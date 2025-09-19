Расширены границы города Жанаозена

Принято постановление правительства Казахстана от 15 сентября 2025 года об изменении границ (черты) города Жанаозена Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

"Согласиться с совместным решением Мангистауского областного маслихата от 28 февраля 2025 года и постановлением акимата Мангистауской области от 19 февраля 2025 года "Об изменении границ города Жанаозен и Каракиянского района Мангистауской области" об изменении границ (черты) города Жанаозена Мангистауской области путем включения части земель Каракиянского района общей площадью 112988,2 гектара в границы города Жанаозена", – говорится в документе.

В Каракиянский район входят несколько сел:

Курык, Куланды, Болашак;

населенный пункт Бопай;

Земли железнодорожного транспорта;

Земли автомобильного транспорта;

Земли запаса.

Таким образом, общая площадь города составила 164604,5 гектара.

Постановление вводится в действие с 29 сентября 2025 года.

Город образован в 1964 году, расположен на плато Мангышлак (Мангистау). С 1968 года носил название Новый Узень. 7 октября 1993 года переименован в Жанаозен. В городе работает несколько крупных компаний, обслуживающих добычу нефти и газа. Сейчас здесь проживает порядка 150 тысяч человек.