#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.32
582.92
6.29
Право

Требования к установлению мемориальных досок ужесточили в Казахстане

Мемориальная доска, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 15:36 Фото: kaznmu.edu.kz
Министр культуры и информации РК приказом от 24 апреля 2025 года внесла изменения в Правила установления мемориальных досок, сообщает Zakon.kz.

Мемориальные доски устанавливаются при подтверждении факта проживания, работы, нахождения выдающейся личности и произошедшего знаменательного события в здании или сооружении более 10 лет.

Кроме того, мемориальные доски устанавливаются не ранее 5 лет со дня смерти выдающейся личности, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства и (или) совершения значимого исторического события.

Установление мемориальных досок приурочивается к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий, определенным постановлением правительства РК "О праздновании юбилеев и памятных дат".

В одном населенном пункте одной выдающейся личности или знаменательному событию устанавливается не более одной мемориальной доски.

В Министерстве культуры разъяснили, что поправки приняты с целью "исключения случаев чрезмерного количества мемориальных досок и их повсеместного установления".

Приказ вводится в действие с 10 мая 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
В Жезказгане создана новая воинская часть Нацгвардии
Право
16:05, Сегодня
В Жезказгане создана новая воинская часть Нацгвардии
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2025 года
Право
15:21, Сегодня
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2025 года
Изменены правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы
Право
14:20, Сегодня
Изменены правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: