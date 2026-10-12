Утверждена классификация "зеленых" проектов, финансируемых через "зеленые" облигации
Классификация направлена на повышение эффективности использование существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата, приведенную в приложении к настоящей таксономии.
Таксономия включает следующие разделы:
- уровень 1, предусматривающий основные категории таксономии;
- уровень 2, предусматривающий сектора "зеленых" проектов в рамках основных категорий;
- уровень 3, предусматривающий подсектора "зеленых" проектов в рамках секторов;
- код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД): вид экономической деятельности, заявленный юридическими лицами, филиалами и представительствами (хозяйствующими субъектами) при регистрации;
- примеры проектов и технологий, подпадающих под категорию таксономии;
- пороговое значение (пороговый критерий, порог) – предельные значения количественных и качественных критериев видов экономической деятельности, активов и проектов, достижение которых необходимо для квалификации проектов в качестве "зеленых". Пороговый критерий может быть выражен в требовании сертификации/маркировки (подтверждения соответствия требованиям указанных в таксономии стандартов либо наличия маркировок в отношении отдельных подсекторов).
Таксономия включает следующие категории:
- возобновляемую энергию (ветряная, солнечная, геотермальная, гидро-, биоэнергия, цепочка поставок и вспомогательная инфраструктура для возобновляемых источников энергии, производство водорода);
- энергоэффективность (повышение энергоэффективности на существующих и строящихся промышленных объектах и в агропромышленном секторе, повышение энергоэффективности в бюджетном и коммунальном секторах, энергоэффективные здания, строения и сооружения);
- "зеленые" здания ("зеленые" здания, сопутствующие системы и строительные материалы, "зеленая" инфраструктура);
- предотвращение и контроль загрязнения (качество воздуха, почвы);
- устойчивое использование воды, отходов (устойчивое использование воды и водосбережение, отходы и сточные воды, сохранение и восстановление ресурсов);
- устойчивое сельское хозяйство, землепользование, лесное хозяйство, сохранение биоразнообразия и экологический туризм (устойчивое сельское хозяйство, устойчивое управление лесами и сохранение биоразнообразия и экосистем, устойчивый туризм);
- чистый транспорт (низкоуглеродные транспортные средства, низкоуглеродные грузоперевозки, чистая транспортная инфраструктура, чистые транспортные информационные и коммуникационные технологии);
- переходную энергетику (производство электрической и тепловой энергии из газообразного ископаемого топлива, замена твердого топлива на жидкое или газообразное топливо, технологического газа, производство оборудования для атомной энергетики, строительство и эксплуатация атомных электростанций).
Коды согласно ОКЭД приведены с целью упрощения использования таксономии производителями товаров, работ и услуг и организациями, деятельность которых предусматривает учет классификации экономической деятельности, в том числе в целях добровольного раскрытия компаниями информации о доле соответствующего таксономии оборота от экономической деятельности.
При этом приводимые коды ОКЭД не являются самостоятельным критерием отнесения проектов к категории "зеленых" проектов.
Приказ вводится в действие с 10 октября 2026 года.