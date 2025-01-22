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Право

Участок автодороги Ушарал – Достык станет платным

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 12:59 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Ушарал – Достык на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что участок Ушарал – Достык автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории используется на платной основе.

Проезд по альтернативной дороге не предусмотрен в связи с отсутствием альтернативных маршрутов.

Протяженность платной дороги (участка) – 180 км.

Также утверждаются ставки для проезда по платной дороге:

  • Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,3154 МРП (постоплата), 0,2670 МРП (предоплата) за весь маршрут.
  • Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 0,6358 и 0,5417 МРП, соответственно.
  • Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 0,9512 и 0,8087 МРП, соответственно.
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 1,2742 и 1,0834 МРП, соответственно.
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 1,5895 и 1,3505 МРП. 

1 МРП в 2025 году составляет 3 932 тенге.

Кроме того, будут предусмотрены месячные и годовые проездные.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля.

Ранее сообщалось, что платным стал участок автодороги Кызылорда – Аральск.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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