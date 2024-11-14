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В Казахстане утвердили профстандарты по обслуживанию оборудования объектов в атомной отрасли

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:28 Фото: pixabay
Министр энергетики приказом от 8 ноября 2024 года утвердил профессиональный стандарт "Обслуживание оборудования объектов использования атомной отрасли", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт "Обслуживание оборудования объектов использования атомной отрасли" устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях, занимающихся обслуживанием экспериментальных стендов и установок атомной отрасли.

Стандарт предусматривает карточки трех рабочих профессий: механик, оператор и лаборант экспериментальных стендов и установок.

Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям работники должны знать: правила и нормы по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности, нормы и правила экологической, промышленной безопасности, правила использования противокислотных костюмов, правила пользования средствами индивидуальной защиты, сдача средств индивидуальной защиты и спецодежды и прохождение контроля уровня радиации, правила рациональной организации и содержания рабочего места.

Этим же приказом утвержден профстандарт "Эксплуатация и техническое обслуживание исследовательских реакторов".

Документ устанавливает требования к формированию образовательных программ, в т.ч. обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях, занимающихся эксплуатацией и техническим обслуживанием исследовательских реакторов.

На основании данного профессионального стандарта организации могут разрабатывать для внутреннего применения корпоративные профессиональные стандарты на работников с уточнением перечня трудовых функций, знаний, умений и навыков с учетом особенностей организации производства, труда и управления, их ответственности.

Приказ вводится в действие с 24 ноября 2024 года.

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