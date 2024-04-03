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У автодилера в Восточном Казахстане забрали лесные участки

Лес, земля, Бипэк авто, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 18:04 Фото: pexels
Специализированная природоохранная прокуратура BKO вернула государству 169,7 гектара земель государственного лесного фонда, сообщает Zakon.kz.

Cпециализированная природоохранная прокуратура региона во время проверки деятельности КГУ "Усть-Каменогорское лесное хозяйство" установила, что лесопользователь AO "Бипэк Авто" Казахстан" допускает систематические нарушения правил в части условий договоров долгосрочного лесопользования на участках общей площадью 150,7 га.

"Также незаконно без согласования с уполномоченным органом возвел строения на участках площадью 19 га. Лесопользователем игнорировались требования правил пожарной безопасности, не осуществлялось своевременное выполнение противопожарных мероприятий, а также хозяйственная деятельность велась без получения лесного билета", – говорится в распространенном сообщении.

В итоге по решению суда расторгнуты 13 договоров долгосрочного лесопользования на земельные участки государственного лесного фонда площадью 169,7 га.

Судебный акт вступил в законную силу.

О похожем случае мы писали в середине марта. Прокуроры Туркестанской области вернули государству охотничье угодье площадью 4400 га, принадлежащее недобросовестному лесопользователю – авиакомпании Scat. 

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