Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам службы в резерве
Как сообщил депутат Ермурат Бапи, поправки позволят пополнить воинские части подготовленными кадрами и создать резервные силы, готовые к боевым действиям.
"Введение данного вида военной службы позволит подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач, без увеличения численности Вооруженных сил в мирное время", – сказал Ермурат Бапи.
Новеллами законопроекта вводится военная служба в резерве и новая категория военнослужащего – "военнослужащий, проходящий воинскую службу в резерве". Депутаты проработали нормы, устанавливающие требования к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве, порядок прохождения ими воинской службы, а также их права и обязанности.
Следующий блок поправок касается трудовых отношений и социального обеспечения военных резервистов. Законодательством предусмотрены компенсационные выплаты за травмы, полученные при прохождении воинской службы, государственное социальное пособие по инвалидности, а также нормы, регулирующие отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование военных- резервистов.
Служба в резерве вводится в Казахстане с 2025 года. На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тыс. резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться, исходя из потребности армии. В резервисты будут призывать на добровольной основе.
Другие подробности о новом виде военной службы можно прочитать здесь.