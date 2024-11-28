Виртуальную реальность будут применять при обучении на электронной бирже труда

Министр труда приказом от 20 ноября 2024 года внесла соответствующие дополнения в Правила организации и финансирования профессионального обучения, сообщает Zakon.kz.

В правилах сказано, что обучающийся самостоятельно выбирает на платформе представленные курсы по востребованным профессиям и навыкам.

Добавлены новые нормы, согласно которым:

Для приобретения необходимых практических навыков обучающийся выбирает обучение с использованием технологий виртуальной реальности.

При выборе обучения с использованием технологий виртуальной реальности обучающийся сначала должен пройти соответствующий профилю курс на платформе.

Кроме того, в правилах сделана следующая оговорка: обучение с использованием технологий виртуальной реальности осуществляется в карьерных центрах при наличии технических возможностей.

Приказ вводится в действие с 8 декабря 2024 года.

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