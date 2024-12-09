Казахстан и Таиланд будут развивать торгово-экономическое сотрудничество

Правительство РК постановлением от 27 ноября 2024 года утвердило Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить прилагаемое Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд о торгово-экономическом сотрудничестве, совершенное в Астане 14 августа 2024 года", – говорится в тексте постановления.

Соглашение является рамочным документом, закладывает основы сотрудничества в таких сферах как торговля, инвестиции, предпринимательство, защита платежного баланса и заключается в целях дальнейшего развития и укрепления существующих двусторонних торгово-экономических отношений.

В документе говорится, что импорт и экспорт товаров и услуг осуществляются на основе коммерческих контрактов, заключенных между физическими и юридическими лицами двух стран в соответствии с национальным законодательством.

Поощряется участие хозяйствующих субъектов в торговых и рекламных мероприятиях, таких как выставки, миссии, деловые встречи и семинары, как на местах, так и в Интернете, проводимых в обеих странах для развития торговых отношений.

Кроме того, стороны договорились, что освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов на товары, которые временно ввезены на территорию другой стороны, не предназначены для продажи и впоследствии подлежат реэкспорту.

В рамках соглашения создается Совместный торговый комитет, состоящий из представителей своих соответствующих органов власти.

К функциям комитета отнесены:

обзор двусторонних торговых отношений;

мониторинг и отслеживание за выполнением настоящего соглашения;

изучение возможности расширения и диверсификации двусторонних торговых, инвестиционных и экономических отношений между странами;

содействие обмену информацией в сфере торговли и инвестиций, а также сотрудничеству между соответствующими ведомствами стран.

Соглашение заключено за пять лет с автоматической пролонгацией.

Постановление введено в действие с 27 ноября 2024 года.