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Экономика и бизнес

В Казахстане обновились данные по инфляции: что подешевело в июне

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 12:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) Казахстана сегодня, 1 июля 2026 года, предоставили обновленные данные по инфляции, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в июне инфляция в Казахстане составила 0,8%. Наибольший вклад в месячную динамику цен внесли отдельные виды услуг и непродовольственных товаров, тогда как по ряду продовольственных товаров наблюдалось сезонное снижение цен:

  • В течение месяца подешевели отдельные овощи и продукты питания. Так, цены на сладкий перец снизились на 12,6%, свеклу – на 7,8%, яйца – на 3,8%, бананы – на 3,3%, баклажаны – на 1,7%, черный чай – на 1,1%, крупу пшеничную и яблоки – по 0,8%, пасту шоколадную – на 0,3%.
  • Среди непродовольственных товаров отмечено снижение цен на ряд товаров длительного пользования и медицинской продукции. Так, пылесосы подешевели на 7,2%, утюги – на 5,4%, медицинские маски – на 4,1%, электрочайники – на 2,9%, модемы и роутеры – на 1,5%, ноутбуки – на 1,2%, парацетамол – на 0,8%, крем для рук – на 0,6%.
  • А также среди платных услуг тарифы на горячую воду снизились на 3,7%, холодную воду – на 3,2%.
"В годовом выражении инфляция в июне составила 10,3%. При этом по отдельным видам плодоовощной продукции сохраняется существенное снижение цен по сравнению с прошлым годом. Так, свекла подешевела на 26,9%, помидоры – на 23,8%, огурцы – на 20,8%, лук – на 15,9%, чеснок – на 11,9%".Пресс-служба БНС

Также продолжается снижение цен на отдельные непродовольственные товары длительного пользования. По сравнению с июнем прошлого года автомобили стали дешевле на 9,9%, кондиционеры – на 9,7%, отдельные лекарственные препараты и бытовая техника также демонстрируют снижение стоимости.

По сравнению с июнем 2025 года тарифы на холодную воду снизились на 40,8%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 12:24
Какие продукты подешевели в Казахстане

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за снижением инфляции.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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