В Астане запустят пилотный проект по электронному подписанию акта приемки объекта в эксплуатацию

О реализации пилотного проекта по формированию акта приемки объекта в эксплуатацию, внесения идентификационных и технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество и оказания госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по формированию акта приемки объекта в эксплуатацию, постановки его на учет местного исполнительного органа, внесения идентификационных и технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество и оказания государственной услуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество", – говорится в документе.

Как поясняется, в настоящее время акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается на бумажном носителе. В рамках цифровизации строительной отрасли планируется запуск пилотного проекта по электронному подписанию акта приемки объекта в эксплуатацию в Астане со сроком реализации один год.

В случае положительного опыта и достижения поставленных целей пилотного проекта пилот будет применен на территории всей республики.

Также разработан Алгоритм по формированию акта приемки.

Проект совместного приказа Министерства промышленности и строительства, МЦРИАП размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября.