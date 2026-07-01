В Казахстане обновились данные по инфляции: что подешевело в июне

В Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) Казахстана сегодня, 1 июля 2026 года, предоставили обновленные данные по инфляции, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в июне инфляция в Казахстане составила 0,8%. Наибольший вклад в месячную динамику цен внесли отдельные виды услуг и непродовольственных товаров, тогда как по ряду продовольственных товаров наблюдалось сезонное снижение цен:

В течение месяца подешевели отдельные овощи и продукты питания. Так, цены на сладкий перец снизились на 12,6%, свеклу – на 7,8%, яйца – на 3,8%, бананы – на 3,3%, баклажаны – на 1,7%, черный чай – на 1,1%, крупу пшеничную и яблоки – по 0,8%, пасту шоколадную – на 0,3%.

отдельные овощи и продукты питания. Так, цены на сладкий перец снизились на 12,6%, свеклу – на 7,8%, яйца – на 3,8%, бананы – на 3,3%, баклажаны – на 1,7%, черный чай – на 1,1%, крупу пшеничную и яблоки – по 0,8%, пасту шоколадную – на 0,3%. Среди непродовольственных товаров отмечено снижение цен на ряд товаров длительного пользования и медицинской продукции. Так, пылесосы подешевели на 7,2%, утюги – на 5,4%, медицинские маски – на 4,1%, электрочайники – на 2,9%, модемы и роутеры – на 1,5%, ноутбуки – на 1,2%, парацетамол – на 0,8%, крем для рук – на 0,6%.

на ряд товаров длительного пользования и медицинской продукции. Так, пылесосы подешевели на 7,2%, утюги – на 5,4%, медицинские маски – на 4,1%, электрочайники – на 2,9%, модемы и роутеры – на 1,5%, ноутбуки – на 1,2%, парацетамол – на 0,8%, крем для рук – на 0,6%. А также среди платных услуг тарифы на горячую воду снизились на 3,7%, холодную воду – на 3,2%.

"В годовом выражении инфляция в июне составила 10,3%. При этом по отдельным видам плодоовощной продукции сохраняется существенное снижение цен по сравнению с прошлым годом. Так, свекла подешевела на 26,9%, помидоры – на 23,8%, огурцы – на 20,8%, лук – на 15,9%, чеснок – на 11,9%". Пресс-служба БНС

Также продолжается снижение цен на отдельные непродовольственные товары длительного пользования. По сравнению с июнем прошлого года автомобили стали дешевле на 9,9%, кондиционеры – на 9,7%, отдельные лекарственные препараты и бытовая техника также демонстрируют снижение стоимости.

По сравнению с июнем 2025 года тарифы на холодную воду снизились на 40,8%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.

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