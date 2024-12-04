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Законодательство РК

Победителям международных олимпиад и конкурсов хотят дать возможность учиться по программе "Болашак"

Болашак, международная образовательная стипендия, образование, программа , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 12:03 Фото: bolashak.gov.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 декабря приняли проект закона, которым расширяются возможности обучения по программе "Болашак" на уровне бакалавриата для победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов. Документ направлен в Сенат, сообщает Zakon.kz.

Такая норма внесена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества". Документ инициирован депутатами Парламента. В нем есть ряд норм, касающихся поддержки победителей международных научных конкурсов.

"В рамках поддержки одаренных учеников с 2022 года по поручению президента победителям международных олимпиад предоставляется 5 млн тенге и грант вне конкурса в вузы. Это хорошая поддержка. Но этими мерами были охвачены только победители международных олимпиад. А победители научных конкурсов не могли претендовать на такую поддержку. А сегодня наши ученики демонстрируют большие результаты по робототехнике и другим конкурсам. В этой связи в рамках поддержки одаренных детей проектом закона победителям ведущих научных конкурсов предлагается предоставлять грант для обучения в вузах без ЕНТ. Думаем, это будет справедливо и соответствует поручению президента по поддержке одаренных детей", – сказал депутат Аймагамбетов.

Кроме того, расширяются возможности обучения по программе международной стипендии "Болашак" на уровне бакалавриата для победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов и исполнителей, перечень которых будет определяться Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом. При этом обучаться в ведущих зарубежных вузах можно будет при условии соответствия выбранной победителями специальности предмету олимпиады или конкурса и безусловного их зачисления на академическое обучение.

"Как вы знаете, по этой программе сейчас можно обучаться в магистратуре и докторантуре. Проект закона предусматривает возможность предоставления обучения и на уровне бакалавриата. Но эта возможность предоставляется только победителям международных олимпиад и научных конкурсов. Это очень правильная мера. Так как зарубежные вузы "охотятся" за ними и предоставляют свои гранты, и дети поступают туда и немало тех, кто остается там. Теперь, если эта норма будет принята, такие дети получат поддержку от государства, смогут обучиться в ведущих зарубежных вузах по программе "Болашак", затем вернуться и внести вклад в развитие страны", – мотивировал мажилисмен.

Для сохранения и защиты казахского языка как культурной ценности законопроектом предусматривается создание единой государственной информационной системы – Национальный словарный фонд казахского языка, который обеспечит доступ к словарному фонду языка, основанному на Национальном корпусе казахского языка, содержащем тексты всех жанров и стилей.

"В целях обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке законопроектом предлагается создание большой языковой модели казахского языка, основанной на технологии искусственных нейронных сетей", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса Парламента.

Также депутатами были предусмотрены нормы, направленные на регламентацию института наставничества и решение вопросов образования. Так, в целях регулирования института наставничества законопроектом регламентируется порядок обучения лиц, претендующих стать наставниками, а также определяются права и обязанности организаций, организующих такое обучение.

В то же время для государственной поддержки талантливых учеников и стимулирования их научной деятельности законопроектом предусмотрена норма по предоставлению государственных образовательных грантов вне конкурса для победителей и призеров международных конкурсов научных проектов.

4 апреля Министерство науки и высшего образования подготовило изменения и дополнения в Концепцию развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы. В документе говорится, что будут выделены целевые гранты по техническим направлениям подготовки.

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