Изменились правила проведения судебных экспертиз

Приказом министра юстиции от 21 сентября 2026 года внесены изменения в Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок документа изложен в новой редакции – "Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований".

Уточняется понятие "судебная экспертиза" – исследование материалов уголовного, гражданского, административного дела либо дела об административном правонарушении, проводимое на основе специальных научных знаний в целях установления фактических данных, имеющих значение для его разрешения.

Основания производства экспертизы установлены Уголовно-процессуальным кодексом РК, Гражданским процессуальным кодексом РК, Административным процедурно-процессуальным кодексом РК, Кодексом РК об административных правонарушениях, а также Конституционным законом РК "О прокуратуре", Законом РК "О нотариате".

Орган (лицо), назначивший экспертизу, представляет в орган судебной экспертизы либо частному судебному эксперту объекты экспертизы и иные материалы, необходимые для проведения экспертных исследований и дачи заключения, которые в тот же день регистрируются в Журнале регистрации материалов, поступающих для производства судебных экспертиз.

Материалы, поступившие на экспертизу, рассматриваются в день их поступления экспертом органа судебной экспертизы либо частным судебными экспертом для производства экспертизы.

Правила дополнены новым пунктом, который вводится в действие с 1 января 2027 года:

Постановления, определения о назначении экспертизы представляются лицом (органом), назначающим экспертизу, посредством цифровых систем правоохранительных и специальных государственных органов, судов, интегрированных с единой цифровой системой судебно-экспертной деятельности.

Постановление либо определение о назначении экспертизы, поступившее посредством цифровых систем без одновременного предоставления объектов и материалов, необходимых для проведения судебно-экспертных исследований, подлежит учету в единой цифровой системе судебно-экспертной деятельности со статусом "ожидание объектов".

В случае непредставления в течение 10 рабочих дней объектов экспертизы и иных материалов, необходимых для проведения судебно-экспертных исследований и дачи заключения, постановление либо определение о назначении экспертизы подлежит возврату без исполнения в автоматическом режиме.

Кроме того, уточняется, что в случае ведения судопроизводства в бумажном формате либо отсутствии технических возможностей использования цифровых систем постановления, определения о назначении экспертизы представляются в бумажном формате лицом (органом), назначающим экспертизу, лично, через уполномоченного представителя (на основании доверенности), почтовой или специальной связью.

Запрос адвоката о проведении экспертизы направляется в письменной форме одновременно с предоставлением объектов исследования.

При наличии оснований, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 43 Закона, объекты экспертизы и иные материалы возвращаются без исполнения в течение пяти рабочих дней.

Повторная экспертиза назначается для исследования тех же объектов и решения тех же вопросов в случаях, когда предыдущее заключение эксперта недостаточно обоснованно, либо его выводы вызывают сомнение, либо были существенно нарушены процессуальные нормы при назначении и производстве экспертизы.

Производство повторной экспертизы поручается комиссии экспертов. Эксперты, проводившие предыдущую экспертизу, могут присутствовать при производстве повторной экспертизы и давать комиссии пояснения, однако в экспертном исследовании и составлении заключения они не участвуют.

В постановлении, определении о назначении повторной экспертизы должны быть приведены обоснованные мотивы несогласия с результатами предыдущей судебной экспертизы.

При недостаточной обоснованности мотивов назначения повторной экспертизы руководитель территориального подразделения органа судебной экспертизы либо частный судебный эксперт в течение трех рабочих дней возвращает органу (лицу), назначившему экспертизу, без исполнения постановление, определение о назначении экспертизы и объекты экспертизы.

При поручении производства повторной экспертизы эксперту должны быть представлены заключения предыдущих экспертиз. Производство повторной экспертизы без заключения предыдущей экспертизы не допускается.

Если вторая или последующая по счету экспертиза назначается по нескольким основаниям, одни из которых относятся к дополнительной экспертизе, а другие – к повторной, такая экспертиза производится по правилам производства повторной экспертизы.

Также говорится, что при назначении повторной экспертизы руководитель территориального подразделения органа судебной экспертизы либо частный судебный эксперт в течение трех рабочих дней уведомляет об этом руководителя органа судебной экспертизы либо Палату судебных экспертов РК соответственно.

Эксперт, приняв к производству порученную ему экспертизу, изучает представленные материалы и объекты исследования и удостоверяется в их пригодности и достаточности для дачи заключения по поставленным перед ним вопросам.

При недостаточности или непригодности, представленных для производства экспертизы материалов, эксперт органа судебной экспертизы по согласованию с руководителем, частный судебный эксперт заявляет ходатайство органу (лицу), назначившему экспертизу, о необходимости предоставления дополнительных материалов в течение трех суток, а по многообъектным экспертизам в течение пяти суток, с момента принятия к производству экспертизы.

До удовлетворения ходатайства органом (лицом), назначившим экспертизу, производство экспертизы приостанавливается в пределах установленных Законом сроков.

В случае постановки дополнительных вопросов либо уточнения ранее поставленных вопросов на основании постановления, вынесенного в порядке удовлетворения ходатайства стороны по уголовному делу экспертом при необходимости выносится ходатайство для предоставления материалов необходимых для дачи заключения.

При неудовлетворении ходатайства исследование экспертом проводится в объеме предоставленных материалов, а в случае их недостаточности и непригодности для дачи заключения постановление, определение либо запрос адвоката о назначении экспертизы о назначении экспертизы и объекты исследования возвращаются органу (лицу), назначившему экспертизу, без исполнения в течение пяти рабочих дней.

Указывается, что эксперт обязан отражать в единой цифровой системе судебно-экспертной деятельности все этапы проведения экспертизы, включая ходатайства и иные документы. Эта норма вводится в действие с 1 января 2027 года.

Срок производства экспертизы не должен превышать 30 суток.

Сроки производства экспертизы приостанавливаются с даты направления мотивированного ходатайства органу (лицу), назначившему экспертизу, но не более чем на 10 рабочих дней.

При поступлении электронного постановления либо определения об удовлетворении ходатайства эксперта, срок производства экспертизы возобновляется с даты фактического предоставления объектов исследования либо обеспечения доступа к ним, при условии их предоставления в пределах общего срока приостановления, установленного законодательством.

Если для производства экспертизы требуется срок, превышающий 30 суток, руководитель территориального подразделения на основании представленного экспертом расчета времени, необходимого для ее производства, а также с учетом текущей нагрузки и приоритетности выполнения экспертиз, направляет органу (лицу), назначившему экспертизу, мотивированное ходатайство о продлении срока производства экспертизы с указанием причин и ориентировочного срока ее завершения.

В случае неудовлетворения ходатайства органом, назначившим экспертизу в течение трех рабочих дней, руководитель территориального подразделения организует производство экспертизы с привлечением экспертов других территориальных подразделений органа судебной экспертизы.

При невозможности организации производства экспертизы с привлечением экспертов других территориальных подразделений органа судебной экспертизы, экспертиза завершается в пределах срока ее производства. При этом срок производства экспертизы не приостанавливается.

Установлено, что частный судебный эксперт в случае неудовлетворения органом, назначившим экспертизу, ходатайства о продлении срока экспертизы завершает экспертизу в пределах срока ее производства. При этом срок производства экспертизы не приостанавливается.

Срок производства экспертизы исчисляется со дня принятия материалов, за исключением видов экспертиз, по которым в органе судебной экспертизы установлено дежурство. В указанных случаях исчисление срока начинается в день регистрации материалов.

Срок производства экспертизы истекает в день сдачи заключения эксперта в канцелярию.

Указывается, что эксперты органа судебной экспертизы, частные судебные эксперты, выступая в качестве специалистов, проводят на договорной основе исследования по письменным обращениям юридических и физических лиц с использованием научных средств и методов.

Проведение исследований, предметом которых является правовая оценка либо проверка обоснованности и достоверности результатов заключений экспертов, не допускается.

В документ внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2026 года, за исключением ряда абзацев.