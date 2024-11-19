Реестр недобросовестных участников закупок будут вести в Казахстане

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий приказом от 14 ноября 2024 года утвердил форму реестра недобросовестных участников закупок, сообщает Zakon.kz.

Реестр недобросовестных участников закупок содержит:

Наименование недобросовестного участника закупок (страна поставщика; БИН, ИИН (регистрационные данные для поставщиков-нерезидентов);

Дата включения;

Основание признания (потенциального) поставщика недобросовестным участником закупок;

Сведения о решении суда;

Дата исключения.

Управлению контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК предписано согласно указанной форме формировать и вести реестр недобросовестных участников закупок, в отношении которых вступило в законную силу решение суда, подтверждающее факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств перед субъектом естественной монополии, на основании представленных данных субъектами естественных монополий.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.