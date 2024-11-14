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В Астане запустят пилотный проект по электронному подписанию акта приемки объекта в эксплуатацию

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 10:47 Фото: Zakon.kz
О реализации пилотного проекта по формированию акта приемки объекта в эксплуатацию, внесения идентификационных и технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество и оказания госуслуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по формированию акта приемки объекта в эксплуатацию, постановки его на учет местного исполнительного органа, внесения идентификационных и технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество и оказания государственной услуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество", – говорится в документе. 

Как поясняется, в настоящее время акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается на бумажном носителе. В рамках цифровизации строительной отрасли планируется запуск пилотного проекта по электронному подписанию акта приемки объекта в эксплуатацию в Астане со сроком реализации один год.

В случае положительного опыта и достижения поставленных целей пилотного проекта пилот будет применен на территории всей республики.

Также разработан Алгоритм по формированию акта приемки.

Проект совместного приказа Министерства промышленности и строительства, МЦРИАП размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября.

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