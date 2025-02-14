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Право

Как будут проверять правильность оформления одобрения типа транспортного средства

Восточная объездная дорога, машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 09:23 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции приказом от 10 февраля 2025 года внес изменения в Правила по проверке правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что орган по подтверждению соответствия для проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси техническим секретариатом предоставляет в информационной системе следующие документы:

  • одобрение типа транспортного средства, одобрение типа шасси, подписанные ЭЦП руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица;
  • заявку на проведение работ по оценке соответствия;
  • решение органа по подтверждению соответствия по заявке;
  • заключение органа по подтверждению соответствия (согласно пунктам 406065 ТР ТС 018/2011 в зависимости от применяемой при оформлении представленного документа процедуры);
  • общее техническое описание транспортных средств (шасси), оформленное с учетом положений приложения № 12 ТР ТС 018/2011;
  • акт органа по подтверждению соответствия о результатах проверки условий производства изготовителя (в случае проверки перед выдачей одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси) или материал анализа проверки условий производства изготовителя (если такая проверка проводилась);
  • документы в соответствии с пунктом 1.3 приложения № 12 к ТР ТС 018/2011 (при оценке соответствия транспортных средств, изготавливаемых на базе шасси или транспортных средств, приобретаемых у стороннего изготовителя);
  • документы в соответствии с пунктом 1.4 приложения № 12 к ТР ТС 018/2011 (при оценке соответствия, впервые проводимой в отношении типа транспортного средства, сборка которого осуществляется из сборочных комплектов в режиме промышленной сборки, в отношении конструктивных аналогов которого, изготавливаемых в условиях другого производства, ранее была проведена оценка соответствия);
  • протоколы идентификации и результатов испытаний комплектного транспортного средства, оформленные аккредитованной испытательной лабораторией, предусмотренные пунктом 32 ТР ТС 018/2011 (при оформлении);
  • протоколы идентификации и результатов испытаний комплектного транспортного средства при оформлении одобрений типа транспортного средства;
  • доказательственные материалы (сообщение об официальном утверждении типа, сертификат соответствия, декларация о соответствии, протокол испытаний, протокол технической экспертизы), подтверждающие соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011, явившиеся основанием для оформления одобрений типа транспортного средства, одобрения типа шасси;;
  • соглашение между изготовителем и заявителем о предоставлении изготовителем полномочий заявителю на проведение оценки соответствия и о солидарной с изготовителем ответственности за обеспечение безопасности транспортных средств (шасси) в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, если заявитель не является изготовителем;
  • соглашение, подтверждающее назначение в каждом государстве-члене ЕАЭС своего представителя, несущего солидарно с изготовителем ответственность за обеспечение соответствия выпускаемых в обращение транспортных средств (шасси) требованиям ТР ТС 018/2011, если изготовитель не является резидентом государства - члена ЕАЭС;
  • идентификационная карточка одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси.

При проверке правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрения типа шасси технический секретариат также проверяет:

  • правильность заполнения формы одобрения типа транспортного средства в соответствии с Правилами;
  • наличие органов по подтверждению соответствия в Едином реестре органов по оценке соответствия ЕАЭС, в целях определения правомерности выдачи деклараций о соответствии и сертификатов соответствия.

Технический секретариат при положительном результате проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси оформляет заключение и направляет в информационной системе одобрение типа транспортного средства, одобрение типа шасси в уполномоченный орган для утверждения.

Правила дополнены новым приложением, которым утверждается форма заключения проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси.

 Приказ вводится в действие с 24 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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