#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
Общество

Победители каких олимпиад могут претендовать на стипендию "Болашак", рассказали в Миннауки

Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 12:48 Фото: pixabay
Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в кулуарах Сената 23 января 2025 года объяснил, почему бакалавриат по программе "Болашак" доступен будет только для победителей международных научных олимпиад, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Ахмед-Заки отметил, что присуждение грантов осуществляется комиссией.

"Первичный отбор претендентов именно на те гранты, которые выделяются в рамках бакалавриата для победителей Олимпиад, будет аналогичным. То есть молодые ребята будут прикладывать диплом, то, что они являются победителем – первое, второе и третье места. Дальше уже будут рассматриваться национальной независимой комиссией, и все решения будут выносить на республиканскую комиссию, где уже будет окончательное присуждение. Механизм присуждения аналогичный. Это регулируется несколькими НПА", – добавил он.

Вице-министр также пояснил, почему в приоритете оказалась именно эта категория абитуриентов.

"Талантливая молодежь, участвуя в Олимпиадах, показывает очень хорошее достижение. И большинство остается за рубежом. И мы хотим именно предложить уникальную возможность, чтобы они проучились в ведущих университетах и ощущали поддержку государства. Дальше, обратно возвращаясь, вовлекались в социальную жизнь, выбирали себе научный профиль либо работали в наших вузах и национальных компаниях. Основная мотивация для данной категории лиц – это патриотизм. И они обычно участвуют в подготовке следующего поколения олимпийцев", – пояснил Дархан Ахмед-Заки.

Отмечается, что будет определяться дополнительный список олимпиад. В их число войдут международные олимпиады по физике, математике, информатике и инженерии.

"Их ограниченное количество. И вы знаете, что именно показатель количества победителей в данных олимпиадах в целом измеряет уровень системы подготовки и работы с талантливой молодежью. Это заработает в этом году. Список специальностей будет закреплен на республиканской комиссии. Как один из примеров могу сказать, только на прошлой неделе у нас была большая олимпиада, и вы можете сказать, что наши ребята, они действительно демонстрируют очень хороший результат, особенно по математике, физике и информатике", – резюмировал Дархан Ахмед-Заки.

Ранее депутаты Сената одобрили закон, которым в целях государственной поддержки талантливых учеников и стимулирования их научной деятельности предусматривается норма по предоставлению государственных образовательных грантов вне конкурса для победителей и призеров международных конкурсов научных проектов.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
В Миннауке объявления о продаже грантов в Казнете назвали фейком
Общество
13:51, Сегодня
В Миннауке объявления о продаже грантов в Казнете назвали фейком
130 тенге за кг: более 80 тонн картофеля реализовано по низким ценам через СПК "Тараз"
Общество
13:38, Сегодня
130 тенге за кг: более 80 тонн картофеля реализовано по низким ценам через СПК "Тараз"
Механизм распределения грантов в вузы могут пересмотреть в Казахстане
Общество
13:02, Сегодня
Механизм распределения грантов в вузы могут пересмотреть в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: