Токаев переназначил председателя Верховного суда
Фото: sud.gov.kz
Асламбек Мергалиев переназначен председателем Верховного суда (ВС) Казахстана. Эту должность он занимает с декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 8 июля 2026 года, из Telegram-канале Акорды:
"Указом главы государства Мергалиев Асламбек Амангельдинович назначен председателем Верховного суда Республики Казахстан".
Асламбек Мергалиев родился 2 апреля 1972 года в Павлодарской области.
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