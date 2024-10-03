Как будут вести реестры в сфере госзакупок с 1 января 2025 года

Министр финансов приказом от 26 сентября 2024 года утвердил Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Реестры в сфере государственных закупок формируются и ведутся уполномоченным органом в сфере государственных закупок на казахском и русском языках, в электронном виде посредством единой платформы закупок.

Сведения, содержащиеся в реестрах за исключением сведений, составляющих государственные секреты или служебную информацию ограниченного распространения размещаются на веб-портале и доступны для ознакомления заинтересованным лицам без взимания платы.

Реестры подразделяются на следующие виды:

реестр потенциальных поставщиков;

реестр заказчиков;

реестр договоров о государственных закупках;

реестр недобросовестных участников государственных закупок;

реестр жалоб;

реестр опыта работы потенциальных поставщиков.

Как формируют и ведут реестр потенциальных поставщиков

Реестр потенциальных поставщиков содержит в себе следующие сведения о потенциальном поставщике:

наименование потенциального поставщика на казахском и русском языках;

сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

дата регистрации на веб-портале;

бизнес-идентификационный номер (БИН);

сведения о территориальной принадлежности (код по классификатору административно-территориальных объединений (КАТО), регион, юридический адрес и фактический адрес);

код организационно-правовой формы хозяйствования (КОПФ);

код по классификатору форм собственности (КФС);

категория субъекта предпринимательства;

код сектора экономики;

наименование основного вида деятельности согласно классификатору видов экономической деятельности;

сведения о руководителе потенциального поставщика:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН);



фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя;



должность руководителя;



источник данных;



электронная почта;



телефон (рабочий, мобильный).

Реестр потенциальных поставщиков формируется автоматически посредством веб-портала на основании регистрационных данных потенциального поставщика на веб-портале и сведений, полученных из государственных и негосударственных информационных систем.

При этом потенциальный поставщик регистрируется на веб-портале не позднее трех рабочих дней со дня его государственной регистрации в органах юстиции. В случае реорганизации (ликвидации) либо изменения регистрационных данных потенциального поставщика в органах юстиции потенциальный поставщик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации таких случаев в органах юстиции меняет сведения на веб-портале.

Сведения о потенциальном поставщике, включенные в реестр потенциальных поставщиков, хранятся в электронном виде.

Как формируют и ведут реестр заказчиков

Реестр заказчиков содержит следующие сведения о заказчике:

наименование заказчика на казахском и русском языках;

дата государственной регистрации (перерегистрации) заказчика;

бизнес-идентификационный номер (БИН);

сведения о территориальной принадлежности заказчика (код по классификатору административно-территориальных объединений (КАТО), регион, юридический адрес и фактический адрес);

наименование администратора отчетности;

код организационно правовой формы хозяйствования (КОПФ);

код по классификатору форм собственности (КФС);

категория субъекта предпринимательства;

код сектора экономики;

сведения о руководителе заказчика:

ИИН;



фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя;



должность руководителя;



источник данных;



электронная почта;



телефон (рабочий, мобильный).

Реестр заказчиков формируется автоматически посредством веб-портала на основании регистрационных данных заказчика на веб-портале.

При этом заказчик регистрируется на веб-портале не позднее трех рабочих дней со дня его государственной регистрации в органах юстиции. В случае реорганизации (ликвидации) либо изменения регистрационных данных заказчика в органах юстиции заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации таких случаев в органах юстиции вносит изменения на веб-портале.

Сведения о заказчике, включенные в реестр заказчиков, хранятся в электронном виде.

Как формируют и ведут реестр договоров о государственных закупках

Заказчик вносит в реестр договоров о государственных закупках сведения путем заполнения электронной формы реестра договоров на веб-портале государственных закупок по:

заключенным договорам о государственных закупках в соответствующем финансовом году – не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу договора о государственных закупках;

исполнению договора о государственных закупках (акт приема- передачи товаров или акт выполненных работ, оказанных услуг) – не позднее 10 рабочих дней со дня подписания;

осуществленным платежам по договорам о государственных закупках – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения платежа.

Не подлежат включению в реестр договоров о государственных закупках сведения о договорах, заключенных по результатам государственных закупок, в случаях:

приобретения для осуществления оперативно-розыскной деятельности по делу оперативного учета, разведывательной, контрразведывательной деятельности, осуществления досудебного расследования по уголовному делу, исполнения международного запроса органами, уполномоченными их осуществлять в соответствии с законодательством РК, а также государственными предприятиями и акционерными обществами, 100% голосующих акций которых принадлежат государству;

приобретения товаров, работ, услуг, связанных с использованием денег грантов, предоставляемых правительству РК на безвозмездной основе государствами, правительствами государств, международными и государственными организациями, зарубежными неправительственными общественными организациями и фондами, чья деятельность носит благотворительный и международный характер, а также денег, выделяемых на софинансирование данных грантов в случаях, когда в соглашениях об их предоставлении предусмотрены иные процедуры приобретения товаров, работ, услуг;

приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения охраны и безопасности (в том числе участия в обеспечении безопасности) президента РК, иных охраняемых лиц и объектов, предназначенных для пребывания охраняемых лиц, а также услуг по формированию видеоархива и информационному обслуживанию деятельности президента РК;

приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности президента РК и иных охраняемых лиц, содержания, обслуживания и функционирования государственных резиденций, автомобильных транспортных средств и воздушных судов, предназначенных для обслуживания президента РК и иных охраняемых лиц, а также приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для проведения мероприятий с участием президента РК и иных охраняемых лиц;

приобретения консультационных и юридических услуг по оценке перспектив разбирательств, защите и представлению интересов государства либо заказчиков в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного (судебного) урегулирования споров;

при осуществлении государственных закупок с применением особого порядка.

Реестр договоров о государственных закупках содержит:

наименование заказчика;

БИН заказчика;

источник финансирования – республиканский бюджет, местный бюджет, средства от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), средства от спонсорской, благотворительной помощи для государственных учреждений (внебюджетные средства), собственные средства;

номер извещения о проведении государственных закупок;

дата подведения итогов конкурса, итогов аукциона, итогов проведения закупок из одного источника, итогов проведения запроса ценовых предложений;

реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора;

номер и дата заключения договора — день, месяц, год заключения договора;

код валюты договора;

сведения о регистрации договора о государственных закупках государственными учреждениями в территориальных подразделениях казначейства — реквизиты уведомления о регистрации, включая номер заявки и дату регистрации;

предмет договора о государственных закупках:

вид предмета закупок;



код продукции по классификатору;



наименование товаров, работ, услуг;



краткая и дополнительная характеристика товаров, работ, услуг;



единица измерения;



цена за единицу;



количество;



сведения о суммах НДС, в случае если поставщик является плательщиком НДС;

информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках):

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица;



для резидентов РК – БИН (для юридического лица), ИИН (для физического лица);



для нерезидентов — регистрационные данные юридических лиц (физических лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность;



номер записи в Базе данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;



страна резидентства и юридический адрес;



контактная информация;

исполнение договора:

наименование и описание товара, работы, услуги;



краткое описание закупленного товара, работы, услуги;



наименование товарного знака;



страна товаропроизводителя, поставщика работ, услуг;



сумма платежа;



планируемая и фактическая даты исполнения договора;

сведения о прекращении действия договора:

дата, основание и причина.

Заказчик посредством веб-портала вносит сведения о прекращении (об исполнении или неисполнении) действия договора путем заполнения электронных форм реестра договоров о государственных закупках не позднее 3 рабочих дней со дня прекращения (исполнения или неисполнении) договора.

При представлении заказчиком на веб-портал сведений об изменении договора или сведений о прекращении (об исполнении или неисполнении) действия договора, происходит автоматическое обновление записи в реестре договоров о государственных закупках с сохранением архива первоначальных сведений о договоре.

Как формируют и ведут реестр недобросовестных участников государственных закупок

Реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень:

потенциальных поставщиков или поставщиков, предоставивших недостоверную информацию; потенциальных поставщиков, определенных победителями, уклонившихся от заключения договора о государственных закупках; поставщиков, не исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках. поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных в пунктах 1), 3) и 4) указанных выше, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных в пункте 2, формируется по потенциальным поставщикам, определенными победителями, уклонившимися от заключения договора о государственных закупках (за исключением потенциальных поставщиков, занявших второе место и по договорам заключаемым способом из одного источника, уклонившихся от заключения договора путем его не подписания).

При внесении сведений в реестр недобросовестных участников государственных закупок указываются:

информация о недобросовестном потенциальном поставщике или поставщике:

наименование потенциального поставщика или поставщика;



страна резидентства;



для резидентов Республики Казахстан – бизнес идентификационный номер (БИН) (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физического лица);



для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц) осуществляющих предпринимательскую деятельность;

информация о заказчике;

сведения о проведенных закупках:

способ осуществления закупок;



номер объявления о закупке;



дата объявления о закупке;



дата подведения итогов закупки;

номер договора в Реестре договоров о государственных закупках (при его наличии);

основание признания (потенциального) поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

дата уведомления о намерении расторгнуть данный договор;

дата уведомления о расторжении данного договора;

сведения о решении суда/ решении уполномоченного органа:

наименование суда/уполномоченного органа;



номер решения суда/уполномоченного органа;



дата решения суда/уполномоченного органа;



дата вступления в законную силу решения суда/вступления в силу решения уполномоченного органа;

дата исключения из Реестра недобросовестных участников государственных закупок.

Основанием исключения из Реестра недобросовестных участников государственных закупок сведений о недобросовестном участнике государственных закупок является:

истечение срока, установленного законом;

наличие вступившего в законную силу судебного акта об отмене решения о признании недобросовестным участником государственных закупок;

решение уполномоченного органа, принятое по итогам рассмотрения согласительной комиссией обращения потенциального поставщика об исключении его из реестра недобросовестных участников государственных закупок.

Порядок формирования и ведения реестра жалоб

Реестр жалоб представляет собой перечень жалоб потенциальных поставщиков и поставщиков, поданных посредством веб-портала государственных закупок в уполномоченный орган, и содержит сведения о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб и выданных предписаний (уведомлений).

Как формируют и ведут реестр опыта работы потенциальных поставщиков

Реестр опыта работы потенциальных поставщиков формируется на веб-портале по перечню следующих работ и услуг:

строительно-монтажные работы;

работы по разработке проектной (проектно-сметной) документации;

инжиниринговые услуги по техническому надзору за строительно-монтажными работами.

Реестр опыта работы формируется путем подтверждения достоверности сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциальных поставщиков, вносимых в реестр опыта работы.

Заявки потенциальных поставщиков о внесении в Реестр опыта работы сведений и документов, формируются потенциальным поставщиком и подаются посредством веб-портала.

Такие заявки потенциальных поставщиков рассматриваются территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа по согласования с ведомством уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней. При этом, срок рассмотрения заявок потенциальных поставщиков территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа не превышает 7 рабочих дней, а согласование ведомством уполномоченного органа не превышает трех рабочих дней.

Документами, подтверждающими опыт работы по строительно-монтажным работам, являются:

электронная копия акта приемки объекта строительства в эксплуатацию, за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов, принимаемых в эксплуатацию собственником самостоятельно;

электронная копия акта выполненных работ;

электронная копия декларации о соответствии;

электронная копия талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ;

электронная копия положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Документами, подтверждающими опыт работы инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, являются:

электронная копия акта приемки объекта строительства в эксплуатацию, за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов, принимаемых в эксплуатацию собственником самостоятельно;

электронная копия талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ;

электронная копия положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Блокировка сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в реестре опыта работы, в том числе сведений со статусом "Подтверждено" осуществляется ведомством уполномоченного органа в случаях установления:

факта предоставления недостоверной информации по документам, подтверждающим опыт работы потенциального поставщика;

факта дублирований сведений и документов по объекту, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика.

отсутствия сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика.

Блокировка сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в Реестре опыта работы, в том числе сведений со статусом "Подтверждено" осуществляется ведомством уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок на блокировку, направленных посредством веб-портала, с приложением подтверждающих документов:

в случаях, предусмотренных подпунктом 1) и 3) пункта 60 настоящих Правил, в том числе на основе сведений и документов, представленных заказчиком, организатором, единым организатором, потенциальным поставщиком на любой стадии осуществления государственных закупок;

в случаях, предусмотренных подпунктом 2) и 3) пункта 60 настоящих Правил ведомством уполномоченного органа, в том числе на основе:

заявок организаторов, единых организаторов;



жалоб потенциальных поставщиков;



заявок органов внутреннего государственного аудита.

Разблокировка сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в Реестре опыта работы осуществляется ведомством уполномоченного органа на основании вступивших в законную силу решений суда о признании заблокированных сведений и документов достоверными.

Разблокировка сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, содержащиеся в Реестре опыта работы осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня получения ведомством уполномоченного органа копии соответствующего судебного акта.

Ведомство уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня включения потенциального поставщика или поставщика в Реестр недобросовестных участников государственных закупок по причине установления факта предоставления им недостоверной информации по сведениям и документам, находящимся в Реестре опыта работы, исключает такие сведения и документы из Реестра опыта работы.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

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