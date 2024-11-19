Реестр недобросовестных участников закупок будут вести в Казахстане
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Председатель Комитета по регулированию естественных монополий приказом от 14 ноября 2024 года утвердил форму реестра недобросовестных участников закупок, сообщает Zakon.kz.
Реестр недобросовестных участников закупок содержит:
- Наименование недобросовестного участника закупок (страна поставщика; БИН, ИИН (регистрационные данные для поставщиков-нерезидентов);
- Дата включения;
- Основание признания (потенциального) поставщика недобросовестным участником закупок;
- Сведения о решении суда;
- Дата исключения.
Управлению контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК предписано согласно указанной форме формировать и вести реестр недобросовестных участников закупок, в отношении которых вступило в законную силу решение суда, подтверждающее факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств перед субъектом естественной монополии, на основании представленных данных субъектами естественных монополий.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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