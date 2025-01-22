Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам службы в резерве

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 22 января 2025 года одобрили во втором чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам службы в резерве, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил депутат Ермурат Бапи, поправки позволят пополнить воинские части подготовленными кадрами и создать резервные силы, готовые к боевым действиям.

"Введение данного вида военной службы позволит подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач, без увеличения численности Вооруженных сил в мирное время", – сказал Ермурат Бапи.

Новеллами законопроекта вводится военная служба в резерве и новая категория военнослужащего – "военнослужащий, проходящий воинскую службу в резерве". Депутаты проработали нормы, устанавливающие требования к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве, порядок прохождения ими воинской службы, а также их права и обязанности.

Следующий блок поправок касается трудовых отношений и социального обеспечения военных резервистов. Законодательством предусмотрены компенсационные выплаты за травмы, полученные при прохождении воинской службы, государственное социальное пособие по инвалидности, а также нормы, регулирующие отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование военных- резервистов.

Служба в резерве вводится в Казахстане с 2025 года. На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тыс. резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться, исходя из потребности армии. В резервисты будут призывать на добровольной основе.

Другие подробности о новом виде военной службы можно прочитать здесь.