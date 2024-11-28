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Законодательство РК

Министерство транспорта будет выдавать лизенции на деятельность операторов техосмотра

Технический осмотр машины, автомобиля, техосмотр, ремонт машины, СТО, работники, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 16:14 Фото: pexels
Подготовлено постановление правительства, которым вносится изменение в определение лицензиаров, уполномоченных органов на выдачу разрешений второй категории в сфере транспорта, сообщает Zakon.kz.

В частности, разрешения второй категории в сфере автомобильного, водного и железнодорожного транспорта дополнены новым пунктом:

"Выдача разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра".

Поправка вносится в рамках реализации законов от 3 октября 2024 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 декабря.

Предусматривается, что постановление будет введено в действие с 5 апреля 2025 года.

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