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Право

Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам службы в резерве

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 13:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 января 2025 года одобрили во втором чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам службы в резерве, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил депутат Ермурат Бапи, поправки позволят пополнить воинские части подготовленными кадрами и создать резервные силы, готовые к боевым действиям.

"Введение данного вида военной службы позволит подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач, без увеличения численности Вооруженных сил в мирное время", – сказал Ермурат Бапи.

Новеллами законопроекта вводится военная служба в резерве и новая категория военнослужащего – "военнослужащий, проходящий воинскую службу в резерве". Депутаты проработали нормы, устанавливающие требования к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве, порядок прохождения ими воинской службы, а также их права и обязанности.

Следующий блок поправок касается трудовых отношений и социального обеспечения военных резервистов. Законодательством предусмотрены компенсационные выплаты за травмы, полученные при прохождении воинской службы, государственное социальное пособие по инвалидности, а также нормы, регулирующие отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование военных- резервистов. 

Служба в резерве вводится в Казахстане с 2025 года. На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тыс. резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться, исходя из потребности армии. В резервисты будут призывать на добровольной основе. 

Другие подробности о новом виде военной службы можно прочитать здесь. 

Бауыржан Муканов
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