Победители каких олимпиад могут претендовать на стипендию "Болашак", рассказали в Миннауки

Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки в кулуарах Сената 23 января 2025 года объяснил, почему бакалавриат по программе "Болашак" доступен будет только для победителей международных научных олимпиад, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Ахмед-Заки отметил, что присуждение грантов осуществляется комиссией.

"Первичный отбор претендентов именно на те гранты, которые выделяются в рамках бакалавриата для победителей Олимпиад, будет аналогичным. То есть молодые ребята будут прикладывать диплом, то, что они являются победителем – первое, второе и третье места. Дальше уже будут рассматриваться национальной независимой комиссией, и все решения будут выносить на республиканскую комиссию, где уже будет окончательное присуждение. Механизм присуждения аналогичный. Это регулируется несколькими НПА", – добавил он.

Вице-министр также пояснил, почему в приоритете оказалась именно эта категория абитуриентов.

"Талантливая молодежь, участвуя в Олимпиадах, показывает очень хорошее достижение. И большинство остается за рубежом. И мы хотим именно предложить уникальную возможность, чтобы они проучились в ведущих университетах и ощущали поддержку государства. Дальше, обратно возвращаясь, вовлекались в социальную жизнь, выбирали себе научный профиль либо работали в наших вузах и национальных компаниях. Основная мотивация для данной категории лиц – это патриотизм. И они обычно участвуют в подготовке следующего поколения олимпийцев", – пояснил Дархан Ахмед-Заки.

Отмечается, что будет определяться дополнительный список олимпиад. В их число войдут международные олимпиады по физике, математике, информатике и инженерии.

"Их ограниченное количество. И вы знаете, что именно показатель количества победителей в данных олимпиадах в целом измеряет уровень системы подготовки и работы с талантливой молодежью. Это заработает в этом году. Список специальностей будет закреплен на республиканской комиссии. Как один из примеров могу сказать, только на прошлой неделе у нас была большая олимпиада, и вы можете сказать, что наши ребята, они действительно демонстрируют очень хороший результат, особенно по математике, физике и информатике", – резюмировал Дархан Ахмед-Заки.

Ранее депутаты Сената одобрили закон, которым в целях государственной поддержки талантливых учеников и стимулирования их научной деятельности предусматривается норма по предоставлению государственных образовательных грантов вне конкурса для победителей и призеров международных конкурсов научных проектов.