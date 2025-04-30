Требования к установлению мемориальных досок ужесточили в Казахстане

Министр культуры и информации РК приказом от 24 апреля 2025 года внесла изменения в Правила установления мемориальных досок, сообщает Zakon.kz.

Мемориальные доски устанавливаются при подтверждении факта проживания, работы, нахождения выдающейся личности и произошедшего знаменательного события в здании или сооружении более 10 лет.

Кроме того, мемориальные доски устанавливаются не ранее 5 лет со дня смерти выдающейся личности, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства и (или) совершения значимого исторического события.

Установление мемориальных досок приурочивается к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий, определенным постановлением правительства РК "О праздновании юбилеев и памятных дат".

В одном населенном пункте одной выдающейся личности или знаменательному событию устанавливается не более одной мемориальной доски.

В Министерстве культуры разъяснили, что поправки приняты с целью "исключения случаев чрезмерного количества мемориальных досок и их повсеместного установления".

Приказ вводится в действие с 10 мая 2025 года.