В Казахстане продлят запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

Подготовлен проект приказа министра промышленности и строительства "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

Приказом будет введен запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные" и "Гранулы древесные", страной происхождения которого является Республика Казахстан.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 мая.

В Казахстане действует запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, который неоднократно продлевался. Так, с 12 декабря 2025 года был введен полугодовой запрет отдельных видов лесоматериалов.