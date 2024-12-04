Мониторить займы квазигоскомпаний будут по обновленным правилам

Правительство постановлением от 29 ноября 2024 года утвердило новые Правила мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Целями Правил являются мониторинг состояния внешнего и внутреннего долга квазигосударственного сектора, контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных Концепцией управления государственными финансами РК до 2030 года.

Как проводится мониторинг

Мониторинг текущего состояния внешнего и внутреннего долга заемщиков осуществляется в рамках планов развития и планов мероприятий.

Регистрация и учет поступлений средств внутренних и внешних займов, платежей по погашению и обслуживанию долга осуществляются заемщиками самостоятельно.

Учет платежей, остатка долга производится по номинальной стоимости. Учет долговых ценных бумаг осуществляется по результатам первичного размещения и номинальной стоимости.

Заемщики на ежеквартальной основе в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют информацию по освоению, погашению и обслуживанию внутренних и внешних займов (включая облигации) субъектов квазигосударственного сектора по формам СБЕ-618 и ОЖЕ-618 в уполномоченный орган по государственному имуществу.

Заемщики на полугодовой основе в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, направляют информацию по планируемому освоению и погашению основного долга по займам субъектов квазигосударственного сектора на предстоящий пятилетний период по форме КСЕ-618 в уполномоченный орган по государственному имуществу.

Кроме того, заемщики на ежеквартальной основе в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют информацию по займам с указанием плана привлечения займов на предстоящий пятилетний период в реестр в электронном виде согласно:

форме 10 приложения 2 к Правилам разработки, утверждения планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 27 февраля 2015 года № 149, за исключением акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына";

приложению 26 к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14.

Фонд на ежеквартальной основе до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещает информацию по займам с указанием плана привлечения займов на предстоящий пятилетний период на интернет-ресурсе фонда согласно форме 1, утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 мая 2023 года № 87 "Об утверждении Правил размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, а также перечня, форм и периодичности размещения отчетности".

Заемщики представляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета на ежеквартальной основе аналитическую записку, содержащую информацию по долгу, и на полугодовой основе уточненный прогноз внешнего и внутреннего заимствования на текущий год.

В случае изменения планов привлечения займов на предстоящий пятилетний период заемщики согласовывают данные изменения с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Уполномоченный орган по государственному имуществу на ежеквартальной основе в срок до 10 числа второго месяца после отчетного периода направляет сводную информацию по займам субъектов квазигосударственного сектора в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета по формам отчетности СБЕ-618 и ОЖЕ-618 согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам.

Уполномоченный орган по государственному имуществу на полугодовой основе в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию по планируемому освоению и погашению основного долга по займам субъектов квазигосударственного сектора на предстоящий пятилетний период по форме КСЕ-618 в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Сводная информация по займам включает:

данные о состоянии долга заемщиков на первое число месяца после отчетного периода;

данные о состоянии выпущенных долговых ценных бумаг, а также бюджетных кредитов и иных долговых обязательств (дата размещения, ставка вознаграждения, дата погашения, срок обращения, валюта выпуска и обслуживания);

данные о фактическом поступлении займов, произведенных платежах по погашению и обслуживанию займов в отчетном периоде, включая данные о наличии просроченных платежей и их оплате;

информацию о привлечении займов в отчетном периоде;

план привлечения займов на предстоящий пятилетний период.

Как проводится контроль

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета на ежеквартальной основе с учетом сведений о состоянии государственного долга осуществляет контроль соблюдения следующих долговых ограничений:

верхний предел государственного долга и долга квазигосударственного сектора составляет в совокупности не более 53,2% к валовому внутреннему продукту, в том числе верхний предел долга квазигосударственного сектора составляет не более 21,2% к валовому внутреннему продукту (в расчет верхнего предела долга не включаются взаимные обязательства организаций, контролируемых государством, и обязательства контролируемых организаций-нерезидентов);

объем внешнего долга Правительства РК (с учетом внешнего гарантированного государством долга) и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора не превышает размер, равный 75% от суммы валютных активов Национального фонда РК.

Расчет долга квазигосударственного сектора формируют на основе:

сведений о текущем состоянии государственного и гарантированного государством долга;

сведений о текущем состоянии долга заемщиков;

макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития (валовый внутренний продукт, валютные активы Национального фонда РК, уровень инфляции, темпы роста доходов).

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета на полугодовой основе до 20 числа второго месяца после отчетного периода направляет информацию о состоянии долга заемщиков и соблюдении долговых ограничений в правительство и центральный уполномоченный орган по государственному планированию.

Постановление вводится в действие с 14 декабря 2024.