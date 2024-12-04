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Законодательство РК

Новые разъяснения Верховного суда Казахстана по уголовному и административному праву

Верховный Суд РК, суд, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 12:23 Фото: primeminister.kz
Председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев провел очередное пленарное заседание высшего судебного органа. Об этом 4 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе ВС, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что на обсуждение были вынесены три проекта нормативных постановлений (НП) – о судебном решении по административным делам, поправках в НП по УК и УПК, а также административным правонарушениям.

Представляя первое НП по Административному процедурно-процессуальному кодексу, судья ВС Габит Альжанов отметил, что АППК ввел много новых институтов, которым свойственна специфика.

"В этой связи необходимо закрепление на уровне НП единых требований закона по составлению и содержанию судебного решения по административным делам с учетом видов исков, их допустимости, принципов АППК... НП предусмотрено применимость рассмотрения в вышестоящих судах однородных административных дел по правилам суда первой инстанции. Закрепляется стабильная практика адморгана".Пресс-служба ВС РК

Также НП разъясняется форма и содержания решения суда, в том числе по видам решений, процессуальные действия суда, подлежащие отражению в судебном акте, привлечение специалистов или других лиц к делу.

Судья ВС Нуржан Джолдасбеков, выступая, отметил, что проект НП по УК и УПК разработан в рамках реализации Плана первоочередных мероприятий в области прав человека и Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства.

"Так, разъясняется, что реабилитированному лицу возмещаются расходы по юридической помощи не только до оправдания, но и в связи с восстановлением его прав. Конкретизировано, что понимается под иными средствами и доходами, подлежащими взысканию. Раскрыты признаки некоторых составов уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека, в том числе введенных в УК с июня текущего года".Пресс-служба ВС РК

По вопросу практики по экологическим правонарушениям разъяснено о необходимости квалификации деяний по незаконной добыче (отлова или отстрела) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе животных, на которых введен запрет на пользование, сайгаков, только по ст. 339 УК.

Даны разъяснения и по многим другим вопросам в целях обеспечения единообразной судебной практики, разрешения вопросов, возникающих у судей и органов досудебного расследования, адвокатского сообщества в связи с применением норм УК и УПК.

Судья ВС Еркеш Маукен отметила, что соответствующие изменения и дополнения в нормативные постановления вносятся, прежде всего, в связи с изменением законодательства и в целях регулирования судебной практики.

В частности, в связи с изменением миграционного законодательства РК.

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Кроме того, в судебной практике всегда возникают вопросы по применению ст. 608 КоАП, в этой связи в НП разъяснено правоприменение в отношении лица, лишенного права управления транспортным средством по решению суда.

"Участники пленарного заседания проголосовали за принятие НП, они размещены на сайте ВС в разделе "Законодательство" и будут официально опубликованы в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК", – заключили в пресс-службе ВС РК.

Ранее председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина рассказала нам, как изменилось правосудие в Казахстане за последние годы и в чем сложность принятия решений.

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