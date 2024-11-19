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Законодательство РК

Запущен пилотный проект по интеграции информационных систем МСХ и МЦРИАП

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 11:30 Фото: freepik
Подписан совместный приказ МСХ и МЦРИАП о запуске пилотного проекта по интеграции информационных систем министерств, сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает обеспечить интеграцию:

  • информационной системы "Единая автоматизированная система управлениями отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture" (ЕАСУ) с информационными системами "Национальный шлюз РК" и "Единое хранилище электронных данных";
  • информационной системы "Государственная информационная система субсидирования" (ГИСС) с информационной системой "Единый государственный кадастр недвижимости".

Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предписано в рамках реализации Пилотного проекта и до ввода в промышленную эксплуатацию своей информационной системы обеспечить реализацию интеграции государственных услуг, оказываемых через Единую автоматизированную систему управления отраслями агропромышленного комплекса Е-agriculture и государственную информационную систему субсидирования, по перечню согласно приложению к настоящему совместному приказу посредством подачи заявки в Smart Bridge.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства необходимо обеспечить:

  • информационное взаимодействие информационных систем в рамках предоставления достоверных данных по индивидуальным идентификационным и бизнес-идентификационным номерам сельскохозяйственных товаропроизводителей при оказании государственных услуг;
  • подключение к государственному сервису контроля доступа к персональным данным (КДП) посредством подачи заявки в Smart Bridge;
  • при оказании государственных услуг в рамках Пилотного проекта обеспечить получение согласия субъекта персональных данных или его законного представителя посредством сервиса КДП в соответствии с законодательством "О персональных данных и их защите".

Также Министерству сельского хозяйства необходимо обеспечить:

  • в срок до 31 марта 2025 года проведение испытаний ЕАСУ и ГИСС на соответствие требованиям информационной безопасности и получение протоколов с положительными результатами;
  • принятие мер по соответствию Единым требованиям;
  • наличие оперативного центра информационной безопасности (ОЦИБ) и взаимодействия ОЦИБ с Национальным координационным центром информационной безопасности в соответствии с Едиными требованиями.

Министерству сельского хозяйства совместно с АО "Национальные информационные технологии" (по согласованию) и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (по согласованию) для реализации Пилотного проекта необходимо обеспечить подключение к необходимым сервисам по технической части посредством платформы Smart Bridge.

Совместный приказ вводится в действие с 18 ноября 2024 года и действует в течение 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана  утвердило требования по управлению данными.

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