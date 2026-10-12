Утверждена классификация "зеленых" проектов, финансируемых через "зеленые" облигации

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 30 сентября 2026 года утвердил классификации (таксономии) "зеленых" проектов, подлежащих финансированию через "зеленые" облигации и "зеленые" кредиты, сообщает Zakon.kz.

Классификация направлена на повышение эффективности использование существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата, приведенную в приложении к настоящей таксономии.

Таксономия включает следующие разделы:

уровень 1 , предусматривающий основные категории таксономии;

, предусматривающий основные категории таксономии; уровень 2 , предусматривающий сектора "зеленых" проектов в рамках основных категорий;

, предусматривающий сектора "зеленых" проектов в рамках основных категорий; уровень 3 , предусматривающий подсектора "зеленых" проектов в рамках секторов;

, предусматривающий подсектора "зеленых" проектов в рамках секторов; код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД): вид экономической деятельности, заявленный юридическими лицами, филиалами и представительствами (хозяйствующими субъектами) при регистрации;

примеры проектов и технологий, подпадающих под категорию таксономии;

пороговое значение (пороговый критерий, порог) – предельные значения количественных и качественных критериев видов экономической деятельности, активов и проектов, достижение которых необходимо для квалификации проектов в качестве "зеленых". Пороговый критерий может быть выражен в требовании сертификации/маркировки (подтверждения соответствия требованиям указанных в таксономии стандартов либо наличия маркировок в отношении отдельных подсекторов).

Таксономия включает следующие категории:

возобновляемую энергию (ветряная, солнечная, геотермальная, гидро-, биоэнергия, цепочка поставок и вспомогательная инфраструктура для возобновляемых источников энергии, производство водорода);

энергоэффективность (повышение энергоэффективности на существующих и строящихся промышленных объектах и в агропромышленном секторе, повышение энергоэффективности в бюджетном и коммунальном секторах, энергоэффективные здания, строения и сооружения);

"зеленые" здания ("зеленые" здания, сопутствующие системы и строительные материалы, "зеленая" инфраструктура);

предотвращение и контроль загрязнения (качество воздуха, почвы);

устойчивое использование воды, отходов (устойчивое использование воды и водосбережение, отходы и сточные воды, сохранение и восстановление ресурсов);

устойчивое сельское хозяйство, землепользование, лесное хозяйство, сохранение биоразнообразия и экологический туризм (устойчивое сельское хозяйство, устойчивое управление лесами и сохранение биоразнообразия и экосистем, устойчивый туризм);

чистый транспорт (низкоуглеродные транспортные средства, низкоуглеродные грузоперевозки, чистая транспортная инфраструктура, чистые транспортные информационные и коммуникационные технологии);

переходную энергетику (производство электрической и тепловой энергии из газообразного ископаемого топлива, замена твердого топлива на жидкое или газообразное топливо, технологического газа, производство оборудования для атомной энергетики, строительство и эксплуатация атомных электростанций).

Коды согласно ОКЭД приведены с целью упрощения использования таксономии производителями товаров, работ и услуг и организациями, деятельность которых предусматривает учет классификации экономической деятельности, в том числе в целях добровольного раскрытия компаниями информации о доле соответствующего таксономии оборота от экономической деятельности.

При этом приводимые коды ОКЭД не являются самостоятельным критерием отнесения проектов к категории "зеленых" проектов.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2026 года.