Границы города Кентау расширят за счет присоединения нескольких сел
Фото: Facebook/акимат города Кентау
Акимат и маслихат города подготовили документ "Об изменении границ сел и населенных пунктов города Кентау", сообщает Zakon.kz.
В частности, планируется изменить границы следующих сел и населенных пунктов города Кентау:
- изменить границы села Карнак путем включения 2655,53 гектара земельного участка с границы села Карнак к границе города Кентау и 264,75 гектара земельного участка к границе села Байылдыр, установив границу села Карнак общей площадью 35 257,16 гектара;
- изменить границы села Хантаги путем включения 22,67 гектара земельного участка с границы села Хантаги к границе города Кентау и 728,45 гектара земельного участка к границе села Байылдыр, установив границу села Хантаги общей площадью 44 718,61 гектаров;
- изменить границы села Байылдыр путем включения 264,75 гектара земельного участка с границы села Карнак, 728,45 гектара земельного участка с границы села Хантаги, путем включения 522,27 гектара земельного участка с границы села Байылдыр к границе города, установив границу села Байылдыр общей площадью 24 819,43 гектаров.
Вместе с тем часть земель города Кентау перейдет в юрисдикцию сел:
- изменить границы села Байылдыр путем включения 146,02 гектара земель сельскохозяйственного назначения города Кентау в границы населенного пункта села Байылдыр, установив границы общей площадью 241,99 гектаров;
- изменить границы села Хантаги путем включения 152,98 гектара земель сельскохозяйственного назначения города Кентау в границы населенного пункта села Хантаги, установив границы общей площадью 763,91 гектара;
- изменить границы населенного пункта Шоктас села Хантаги путем включения 312,49 гектара земель сельскохозяйственного назначения города Кентау в границы населенного пункта Шоктас села Хантаги, установив границы общей площадью 657,98 гектара;
- изменить границы населенного пункта Котырбулак села Хантаги путем включения 51,68 гектара земель сельскохозяйственного назначения города Кентау в границы населенного пункта Котырбулак села Хантаги, установив границы общей площадью 58,88 гектара.
Как поясняют в акимате, в случае принятия проекта решения и совместного постановления увеличатся границы населенных пунктов и можно будет выделить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 февраля.
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