В Казахстане установили санэпидтребования к крематориям и колумбариям

Министр здравоохранения РК приказом от 21 апреля 2025 года внес изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми понятиями:

колумбарий – хранилище урн с прахом умерших, после их кремации;

колумбарная ниша – ячейка в колумбарии, в которую устанавливается погребальная урна;

крематорий – технологический комплекс, оборудованный печью для кремации (сжигания) умерших людей.

Также правила дополнены новой главой, устанавливающей санитарно-эпидемиологические требования к крематориям и колумбариям.

Так, говорится, что колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших размещаются на специально выделенных участках земли.

Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.

Захоронение останков после кремации (праха) в урнах проводится в колумбариях и в могилах.

В составе крематориев и колумбариев предусматриваются следующие группы помещений:

помещения приема умерших с тамбуром, вестибюлем, холодильной камерой и помещения для сохранения умерших до кремации;

помещения для кремирования умерших, обработки и хранения с кремационным залом, помещением обработки кремированных останков, хранилищем урн с прахом, помещением газоочистки, ремонтной мастерской, помещениями инженерно-технической службы, санитарно-техническими помещениями, комнатой отдыха и психологической разгрузки.

Количество кремационных печей в крематориях определяется, исходя из количества траурных обрядов, смертности населения. Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.

В составе обрядовой и обслуживающей частей крематория предусматриваются следующие помещения:

входная группа с вестибюлем, санузлами для посетителей и персонала, подсобными и вспомогательными помещениями;

обрядовая с траурным (ритуальным) залом, шлюзом, кабинетом патологоанатома, медицинским, подсобными и вспомогательными помещениями;

выходная группа помещений с комнатой адаптации и холлом;

транспортная группа помещений.

Помещения для людей, участвующих в похоронах, изолируются от помещений, предназначенных для работы обслуживающего персонала, и обеспечивают звукоизоляцию от них помещений санузлов и вентиляционных камер (вентиляционных установок).

При зданиях крематориев предусматривается хозяйственный двор со складскими помещениями для хранения крупногабаритных частей и другого оборудования.

Предусматривается, что все помещения, входящие в состав крематориев, оборудуются системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Применение систем рециркуляции воздуха не допускается.

Лица, занимающиеся преданием огню (кремацией):

прививаются против столбняка и сибирской язвы;

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты – комплектом спецодежды и спецобуви (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, респиратор или марлевая повязка, закрывающая рот и нос, комбинезон).

Стирка, обезвреживание и ремонт спецодежды в домашних условиях запрещается, а инструмент, применяемый при производстве работ, не выносится за пределы кладбища.

Помещения зданий и сооружений содержатся в чистоте. Влажная уборка помещений проводится не реже одного раза в сутки.

К хранению уборочного инвентаря (ветошь или хозяйственные салфетки, ведра, щетки, швабры и другое) для уборки помещений зданий и сооружений предъявляются следующие требования:

наличие маркировки;

используется строго по назначению;

после использования промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается;

хранится упорядоченно в специально выделенных местах (помещениях), шкафах, стеллажах или тележках.

Спецодежда хранится в промаркированных отделениях шкафов в гардеробных для спецодежды и специальной обуви, отдельно от личной одежды.

Стирка и ремонт спецодежды производятся централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже одного раза в месяц.

Указывается, что для исключения рисков распространения инфекционных заболеваний и особо опасных инфекций обезвреживание спецодежды проводится после каждого применения.

Санитарно-бытовые помещения, их устройство, оборудование и обеспеченность расходными материалами должны соответствовать числу работающих на местах погребения и в крематориях, включая в том числе гардеробную с раковиной, туалет, помещения для обогрева работающих, сушки спецодежды, комнату приема пищи.

Комната приема пищи (при наличии) оборудуется столами, скамейками (стульями) с гигиеническим покрытием, мебелью для хранения посуды, раковиной с подводом горячей и холодной воды, водой питьевого качества (допускается вода, расфасованная в емкости), холодильником.

Допускается использование электрочайников и микроволновых печей.

Приказ вводится в действие с 5 мая 2025 года.