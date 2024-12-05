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Законодательство РК

В границы Тараза включили новые земли

Тараз, город Тараз , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 08:24 Фото: primeminister.kz
Правительство утвердило постановление от 29 ноября 2024 года "Об изменении границ (черты) города Тараза Жамбылской области", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Согласиться с совместным решением Жамбылского областного маслихата и постановлением акимата Жамбылской области от 25 сентября 2024 года "Об изменении границ города Тараз, Жамбылского и Байзакского районов Жамбылской области" об изменении границ (черты) города Тараза Жамбылской области путем включения части земель Жамбылского и Байзакского районов общей площадью 12 906,7 гектара.

В черту города Тараза включили:

  • земли Жамбылского, Каратобинского, Гродековского, Каройского, Бесагашского, Полаткосшинского, Акбулымского сельских округов Жамбылского района общей площадью 11 145,5 гектаров.
  • земли Костобинского, Ботамойнакского, Кызылжулдызского, Бурылского сельских округов Байзакского района общей площадью 1 761,2014 гектаров.

В результате теперь общая площадь Тараза составит 31 693,7 га (было 18 787 га).

Постановление вводится в действие с 15 декабря 2024 года.

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