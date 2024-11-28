Как организован процесс обучения в Академии управления МВД

Министр внутренних дел приказом от 22 ноября 2024 года утвердил Устав республиканского государственного учреждения "Академия управления Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Предметом деятельности Академии являются:

подготовка руководителей высшего и среднего руководящего звена органов внутренних дел (начальники районных и областных подразделений);

подготовка кадров для органов внутренних дел по образовательным программам послевузовского образования. Перечень реализуемых образовательных программ определяется МВД в соответствии с государственными лицензиями, выданными уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

повышение квалификации и переподготовка кадров для органов внутренних дел, других правоохранительных и специальных органов РК, а также для зарубежных стран по образовательным программам дополнительного образования;

осуществление научной деятельности по актуальным проблемам совершенствования правоохранительной деятельности;

проведение и обеспечение необходимых мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций и в условиях военного времени в соответствии с законодательством РК.

Целями деятельности Академии являются:

создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики;

обеспечение потребности органов внутренних дел в высоко-квалифицированных кадрах;

удовлетворение потребности сотрудников органов внутренних дел в интеллектуальном и профессиональном развитии;

выработка научными методами новых путей решения проблемных вопросов обеспечения законности и правопорядка.

Академия осуществляет следующие виды деятельности:

оказание образовательных услуг сотрудникам органов внутренних дел;

организация и проведение научных исследований. Научно-методическое обеспечение деятельности органов внутренних дел;

участие в нормотворческой деятельности;

предоставление платных услуг, перечень которых определяется МВД, в порядке, предусмотренном законодательством РК;

участие в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством РК;

сотрудничество и взаимодействие с государственными органами, научными, образовательными, специализированными организациями и учреждениями при осуществлении научно-исследовательской, образовательной и учебно-методической деятельности;

развитие и осуществление международного сотрудничества в научной и образовательной сфере, в том числе подготовку иностранных кадров;

осуществление издательско-типографской деятельности;

разработка, внедрение, сопровождение и развитие программных продуктов и Интернет-ресурсов, направленных на цифровизацию учебного процесса, научных исследований, библиотеки и иной деятельности Академии;

иные виды деятельности в соответствии с законодательством РК.

Общее управление Академией осуществляет уполномоченный орган (МВД), который:

закрепляет за Академией имущество;

осуществляет контроль за сохранностью имущества Академии;

утверждает план финансирования Академии;

утверждает Устав Академии, внесение в него изменений и дополнений;

утверждает структуру и штатное расписание Академии в пределах установленной штатной численности;

определяет права, обязанности и ответственность начальника Академии, основания освобождения его от занимаемой должности;

по представлению начальника Академии назначает на должность и освобождает от должности его заместителей;

утверждает годовую финансовую отчетность;

дает письменное согласие уполномоченному органу по государственному имуществу на изъятие или перераспределение имущества, переданного Академии или приобретенного им в результате собственной хозяйственной деятельности;

участвует в разработке отдельных разделов государственных общеобязательных стандартов соответствующих уровней образовательной деятельности Академии;

участвует в разработке отдельных разделов квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности Академии, и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

разрабатывает и утверждает правила деятельности Академии;

разрабатывает и утверждает правила организации и осуществления учебного процесса, учебно-методической и научно-методической деятельности в Академии;

разрабатывает и утверждает правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в Академии;

разрабатывает и утверждает правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Академии;

разрабатывает и утверждает правила организации работ по подготовке, экспертизе, апробации, изданию и проведению мониторинга учебных изданий и учебно-методических комплексов, за исключением организаций среднего образования;

разрабатывает и утверждает правила приема на обучение в Академию;

определяет сроки начала и завершения учебного года в Академии;

разрабатывает и утверждает правила организации и прохождения профессиональной практики и стажировки обучающимися в Академии;

разрабатывает и утверждает правила перевода и восстановления обучающихся в Академию;

разрабатывает и утверждает квалификационные характеристики должностей профессорско-преподавательского состава Академии;

разрабатывает и утверждает правила замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников Академии;

разрабатывает и утверждает требования к информационным системам и интернет-ресурсам Академии;

утверждает перечни специальностей и квалификаций, образовательных программ, реализуемых в Академии;

определяет формы и технологии получения образования в Академии;

разрабатывает и утверждает правила организации учебного процесса с применением образовательных технологий в Академии;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и иным законодательством РК.

Начальник Академии назначается на должность и освобождается от должности министром внутренних дел.

Начальник Академии организует и руководит работой Академии, непосредственно подчиняется министру и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Академию задач и осуществление им своих функций.

Начальник Академии действует на принципах единоначалия и самостоятельно решает вопросы деятельности Академии в соответствии с его компетенцией, определяемой законодательством РК и настоящим Уставом.

Высшим коллегиальным органом управления Академии является Ученый совет, создаваемый приказом начальника Академии. Состав и порядок организации деятельности Ученого совета определяются законодательством РК, приказами Министра и начальника Академии.

К компетенции Ученого совета относятся:

определение концепции развития Академии, рассмотрение актуальных вопросов учебно-воспитательной, научно-исследовательской, редакционно-издательской деятельности Академии;

обсуждение предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Академии;

выработка предложений по структуре Академии, созданию, реорганизации и ликвидации учебных и научных подразделений;

обсуждение проектов рабочих учебных планов и программ, проектов годовых отчетов, планов мероприятий по направлениям деятельности Академии;

рассмотрение и рекомендация к изданию учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок;

утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов, докторантов по диссертационным исследованиям;

заслушивание ежегодных отчетов руководства Академии, руководителей структурных подразделений;

рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Академии, требующих коллегиального решения.

Кроме того, в целях учебно-методического обеспечения учебного процесса в Академии функционирует Учебно-методический совет, создаваемый приказом начальника Академии. Состав и порядок организации деятельности Учебно-методического совета определяются законодательством РК, приказами МВД и начальника Академии.

К компетенции Учебно-методического совета относятся: координация деятельности профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава по совершенствованию методического и дидактического обеспечения образовательного процесса, внедрению в него передовых достижений науки и практики, инновационных и современных педагогических технологий, улучшению качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для органов внутренних дел.

Приказом начальника Академии могут создаваться иные коллегиальные и консультативно-совещательные органы в Академии (советы, рабочие группы, комиссии, в том числе по режиму секретности, аттестационная, жилищно-бытовая и другие).

Как производится прием в Академию

Формирование контингента Академии по программам послевузовского образования осуществляется путем размещения государственного образовательного заказа и ежегодно утверждаемым планом приема. Перевод и восстановление обучающихся в Академию возможны только при наличии вакантных мест.

На обучение по образовательным программам послевузовского образования принимаются сотрудники органов внутренних дел, а также военнослужащие Национальной гвардии РК по согласованию с МВД РК.

На обучение по образовательным программам дополнительного образования направляются сотрудники органов внутренних дел, а также военнослужащие Национальной гвардии РК, специальных государственных и других правоохранительных органов на основании планов-графиков, утверждаемых приказом Министра.

Зачисление на учебу в Академию производится на заседании приемной комиссии на конкурсной основе по результатам сдачи вступительных экзаменов.

Перевод обучающихся из вузов на вакантные приемные места Академии осуществляется на конкурсной основе в летний каникулярный период решением МВД, при соответствии кандидата на учебу, требованиям Правил перевода в специальные учебные заведения МВД.

Восстановление обучающихся осуществляется приказом начальника Академии на основании ходатайства руководителя территориального департамента полиции или уголовно-исполнительной системы с гарантией трудоустройства восстановляемого обучающегося.

Порядок отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих на службу в органы внутренних дел, а также основания их отчисления регламентируются приказом Министра.

Образовательный процесс в Академии

Учебный процесс организуется в соответствии с Академической политикой Академии.

Образовательные программы реализуются по очной форме обучения, также в рамках дистанционного обучения.

Обучение проводится на государственном, русском языках, а также может быть на английском языке.

Учебный год в Академии для магистрантов и докторантов начинается в соответствии с академическим календарем и заканчивается согласно учебному плану подготовки по конкретному направлению подготовки. Учебный год состоит из семестров.

Сроки проведения курсов повышения квалификации и переподготовки устанавливаются в соответствии с планом-графиком, утверждаемым приказом Министра.

Учебные занятия проводятся по расписанию, составленному в соответствии с учебными планами и программами обучения. Один академический час аудиторной работы составляет не менее 40 минут.

Учебная нагрузка обучающегося определяется продолжительностью академического часа и объемом учебных часов по всем видам учебной работы.

Экзаменационные сессии по очной и дистанционным формам обучения, их периоды и количество в учебном году утверждаются Ученым советом Академии.

Профессиональная практика (стажировка) организуется и проводится в соответствии с приказами Министра, уполномоченного органа в области науки и высшего образования. Виды, сроки и содержание практик определяются учебными планами и профессиональными учебными программами.

Лицам, завершившим обучение в Академии и прошедшим итоговую аттестацию, выдается соответствующий документ об образовании государственного образца.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждой теме учебной дисциплины и включает контроль за качеством знаний во время аудиторных и внеаудиторных занятий.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме сдачи экзаменов осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом, академическим календарем и образовательными программами. При проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине учитываются баллы, полученные на экзамене и оценки рейтинга-допуска (модуля) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки знаний обучающихся.

По итогам учебного года рассчитывается средний балл успеваемости (GPA), который является переводным баллом и позволяет осуществлять перевод обучающихся с курса на курс. Величина минимального переводного балла GPA для перевода на следующий курс обучения определяется Академической политикой Академии.

Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается Государственная аттестационная комиссия по каждому направлению подготовки для всех форм обучения.

Личный состав Академии

Личный состав Академии подразделяется на постоянный и переменный.

К постоянному составу Академии относятся лица, принятые на службу в органы внутренних дел и назначенные на должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава, а также работники, должности которых предусмотрены штатами, утверждаемым приказом МВД.

Постоянный состав Академии обязан:

соблюдать требования настоящего Устава;

осуществлять профессиональное, нравственное, эстетическое и физическое воспитание обучающихся, добиваться строгого соблюдения ими правил внутреннего распорядка и служебной дисциплины;

обеспечивать качество предоставляемых образовательных услуг и проводимых научных исследований;

формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению подготовки, гражданскую позицию;

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, интеллектуальный, творческий и общенаучный уровень;

быть для обучающихся образцом безупречного выполнения служебного (профессионального) долга, дисциплинированности, творческого отношения к труду, высокой культуры и нравственности;

строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;

соблюдать требования законодательства РК, правил внутреннего распорядка, других нормативных актов Академии, приказов и распоряжений прямых начальников.

К переменному составу Академии относятся все категории обучаемых.

Обучающиеся в Академии имеют право:

получать образование в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования по соответствующему направлению подготовки;

участвовать в решении вопросов совершенствования учебного процесса, научно-исследовательской, воспитательной работы, улучшения успеваемости, дисциплины и быта;

участвовать в общественной жизни Академии, в работе спортивных секций, коллективов художественной самодеятельности и других видах творчества;

пользоваться информационными фондами, интернет ресурсами, библиотеками Академии, услугами учебных, научных и иных подразделений Академии в установленном порядке;

поощряться за успехи в учебной, научно-исследовательской работе и активное участие в общественной деятельности Академии;

пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, приказами Министра и начальника Академии.

Обучающиеся обязаны:

соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и других нормативных актов Академии;

овладевать теоретическими знаниями, профессиональными навыками и умениями по соответствующему направлению подготовки, выполнять учебный план, все предусмотренные учебные задания, посещать все виды учебных занятий, проходить текущую, промежуточную и итоговую аттестации;

повышать образовательный и профессиональный уровень, общую культуру;

участвовать в пропаганде научных и правовых знаний, а также в общественных мероприятиях, проводимых Академией;

бережно относиться к имуществу Академии, к помещениям, оборудованию, музейному и библиотечным фондам и нести в соответствии с законодательством РК ответственность за причиненный Академии материальный ущерб;

соблюдать правила техники безопасности, требования охраны труда, пожарной безопасности и санитарии;

строго хранить государственную и служебную тайну;

соблюдать принципы академической честности;

выполнять иные обязанности, возлагаемые на сотрудников органов внутренних дел.

За что могут отчислить из Академии:

по собственному желанию, в том числе, в связи с переводом в другую организацию образования;

за академическую неуспеваемость, согласно Правилам проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся военных, специальных учебных заведений МВД РК;

за нарушение дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предусмотренных законом "О правоохранительной службе", настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иным основаниям увольнения обучающихся сотрудников;

непредставление или искажение сведений автобиографического характера, по которым лицо не может быть принято на правоохранительную службу, в соответствии с законом "О правоохранительной службе";

по состоянию здоровья – на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к службе.

При отчислении обучающегося из Академии ему выдается транскрипт об обучении. Отчисленный должен полностью возместить затраченные государством бюджетные средства в период его обучения и выполнить все обязательства перед Академией. Сумма, подлежащая удержанию, рассчитывается пропорционально за каждый полный месяц нахождения в Академии.

Приказ введен в действие с 22 ноября 2024 года.

Напомним, Академия управления Министерства внутренних дел создана в соответствии с постановлением правительства РК от 31 октября 2024 года.