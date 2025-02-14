Как будут проверять правильность оформления одобрения типа транспортного средства

Министр торговли и интеграции приказом от 10 февраля 2025 года внес изменения в Правила по проверке правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что орган по подтверждению соответствия для проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси техническим секретариатом предоставляет в информационной системе следующие документы:

одобрение типа транспортного средства, одобрение типа шасси, подписанные ЭЦП руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица;

заявку на проведение работ по оценке соответствия;

решение органа по подтверждению соответствия по заявке;

заключение органа по подтверждению соответствия (согласно пунктам 40, 60, 65 ТР ТС 018/2011 в зависимости от применяемой при оформлении представленного документа процедуры);

общее техническое описание транспортных средств (шасси), оформленное с учетом положений приложения № 12 ТР ТС 018/2011;

акт органа по подтверждению соответствия о результатах проверки условий производства изготовителя (в случае проверки перед выдачей одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси) или материал анализа проверки условий производства изготовителя (если такая проверка проводилась);

документы в соответствии с пунктом 1.3 приложения № 12 к ТР ТС 018/2011 (при оценке соответствия транспортных средств, изготавливаемых на базе шасси или транспортных средств, приобретаемых у стороннего изготовителя);

документы в соответствии с пунктом 1.4 приложения № 12 к ТР ТС 018/2011 (при оценке соответствия, впервые проводимой в отношении типа транспортного средства, сборка которого осуществляется из сборочных комплектов в режиме промышленной сборки, в отношении конструктивных аналогов которого, изготавливаемых в условиях другого производства, ранее была проведена оценка соответствия);

протоколы идентификации и результатов испытаний комплектного транспортного средства, оформленные аккредитованной испытательной лабораторией, предусмотренные пунктом 32 ТР ТС 018/2011 (при оформлении);

протоколы идентификации и результатов испытаний комплектного транспортного средства при оформлении одобрений типа транспортного средства;

доказательственные материалы (сообщение об официальном утверждении типа, сертификат соответствия, декларация о соответствии , протокол испытаний, протокол технической экспертизы ), подтверждающие соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011, явившиеся основанием для оформления одобрений типа транспортного средства, одобрения типа шасси;;

, протокол испытаний, ), подтверждающие соответствие продукции требованиям ТР ТС 018/2011, явившиеся основанием для оформления одобрений типа транспортного средства, одобрения типа шасси;; соглашение между изготовителем и заявителем о предоставлении изготовителем полномочий заявителю на проведение оценки соответствия и о солидарной с изготовителем ответственности за обеспечение безопасности транспортных средств (шасси) в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, если заявитель не является изготовителем;

соглашение, подтверждающее назначение в каждом государстве-члене ЕАЭС своего представителя, несущего солидарно с изготовителем ответственность за обеспечение соответствия выпускаемых в обращение транспортных средств (шасси) требованиям ТР ТС 018/2011, если изготовитель не является резидентом государства - члена ЕАЭС;

идентификационная карточка одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси.

При проверке правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрения типа шасси технический секретариат также проверяет:

правильность заполнения формы одобрения типа транспортного средства в соответствии с Правилами;

наличие органов по подтверждению соответствия в Едином реестре органов по оценке соответствия ЕАЭС, в целях определения правомерности выдачи деклараций о соответствии и сертификатов соответствия.

Технический секретариат при положительном результате проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси оформляет заключение и направляет в информационной системе одобрение типа транспортного средства, одобрение типа шасси в уполномоченный орган для утверждения.

Правила дополнены новым приложением, которым утверждается форма заключения проверки правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси.

Приказ вводится в действие с 24 февраля 2025 года.