Как будут вести реестры в сфере госзакупок с 1 января 2025 года
Реестры в сфере государственных закупок формируются и ведутся уполномоченным органом в сфере государственных закупок на казахском и русском языках, в электронном виде посредством единой платформы закупок.
Сведения, содержащиеся в реестрах за исключением сведений, составляющих государственные секреты или служебную информацию ограниченного распространения размещаются на веб-портале и доступны для ознакомления заинтересованным лицам без взимания платы.
Реестры подразделяются на следующие виды:
- реестр потенциальных поставщиков;
- реестр заказчиков;
- реестр договоров о государственных закупках;
- реестр недобросовестных участников государственных закупок;
- реестр жалоб;
- реестр опыта работы потенциальных поставщиков.
Как формируют и ведут реестр потенциальных поставщиков
Реестр потенциальных поставщиков содержит в себе следующие сведения о потенциальном поставщике:
- наименование потенциального поставщика на казахском и русском языках;
- сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- дата регистрации на веб-портале;
- бизнес-идентификационный номер (БИН);
- сведения о территориальной принадлежности (код по классификатору административно-территориальных объединений (КАТО), регион, юридический адрес и фактический адрес);
- код организационно-правовой формы хозяйствования (КОПФ);
- код по классификатору форм собственности (КФС);
- категория субъекта предпринимательства;
- код сектора экономики;
- наименование основного вида деятельности согласно классификатору видов экономической деятельности;
- сведения о руководителе потенциального поставщика:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя;
- должность руководителя;
- источник данных;
- электронная почта;
- телефон (рабочий, мобильный).
Реестр потенциальных поставщиков формируется автоматически посредством веб-портала на основании регистрационных данных потенциального поставщика на веб-портале и сведений, полученных из государственных и негосударственных информационных систем.
При этом потенциальный поставщик регистрируется на веб-портале не позднее трех рабочих дней со дня его государственной регистрации в органах юстиции. В случае реорганизации (ликвидации) либо изменения регистрационных данных потенциального поставщика в органах юстиции потенциальный поставщик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации таких случаев в органах юстиции меняет сведения на веб-портале.
Сведения о потенциальном поставщике, включенные в реестр потенциальных поставщиков, хранятся в электронном виде.
Как формируют и ведут реестр заказчиков
Реестр заказчиков содержит следующие сведения о заказчике:
- наименование заказчика на казахском и русском языках;
- дата государственной регистрации (перерегистрации) заказчика;
- бизнес-идентификационный номер (БИН);
- сведения о территориальной принадлежности заказчика (код по классификатору административно-территориальных объединений (КАТО), регион, юридический адрес и фактический адрес);
- наименование администратора отчетности;
- код организационно правовой формы хозяйствования (КОПФ);
- код по классификатору форм собственности (КФС);
- категория субъекта предпринимательства;
- код сектора экономики;
- сведения о руководителе заказчика:
- ИИН;
- фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя;
- должность руководителя;
- источник данных;
- электронная почта;
- телефон (рабочий, мобильный).
Реестр заказчиков формируется автоматически посредством веб-портала на основании регистрационных данных заказчика на веб-портале.
При этом заказчик регистрируется на веб-портале не позднее трех рабочих дней со дня его государственной регистрации в органах юстиции. В случае реорганизации (ликвидации) либо изменения регистрационных данных заказчика в органах юстиции заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации таких случаев в органах юстиции вносит изменения на веб-портале.
Сведения о заказчике, включенные в реестр заказчиков, хранятся в электронном виде.
Как формируют и ведут реестр договоров о государственных закупках
Заказчик вносит в реестр договоров о государственных закупках сведения путем заполнения электронной формы реестра договоров на веб-портале государственных закупок по:
- заключенным договорам о государственных закупках в соответствующем финансовом году – не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу договора о государственных закупках;
- исполнению договора о государственных закупках (акт приема- передачи товаров или акт выполненных работ, оказанных услуг) – не позднее 10 рабочих дней со дня подписания;
- осуществленным платежам по договорам о государственных закупках – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения платежа.
Не подлежат включению в реестр договоров о государственных закупках сведения о договорах, заключенных по результатам государственных закупок, в случаях:
- приобретения для осуществления оперативно-розыскной деятельности по делу оперативного учета, разведывательной, контрразведывательной деятельности, осуществления досудебного расследования по уголовному делу, исполнения международного запроса органами, уполномоченными их осуществлять в соответствии с законодательством РК, а также государственными предприятиями и акционерными обществами, 100% голосующих акций которых принадлежат государству;
- приобретения товаров, работ, услуг, связанных с использованием денег грантов, предоставляемых правительству РК на безвозмездной основе государствами, правительствами государств, международными и государственными организациями, зарубежными неправительственными общественными организациями и фондами, чья деятельность носит благотворительный и международный характер, а также денег, выделяемых на софинансирование данных грантов в случаях, когда в соглашениях об их предоставлении предусмотрены иные процедуры приобретения товаров, работ, услуг;
- приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения охраны и безопасности (в том числе участия в обеспечении безопасности) президента РК, иных охраняемых лиц и объектов, предназначенных для пребывания охраняемых лиц, а также услуг по формированию видеоархива и информационному обслуживанию деятельности президента РК;
- приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности президента РК и иных охраняемых лиц, содержания, обслуживания и функционирования государственных резиденций, автомобильных транспортных средств и воздушных судов, предназначенных для обслуживания президента РК и иных охраняемых лиц, а также приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием президента РК и иных охраняемых лиц;
- приобретения консультационных и юридических услуг по оценке перспектив разбирательств, защите и представлению интересов государства либо заказчиков в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного (судебного) урегулирования споров;
- при осуществлении государственных закупок с применением особого порядка.
Реестр договоров о государственных закупках содержит:
- наименование заказчика;
- БИН заказчика;
- источник финансирования – республиканский бюджет, местный бюджет, средства от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), средства от спонсорской, благотворительной помощи для государственных учреждений (внебюджетные средства), собственные средства;
- номер извещения о проведении государственных закупок;
- дата подведения итогов конкурса, итогов аукциона, итогов проведения закупок из одного источника, итогов проведения запроса ценовых предложений;
- реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора;
- номер и дата заключения договора — день, месяц, год заключения договора;
- код валюты договора;
- сведения о регистрации договора о государственных закупках государственными учреждениями в территориальных подразделениях казначейства — реквизиты уведомления о регистрации, включая номер заявки и дату регистрации;
- предмет договора о государственных закупках:
- вид предмета закупок;
- код продукции по классификатору;
- наименование товаров, работ, услуг;
- краткая и дополнительная характеристика товаров, работ, услуг;
- единица измерения;
- цена за единицу;
- количество;
- сведения о суммах НДС, в случае если поставщик является плательщиком НДС;
- информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках):
- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица;
- для резидентов РК – БИН (для юридического лица), ИИН (для физического лица);
- для нерезидентов — регистрационные данные юридических лиц (физических лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность;
- номер записи в Базе данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;
- страна резидентства и юридический адрес;
- контактная информация;
- исполнение договора:
- наименование и описание товара, работы, услуги;
- краткое описание закупленного товара, работы, услуги;
- наименование товарного знака;
- страна товаропроизводителя, поставщика работ, услуг;
- сумма платежа;
- планируемая и фактическая даты исполнения договора;
- сведения о прекращении действия договора:
- дата, основание и причина.
Заказчик посредством веб-портала вносит сведения о прекращении (об исполнении или неисполнении) действия договора путем заполнения электронных форм реестра договоров о государственных закупках не позднее 3 рабочих дней со дня прекращения (исполнения или неисполнении) договора.
При представлении заказчиком на веб-портал сведений об изменении договора или сведений о прекращении (об исполнении или неисполнении) действия договора, происходит автоматическое обновление записи в реестре договоров о государственных закупках с сохранением архива первоначальных сведений о договоре.
Как формируют и ведут реестр недобросовестных участников государственных закупок
Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень:
- потенциальных поставщиков или поставщиков, предоставивших недостоверную информацию;
- потенциальных поставщиков, определенных победителями, уклонившихся от заключения договора о государственных закупках;
- поставщиков, не исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.
- поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных в пунктах 1), 3) и 4) указанных выше, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных в пункте 2, формируется по потенциальным поставщикам, определенными победителями, уклонившимися от заключения договора о государственных закупках (за исключением потенциальных поставщиков, занявших второе место и по договорам заключаемым способом из одного источника, уклонившихся от заключения договора путем его не подписания).
При внесении сведений в реестр недобросовестных участников государственных закупок указываются:
- информация о недобросовестном потенциальном поставщике или поставщике:
- наименование потенциального поставщика или поставщика;
- страна резидентства;
- для резидентов Республики Казахстан – бизнес идентификационный номер (БИН) (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физического лица);
- для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц) осуществляющих предпринимательскую деятельность;
- информация о заказчике;
- сведения о проведенных закупках:
- способ осуществления закупок;
- номер объявления о закупке;
- дата объявления о закупке;
- дата подведения итогов закупки;
- номер договора в Реестре договоров о государственных закупках (при его наличии);
- основание признания (потенциального) поставщика недобросовестным участником государственных закупок;
- дата уведомления о намерении расторгнуть данный договор;
- дата уведомления о расторжении данного договора;
- сведения о решении суда/ решении уполномоченного органа:
- наименование суда/уполномоченного органа;
- номер решения суда/уполномоченного органа;
- дата решения суда/уполномоченного органа;
- дата вступления в законную силу решения суда/вступления в силу решения уполномоченного органа;
- дата исключения из Реестра недобросовестных участников государственных закупок.
Основанием исключения из Реестра недобросовестных участников государственных закупок сведений о недобросовестном участнике государственных закупок является:
- истечение срока, установленного законом;
- наличие вступившего в законную силу судебного акта об отмене решения о признании недобросовестным участником государственных закупок;
- решение уполномоченного органа, принятое по итогам рассмотрения согласительной комиссией обращения потенциального поставщика об исключении его из реестра недобросовестных участников государственных закупок.
Порядок формирования и ведения реестра жалоб
Реестр жалоб представляет собой перечень жалоб потенциальных поставщиков и поставщиков, поданных посредством веб-портала государственных закупок в уполномоченный орган, и содержит сведения о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб и выданных предписаний (уведомлений).
Как формируют и ведут реестр опыта работы потенциальных поставщиков
Реестр опыта работы потенциальных поставщиков формируется на веб-портале по перечню следующих работ и услуг:
- строительно-монтажные работы;
- работы по разработке проектной (проектно-сметной) документации;
- инжиниринговые услуги по техническому надзору за строительно-монтажными работами.
Реестр опыта работы формируется путем подтверждения достоверности сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциальных поставщиков, вносимых в реестр опыта работы.
Заявки потенциальных поставщиков о внесении в Реестр опыта работы сведений и документов, формируются потенциальным поставщиком и подаются посредством веб-портала.
Такие заявки потенциальных поставщиков рассматриваются территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа по согласования с ведомством уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней. При этом, срок рассмотрения заявок потенциальных поставщиков территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа не превышает 7 рабочих дней, а согласование ведомством уполномоченного органа не превышает трех рабочих дней.
Документами, подтверждающими опыт работы по строительно-монтажным работам, являются:
- электронная копия акта приемки объекта строительства в эксплуатацию, за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов, принимаемых в эксплуатацию собственником самостоятельно;
- электронная копия акта выполненных работ;
- электронная копия декларации о соответствии;
- электронная копия талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ;
- электронная копия положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта.
Документами, подтверждающими опыт работы инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, являются:
- электронная копия акта приемки объекта строительства в эксплуатацию, за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов, принимаемых в эксплуатацию собственником самостоятельно;
- электронная копия талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ;
- электронная копия положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта.
Блокировка сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в реестре опыта работы, в том числе сведений со статусом "Подтверждено" осуществляется ведомством уполномоченного органа в случаях установления:
- факта предоставления недостоверной информации по документам, подтверждающим опыт работы потенциального поставщика;
- факта дублирований сведений и документов по объекту, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика.
- отсутствия сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика.
Блокировка сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в Реестре опыта работы, в том числе сведений со статусом "Подтверждено" осуществляется ведомством уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок на блокировку, направленных посредством веб-портала, с приложением подтверждающих документов:
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1) и 3) пункта 60 настоящих Правил, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором, единым организатором, потенциальным поставщиком на любой стадии осуществления государственных закупок;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 2) и 3) пункта 60 настоящих Правил ведомством уполномоченного органа, в том числе на основе:
- заявок организаторов, единых организаторов;
- жалоб потенциальных поставщиков;
- заявок органов внутреннего государственного аудита.
Разблокировка сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в Реестре опыта работы осуществляется ведомством уполномоченного органа на основании вступивших в законную силу решений суда о признании заблокированных сведений и документов достоверными.
Разблокировка сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в Реестре опыта работы осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня получения ведомством уполномоченного органа копии соответствующего судебного акта.
Ведомство уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня включения потенциального поставщика или поставщика в Реестр недобросовестных участников государственных закупок по причине установления факта предоставления им недостоверной информации по сведениям и документам, находящимся в Реестре опыта работы, исключает такие сведения и документы из Реестра опыта работы.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.
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