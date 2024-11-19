В Казахстане изменили порядок прохождения военно-врачебной экспертизы сотрудниками полиции

Министр внутренних дел приказом от 12 ноября 2024 года внес изменения в Правила проведения военно-врачебной экспертизы в правоохранительных органах и Государственной фельдъегерской службе РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что в практике военно-врачебной экспертизы немало случаев, когда освидетельствуемые лица предоставляют в ВВК результаты исследований и консультаций специалистов, явно не соответствующие данным анамнеза и фактического объективного личного осмотра врача-эксперта ВВК либо совместного осмотра несколькими экспертами ВВК. Причины выдачи таких недостоверных результатов разные, в том числе неопытность или мотивированность специалистов, проводивших исследование.

В связи с этим в правила добавлена норма, в соответствии с которой:

При несоответствии содержания представленных результатов исследований и (или) консультаций специалистов данным анамнеза и фактическим результатам личного объективного осмотра врача-эксперта граждане направляются на повторное дополнительное обследование в медицинские организации или к специалистам, кроме тех, где ранее проведено обследование. При этом врач-эксперт ВВК разъясняет обоснования необходимости проведения повторного дополнительного обследования.

Кроме того теперь с момента информирования обследуемого о необходимости явки на итоговое заседание ВКК карты медобследования у кандидатов и сотрудников изымаются и передаются председателю ВВК для проведения итогового заседания.

Заключения и постановления ВВК принимаются коллегиально простым большинством голосов экспертов-врачей, присутствующих на заседании комиссии, и председателя комиссии с отметкой в акте МО ВВК результатов "за", "против". При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. При несогласии председателя или отдельных членов комиссии с принятым общим заключением ВВК особое мнение разъясняется в ходе заседания ВВК, прилагается в письменном виде в акте (карте) МО и записывается в журнале протоколов заседания ВВК.

При необходимости дополнительного (в том числе повторного) обследования (лечения) в сроки более пяти рабочих дней, отказе от назначенного обследования или завершения МО, а также когда в течение пяти рабочих дней после итогового заседания ВВК освидетельствуемый не явился или не предоставил результаты назначенного дополнительного обследования (лечения), в разделе "диагнозы" карты МО текст установленных диагнозов дополняется словом "недообследован". При этом кандидатам на службу (учебу) и сотрудникам выносится заключение "Заключение не вынесено ввиду незавершения обследования".

При необходимости стационарного обследования (лечения), а также при неопределившемся ВЭИ по поводу выраженных заболеваний (последствий травм) сотрудникам выносится заключение "Подлежит обследованию (лечению) с последующим освидетельствованием".

При наличии достаточных оснований для вынесения предполагаемого диагноза, определяющего негодность, в разделе "диагнозы" акта или карты МО текст установленных диагнозов дополнятся записью "недообследован(на), предполагаемый диагноз: ___" (с указанием диагноза) и выносится заключение "Не годен(на) к службе ____", "Не годен(на) к поступлению на ____".

В случае неявки освидетельствуемого лица на итоговое заседание ВВК заключения ВВК выносится и оформляется без его присутствия.

Неявка освидетельствуемого лица на заседание ВВК отмечается в строке "Примечание" заключительного раздела карты МО.

Правила дополнены новой нормой, согласно которой:

Результаты пересмотра или отмена ранее вынесенных заключений, постановлений при проведении повторного, дополнительного или контрольного МО вносятся в карту МО и оформляются справкой или свидетельством о болезни.

Решения о пересмотре или отмене ранее вынесенных заключений, постановлений, решений по вопросам ВВЭ в случаях, когда повторное, дополнительное или контрольное МО не проводится, оформляются протоколом заседания военно-врачебной комиссии по заочной экспертизе в соответствии с Приложением 12 к настоящим Правилам, который регистрируется в книге (журнале) протоколов и хранится соответственно нумерации.

Постановление передается инспектору в кадровую службу под роспись в книге (журнале) протоколов, копия протокола и постановления приобщаются к карте МО или материалам предыдущей заочной экспертизы.

Перед началом проведения окончательного МО в ВВВК УЗ материалы ПФО из карт МО всех кандидатов на учебу изымаются (для исключения ознакомления кандидатов с их содержанием) и передаются под роспись психологу ВВВК УЗ.

Психолог ВВВК УЗ, после беседы с кандидатом и проверки результатов ПФО, материалы ПФО вместе с картой МО передает эксперту-врачу-психиатру.

Также поправки коснулись методики обследования при проведении военно-врачебной экспертизы.

Так, говорится, что в случаях направления в учебное заведение кандидата, которому при предварительном МО был вынесен вывод ПФО "не рекомендуется", материалы ПФО рассматриваются психологом ВВВК УЗ на предмет объективности выставленного ранее заключения, отсутствия нарушений процесса и интерпретации результатов ПФО.

Если по результатам проверки нарушений процесса и интерпретации результатов ПФО не установлено, психолог ВВВК УЗ подтверждает ранее вынесенный вывод "не рекомендуется", о чем указывает и расписывается в разделе "психологическое обследование" карты МО.

При выявлении в ходе проверки материалов ПФО предварительного МО фактов нарушения процедуры и (или) интерпретации результатов ПДТ в ВВВК УЗ проводится контрольное ПФО.

Если по итогам рассмотрения материалов предыдущего ПФО или по результатам контрольного ПФО вывод "не рекомендуется" подтверждается, то решение вопроса о поступлении в учебное заведение возлагается на приемную комиссию с учетом мнения психолога ВВВК УЗ и штатного психолога учебного заведения.

Приказ вводится в действие с 29 ноября 2024 года.