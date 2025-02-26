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Право

Казахстанские девушки будут проходить скрининг на носительство спинальной мышечной атрофии

Прием у врача, кабинет врача, доктор, больница, поликлиника, МРТ, магнитно-резонансная томография, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 10:40 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения приказом от 21 февраля 2025 года внесла соответствующие дополнения в Правила организации скрининга, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новой главой, которая устанавливает порядок организации скрининга на носительства спинальной мышечной атрофии у девушек-подростков.

Скрининг на носительства спинальной мышечной атрофии (СМА) направлен на раннее выявление мутаций в генах у девушек в возрасте 16-17 лет, до вступление в брак и планирования беременности.

Задачами скрининга на носительства СМА являются:

  • охват всех девушек в возрасте 16-17 лет;
  • раннее выявление у девушек скрытого носительства СМА для дальнейшего обследования и своевременного предупреждения рождения детей со СМА;
  • консультирование девушек с положительным результатом анализа на носительства СМА по вопросам углубленного генетического обследования и определения тактики дальнейшего мониторинга;
  • внесение данных лиц, с положительным результатом анализа на носительства СМА в медицинскую информационную систему (МИС) для ведения учета;
  • оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам обследования, лечения девушек, с положительным результатом анализа на носительства СМА;
  • мониторинг и анализ эффективности скрининга на носительства СМА.

Этапы проведения скрининга на носительства СМА девушек в возрасте 16-17 лет:

  • первый этап проводится в организациях амбулаторно-поликлинической службы (ПМСП, ЦРБ, МЦЗ);
  • второй этап проводится в консультативно-диагностических отделениях на уровне перинатальных центров (многопрофильных больниц).

На первом этапе скрининга врач общей практики (ВОП) или обученный медицинский работник организации ПМСП (ЦРБ, МЦЗ):

  • проводит информационно-разъяснительную работу среди целевой группы о целесообразности своевременного прохождения скрининга на носительства СМА, через социальные сети и другие современные каналы коммуникации;
  • формирует список девушек из целевой группы, с определением маршрута движения и организует проведение скрининга на носительства СМА;
  • при выявлении девушек с положительным результатом анализа на носительства СМА (с носительством СМА) направляет к врачам по специальности "Медицинская генетика" на консультацию и дообследования.

На втором этапе в консультативно-диагностических отделениях на уровне перинатальных центров (многопрофильных больниц) врач по специальности "Медицинская генетика":

  • организует консультацию и проводит информационно-разъяснительную работу среди девушек с носительством СМА по вопросам планирования семьи и обследования будущих супруг на носительства СМА;
  • обеспечивает консультативную помощь родителям (законным представителям) по вопросам обследования, лечения девушек, с носительством СМА;
  • осуществляет углубленное обследование и проводит персонифицированную регистрацию девушек с носительством СМА и в МИС;
  • обеспечивает обследования будущих супругов девушек с носительством СМА до создания семьи и планирования беременности;
  • ежегодно проводит анализ исхода беременности и рождения детей у девушек с носительством СМА;
  • осуществляет мониторинг и анализ эффективности проведенного скрининга на носительства СМА.

Также в правилах говорится, что руководители медицинских организации (перинатальных центров, многопрофильных больниц, ПМСП, ЦРБ, МЦЗ) обеспечивают охват и качественное проведение скрининга на носительства СМА у девушек в возрасте 16-17 лет, с соблюдением преемственности на всех этапах.

Перинатальные центры (многопрофильные больницы) и ПМСП, ЦРБ, МЦЗ ежемесячно передают местным органам государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы информацию о проведении скрининга на носительства СМА у девушек в возрасте 16-17 лет в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Приказ вводится в действие с 8 марта 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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