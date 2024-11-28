Виртуальную реальность будут применять при обучении на электронной бирже труда
В правилах сказано, что обучающийся самостоятельно выбирает на платформе представленные курсы по востребованным профессиям и навыкам.
Добавлены новые нормы, согласно которым:
Для приобретения необходимых практических навыков обучающийся выбирает обучение с использованием технологий виртуальной реальности.
При выборе обучения с использованием технологий виртуальной реальности обучающийся сначала должен пройти соответствующий профилю курс на платформе.
Кроме того, в правилах сделана следующая оговорка: обучение с использованием технологий виртуальной реальности осуществляется в карьерных центрах при наличии технических возможностей.
Приказ вводится в действие с 8 декабря 2024 года.
Ранее мы рассказывали о правилах работы единой цифровой платформы занятости "Электронная биржа труда".