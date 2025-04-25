В Казахстане установили санэпидтребования к крематориям и колумбариям
В частности, правила дополнены новыми понятиями:
- колумбарий – хранилище урн с прахом умерших, после их кремации;
- колумбарная ниша – ячейка в колумбарии, в которую устанавливается погребальная урна;
- крематорий – технологический комплекс, оборудованный печью для кремации (сжигания) умерших людей.
Также правила дополнены новой главой, устанавливающей санитарно-эпидемиологические требования к крематориям и колумбариям.
Так, говорится, что колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших размещаются на специально выделенных участках земли.
Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.
Захоронение останков после кремации (праха) в урнах проводится в колумбариях и в могилах.
В составе крематориев и колумбариев предусматриваются следующие группы помещений:
- помещения приема умерших с тамбуром, вестибюлем, холодильной камерой и помещения для сохранения умерших до кремации;
- помещения для кремирования умерших, обработки и хранения с кремационным залом, помещением обработки кремированных останков, хранилищем урн с прахом, помещением газоочистки, ремонтной мастерской, помещениями инженерно-технической службы, санитарно-техническими помещениями, комнатой отдыха и психологической разгрузки.
Количество кремационных печей в крематориях определяется, исходя из количества траурных обрядов, смертности населения. Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию.
В составе обрядовой и обслуживающей частей крематория предусматриваются следующие помещения:
- входная группа с вестибюлем, санузлами для посетителей и персонала, подсобными и вспомогательными помещениями;
- обрядовая с траурным (ритуальным) залом, шлюзом, кабинетом патологоанатома, медицинским, подсобными и вспомогательными помещениями;
- выходная группа помещений с комнатой адаптации и холлом;
- транспортная группа помещений.
Помещения для людей, участвующих в похоронах, изолируются от помещений, предназначенных для работы обслуживающего персонала, и обеспечивают звукоизоляцию от них помещений санузлов и вентиляционных камер (вентиляционных установок).
При зданиях крематориев предусматривается хозяйственный двор со складскими помещениями для хранения крупногабаритных частей и другого оборудования.
Предусматривается, что все помещения, входящие в состав крематориев, оборудуются системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Применение систем рециркуляции воздуха не допускается.
Лица, занимающиеся преданием огню (кремацией):
- прививаются против столбняка и сибирской язвы;
- обеспечиваются средствами индивидуальной защиты – комплектом спецодежды и спецобуви (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, респиратор или марлевая повязка, закрывающая рот и нос, комбинезон).
Стирка, обезвреживание и ремонт спецодежды в домашних условиях запрещается, а инструмент, применяемый при производстве работ, не выносится за пределы кладбища.
Помещения зданий и сооружений содержатся в чистоте. Влажная уборка помещений проводится не реже одного раза в сутки.
К хранению уборочного инвентаря (ветошь или хозяйственные салфетки, ведра, щетки, швабры и другое) для уборки помещений зданий и сооружений предъявляются следующие требования:
- наличие маркировки;
- используется строго по назначению;
- после использования промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается;
- хранится упорядоченно в специально выделенных местах (помещениях), шкафах, стеллажах или тележках.
Спецодежда хранится в промаркированных отделениях шкафов в гардеробных для спецодежды и специальной обуви, отдельно от личной одежды.
Стирка и ремонт спецодежды производятся централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже одного раза в месяц.
Указывается, что для исключения рисков распространения инфекционных заболеваний и особо опасных инфекций обезвреживание спецодежды проводится после каждого применения.
Санитарно-бытовые помещения, их устройство, оборудование и обеспеченность расходными материалами должны соответствовать числу работающих на местах погребения и в крематориях, включая в том числе гардеробную с раковиной, туалет, помещения для обогрева работающих, сушки спецодежды, комнату приема пищи.
Комната приема пищи (при наличии) оборудуется столами, скамейками (стульями) с гигиеническим покрытием, мебелью для хранения посуды, раковиной с подводом горячей и холодной воды, водой питьевого качества (допускается вода, расфасованная в емкости), холодильником.
Допускается использование электрочайников и микроволновых печей.
Приказ вводится в действие с 5 мая 2025 года.