законодательство РК

Какую информацию об иностранцах соберут при дактилоскопировании

Цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 14:36 Фото: freepik
МВД подготовило Перечень сведений, содержащихся на материальных носителях с дактилоскопической информацией, при оформлении документов, удостоверяющих личность, виз РК, выдаче разрешения на постоянное или временное проживание в РК, а также для иностранцев, подлежащих выдворению.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:

  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
  • дату и место рождения;
  • пол;
  • национальную принадлежность (по желанию владельца);
  • гражданство;
  • фотографию;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • подпись владельца документа;
  •  индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • наименование органа, выдавшего документ;
  • фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз РК содержит следующие сведения:

  • фамилию, имя, отчество;
  • дату рождения;
  • пол;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
  • гражданство;
  • фотографию;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • дату выдачи, срок действия визы;
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • наименование органа, выдавшего визу;
  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения на временное проживание в РК содержит следующие сведения:

  • фамилию, имя, отчество;
  • дату рождения;
  • пол;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
  • гражданство;
  • фотографию;
  • адрес места постоянного проживания за рубежом;
  • адрес места временного проживания в РК;
  • адрес принимающей стороны;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных республикой, содержит следующие сведения:

  • фамилию, имя, отчество;
  • дату рождения;
  • пол;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
  • гражданство;
  • фотографию;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;
  • дату и основания выдворения за пределы РК (вступившего в законную силу приговора или решения суда);
  • дату, до истечения которой судом установлен запрет на въезд на территорию РК.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении разрешения на постоянное проживание в РК содержит следующие сведения:

  • фамилию, имя, отчество;
  • дату рождения;
  • пол;
  • информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
  • гражданство;
  • фотографию;
  • номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
  • дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
  • фамилию, имя, отчество лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;
  • дату выдачи, срок действия визы, разрешения на временное проживание;
  • адрес места планируемого постоянного проживания;
  • наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20  сентября.

1 апреля 2024 года было принято новое постановление правительства, которым были внесены изменения и дополнения в Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации.

В частности, было добавлено, что сбор дактилоскопической информации граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина РК впервые, а также для их восстановления либо замены, осуществляется с их согласия.

Отпечатки пальцев у иностранцев берут в обязательном порядке, и у лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста.

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