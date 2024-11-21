Платный участок станет короче на автодороге Шымкент – Кызылорда
Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило изменения в использование участка автомобильной дороги республиканского значения Шымкент – Кызылорда на платной основе, сообщает Zakon.kz.
В частности, вносится поправка, что протяженность платной дороги (участка) составляет 425 км 500 метров.
В прежней версии приказа она составляла 446 км 500 метров.
Соответственно, меняются тарифы для проезда автотранспорта по платному участку.
Так, стоимость проезда по всему участку составит:
- для легковых авто – 0,1436 МРП (порядка 530 тенге в 2024 году);
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,7259 МРП (2680 тенге);
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1,4707 МРП (5430 тенге);
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 2,1966 МРП (8110 тенге);
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 2,9388 МРП (10850 тенге);
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи – 3,6647 МРП (13 530 тенге).
Месячные абонементы для легковых авто не предусмотрены, для автобусов и грузовиков их стоимость составить от 2 до 10 МРП, в зависимости от грузоподъемности.
Годовой абонемент для легковых авто будет стоить 1 МРП (3692 тенге в 2024 году), для автобусов и грузовиков от 20 до 100 МРП.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.
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