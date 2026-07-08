Токаев переназначил председателя Верховного суда

Фото: sud.gov.kz

Асламбек Мергалиев переназначен председателем Верховного суда (ВС) Казахстана. Эту должность он занимает с декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля 2026 года, из Telegram-канале Акорды: "Указом главы государства Мергалиев Асламбек Амангельдинович назначен председателем Верховного суда Республики Казахстан". Асламбек Мергалиев родился 2 апреля 1972 года в Павлодарской области. Новость дополняется...

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