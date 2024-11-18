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Законодательство РК

Обновлены условия труда внештатных сотрудников посольств и консульств Казахстана

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 11:00 Фото: Zakon.kz
И.о. министра иностранных дел приказом от 12 ноября 2024 года утвердил условия труда внештатных работников, принятых на месте на работу в загранучреждения РК, в том числе из числа сопровождающих членов семьи персонала дипломатической службы РК, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что с лицами, принимаемыми на работу в загранучреждения, глава загранучреждения по согласованию с Министерством иностранных дел РК заключает трудовой договор с последующим принятием приказа о приеме на работу внештатного работника.

Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в 2 экземплярах и подписывается сторонами.

При заключении трудового договора с сопровождающим членом семьи персонала дипломатической службы, срок его окончания не может превышать срок окончания работы в загранучреждении персонала дипломатической службы, членом семьи которого он (она) является.

Внештатные работники обязаны подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в загранучреждении.

Трудовой договор с таким сотрудником прекращают по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РК, с последующим принятием приказа главы загранучреждения.

Внештатным работникам время работы в загранучреждении засчитывается в трудовой стаж в соответствии с законодательством РК.

В случае, если внештатный работник является гражданином РК, то запись в его трудовой книжке производит Министерство по возвращении в страну на основании справки, выданной главой загранучреждения, подтверждающей должность и период работы в загранучреждении.

Оплата труда внештатных работников производится в иностранной валюте за фактически отработанное время согласно табелю загранучреждения по учету использования рабочего времени.

При этом говорится, что оплата труда в тенге не производится.

Минимальный размер заработной платы внештатных работников составляет 10% от должностного оклада Чрезвычайного и полномочного посла РК в стране пребывания.

Максимальный размер заработной платы внештатных работников устанавливается в размере 30% от должностного оклада Чрезвычайного и полномочного посла РК в стране пребывания.

Внештатные работники имеют право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск с оплатой в размере среднемесячной заработной платы и сроком 30 календарных дней и социальные отпуска.

Предоставление оплачиваемого ежегодного трудового отпуска оформляется приказом главы загранучреждения.

В случае болезни внештатному работнику выплачивается социальное пособие по временной нетрудоспособности. Размер пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка сотрудника на количество рабочих дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.

Основанием для выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности являются листы о временной нетрудоспособности, выданные в порядке, определенном законодательством страны пребывания, а в случае наступления болезни за пределами страны пребывания – согласно законодательству страны, в которой зафиксирован случай временной нетрудоспособности.

Внештатные работники направляются в краткосрочные командировки на основании приказа главы загранучреждения.

При этом на время командировки за сотрудником сохраняют место работы (должность) и заработную плату за рабочие дни, приходящиеся на дни командировки.

Внештатным работникам, направляемым в командировки, оплачиваются суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути, расходы по проезду к месту назначения и обратно и найму жилого помещения в соответствии с Правилами возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства.

Если к моменту прекращения трудового договора внештатный работник не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, загранучреждение производит компенсационную выплату за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

В этом случае компенсационная выплата исчисляется из расчета средней заработной платы сотрудника.

Приказ вводится в действие с 26 ноября 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что казахстанские посольства наделили функцией по выдаче паспортов при обращении казахстанцев.

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