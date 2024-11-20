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В Западно-Казахстанской области участки земель лесного фонда передадут населенному пункту

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома, частный дом, дом, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 10:50 Фото: unsplash
Правительство Казахстана приняло постановление от 18 ноября 2024 года "О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории", сообщает Zakon.kz.

"Перевести земельные участки общей площадью 30,7 гектара из категории земель лесного фонда Акжаикского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области в категорию земель населенных пунктов", – говорится в документе. 

Как следует из постановления, речь идет о 30,7 гектара земли, не покрытой лесом.

Акиму Западно-Казахстанской области предписано обеспечить предоставление акимату Сырымского района указанных земельных участков в связи с изменением границ (черты) населенного пункта.

В свою очередь акимату Сырымского района Западно-Казахстанской области нужно будет возместить в доход республиканского бюджета потери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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