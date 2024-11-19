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В Казахстане появятся крематории и колумбарии: разработаны правила по их деятельности

В Казахстане появятся крематории и колумбарии, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 10:01 Фото: pexels
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения", сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлена новая глава, устанавливающая санитарно-эпидемиологические требования к крематориям и колумбариям, похоронным бюро, бюро-магазинам (магазинам) похоронного обслуживания.

Так, говорится, что колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на специально выделенных участках земли.

При этом допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.

Захоронение останков после кремации (праха) в урнах допускается производить в колумбариях и в могилах.

В составе крематориев и колумбариев предусматриваются следующие группы помещений:

  • помещения приема умерших с тамбуром, вестибюлем, холодильной камерой и помещения для сохранения умерших до кремации;
  • помещения для кремирования умерших, обработки и хранения с кремационным залом, помещением обработки кремированных останков, хранилищем урн с прахом, помещением газоочистки, ремонтной мастерской, помещениями инженерно-технической службы, санитарно-техническими помещениями, комнатой отдыха и психологической разгрузки.

Количество кремационных печей в крематориях определяется исходя из количества траурных обрядов, смертности населения. Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.

В состав обрядовой и обслуживающей частей крематория необходимо предусмотреть помещения:

  • входную группу с вестибюлем, санузлами для посетителей и персонала, подсобными и вспомогательными помещениями;
  • обрядовую с траурным (ритуальным) залом, шлюзом, кабинетом патологоанатома, медицинским, подсобными и вспомогательными помещениями;
  • выходную группу помещений с комнатой адаптации и холлом;
  • транспортную группу помещений.

Указывается, что помещения для людей, участвующих в похоронах, должны быть изолированы от помещений, предназначенных для работы обслуживающего персонала, и обеспечивать звукоизоляцию от них помещений санузлов и вентиляционных камер (вентиляционных установок).

При зданиях крематориев следует предусматривать хозяйственный двор со складскими помещениями для хранения крупногабаритных частей и другого оборудования.

Все помещения, входящие в состав крематориев, необходимо оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Применение систем рециркуляции воздуха не допускается.

Лица, занимающиеся преданием огню (кремацией), должны быть:

  • привиты против столбняка и сибирской язвы;
  • обеспечены средствами индивидуальной защиты – комплектом спецодежды и спецобуви (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, респиратор или марлевая повязка, закрывающая рот и нос, комбинезон).

Стирка, обезвреживание и ремонт спецодежды в домашних условиях запрещается, а инструмент, применяемый при производстве работ, не должен выноситься за пределы кладбища.

Помещения зданий и сооружений должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений должна проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

Спецодежда должна храниться в промаркированных отделениях шкафов.

Стирка и ремонт спецодежды производятся централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже одного раза в месяц.

Также говорится, что санитарно-бытовые помещения, их устройство, оборудование и обеспеченность расходными материалами должны соответствовать числу работающих на местах погребения и в крематориях, включать гардеробную с раковиной, туалет, помещения для обогрева работающих, сушки спецодежды, комнату приема пищи.

Комната приема пищи (при наличии) должна быть обеспечена столами, скамейками (стульями) с гигиеническим покрытием, мебелью для хранения посуды, раковиной с подводом горячей и холодной воды, водой питьевого качества (допускается вода, расфасованная в емкости); холодильником. Допускается использование электрочайников и микроволновых печей.

Как пояснили в Минздраве, деятельность крематориев и колумбариев будет осуществляться для оказания ритуальных услуг по кремации умерших в соответствии с волеизъявлением покойного и при согласии родственников (наличие заявлений от них), вероисповеданием, обычаями и традициями, не противоречащими санитарным, природоохранным, градостроительным и иным правилам и нормам. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 декабря.

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