Прощение долгов, отмена деклараций, Европротокол, петиции: законы, сделавшие в 2024 году жизнь комфортнее

Уходящий год подкинул не только проблем (а как вы хотели?!), но и приятных для граждан нововведений в законы и правила, которые вступили в силу в 2024 году. А вот это уже приятный сюрприз! Zakon.kz отобрал топ-8 хороших новостей в области права, которые сделали жизнь казахстанцев лучше.

Заработал Европротокол

С 1 января 2024 года в Казахстане стало возможным онлайн-урегулирование страховых выплат. Именно в его рамках заработал так называемый Европротокол – упрощенный порядок урегулирования страхового случая при дорожно-транспортном происшествии.

Дело в том, что с этого момента вступила в силу новая статья 15-2 Закона РК "О страховой деятельности" – Требования к страховой организации и интернет-ресурсам при заключении договора страхования и урегулировании страховых случаев путем обмена электронными информационными ресурсами.

Так полностью звучит название новой нормы.

Основным преимуществом Европротокола является упрощенное оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников полиции и решения суда. Разумеется, европротокол составляется лишь в тех случаях, когда нет спора, не требуются судебного разбирательства и определения вины одной из сторон. А именно, Европротокол применяется, когда есть совокупность следующих обстоятельств:

в ДТП участвуют только два транспортных средства;

у обоих участников ДТП имеются действующие страховые полиса;

не причинен вред жизни и здоровью и не пострадало имущество третьих лиц;

стороны пришли к согласию о том, кто является виновником ДТП, а кто пострадавшим, и что размер ущерба не превышает 100 МРП.

Если ДТП соответствует данным критериям, то участники аварии через специальное приложение в мобильном телефоне могут зарегистрировать страховой случай и подать документы для получения страховой выплаты.

Принципы петиций

2 апреля 2024 года введены в действие поправки в Административный процедурно-процессуальный кодекс РК, устанавливающие правила подачи гражданами петиций, а также реагирования на них государственных органов (Глава 12-1 АППК).

"Петиция – коллективные сообщение, отклик или предложение, направленные в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в форме электронного документа и рассматриваемые в порядке, установленном настоящим Кодексом". Пп. 31-1) части 1 статьи 4 АППК

При этом петиции не должны иметь предметом вопросы, которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, посягают на конституционный строй, общественный порядок, здоровье и нравственность населения и т. п. – всего 17 подпунктов (части 3 статьи 90-2 АППК).

Граждане не преминули воспользоваться новой возможностью. На специализированном сайте epetition.kz опубликованы десятки поданных петиций (список на пять страниц). Для приема и рассмотрения петиции ее должны поддержать граждане РК числом не менее порогового значения (по вопросам в компетенции правительства РК – 50 тыс. человек) в течение шести месяцев, пока петиция находится в доступе на интернет-ресурсе.

Мы не отслеживали судьбу всех петиций, но, мягко говоря, не все удовлетворены. Тем не менее, как говорили древние римляне – тоже видные юристы и бюрократы: Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas, то есть "Пусть не хватает сил, но похвально уже само желание".

Вот так, лауданда волюнтас.

Родительский ремень и "товарищеский" буллинг

С 16 июня 2024 года в Казахстане есть ответственность за буллинг. Напомним, сам термин появился в казахстанском законодательстве еще в 2022 году, когда в нем закрепили следующую дефиницию:

"Травля (буллинг) ребенка – систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг)". Пункт 4-1 статьи 1З Закона РК "О правах ребенка"

Но это была так, норма ни к чему не обязывающая. В 2024 же году в КоАП внесена статья 127-2. Если буллингом занимаются подростки в возрасте от 16 до 18 лет, то они подвергаются взысканию в 10 МРП. Платят детинушки сами, поскольку административная ответственность наступает с 16 лет. Почему именно 10 МРП? Больше с несовершеннолетних взять нельзя (согласно части 1 статьи 66 КоАП). И, кстати, если даже таких денег у них нет, штраф налагается на родителей или других лиц, их заменяющих.

Если жертв травят еще более юные создания – с 12 до 16 лет, то штраф в 10 МРП сразу отправляется для оплаты родителям. Однако надо уточнить, что и в том, и в другом случае могут ограничиться и предупреждением нарушителей.

Не будем забывать и о ситуациях, когда в буллинге уличены великовозрастные товарищи – от 18 и старше. Тогда первое взыскание составит 10 МРП, повторное в течение года – 30 МРП.

Раньше наказания за такого рода правонарушения не было, и новеллам можно порадоваться. Но законопроектом вводится и еще одно наказание, которое детям тоже должно понравиться, а вот строгим, но справедливым папам и мамам – не очень.

Когда-то вполне обыденная родительская мера воспитания "дать ремня" с 16 июня влечет уголовную ответственность. Это трактуется как побои (добавляемая в УК статья 109-1), то есть:

"Насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью".

За это полагается арест до 50 дней, при этом не меньше, чем на месяц. Впрочем, учитывая нехватку арестных домов, дело, возможно, обойдется альтернативным штрафом. И воспитательная порка выльется брутальному родителю в сумму от 100 до 200 МРП (часть 2 статьи 109-1 УК посвящена как раз побоям в семейно-бытовой сфере).

Дина плюс Дима равно... 50 МРП

Любителей рисовать неуместные граффити на стенах домов и т. п. с 5 сентября 2024 года ждут повышенные штрафы, что должно порадовать всех добропорядочных граждан.

Вандализм – это осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность. За вандализм в РК могут привлечь по статье 294 УК.

Но бывает и так, что это вандализм по сути, однако формально объект не внесен в перечень памятников природы, поэтому нельзя применить статью 294 УК. Например, на скале кто-то написал какое-то слово, не обязательно неприличное, но однозначно неуместное.

За подобное вандалам "светит" административное взыскание по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Ранее был штраф 20 МРП. Но затем внесли поправку, целью которой являются разного размера штрафы за мелкое хулиганство в зависимости от того, повлекло оно материальный ущерб или нет.

Дело в том, что, например, и нецензурная брань, и осквернение общественных мест (подъездов многоквартирных домов или сидений в автобусе, или вышеупомянутых деревьев и скал) – все одно мелкое хулиганство. Но осквернение влечет материальный ущерб и поэтому за него теперь штраф серьезней: 50 МРП, а то и арест до 20 суток.

Кроме того, увеличено взыскание и по статье 434-2 "Загрязнение мест общего пользования". Оставил мусор в общественном месте, допустим, в парке – штраф 10 МРП вместо прежних мизерных 5 МРП.

Плюсы электромобилей

18 сентября 2024 года в РК официально появятся электромобили. Вот так. Смешно сказать, но ранее даже самого такого понятия в Законе РК "О дорожном движении" не было. И вот, наконец, с этой даты они будут признаны де-юре, когда вступили в силу соответствующие поправки в законодательство.

Итак, какие преференции ждут их владельцев?

Во-первых, им не надо платить за парковку. Они освобождаются от платы наряду с ветеранами ВОВ, инвалидами I и II групп, законными представителями ребенка с инвалидностью, многодетными матерями и пострадавшими от ядерных испытаний (дополнения в пункт 4 статьи 42-1 Закона РК "О дорожном движении").

Владельцам электромобилей можно осуществлять стоянку ТС с работающим двигателем в жилых зонах (дополнение в пп.33) пункта 4 статьи 54 Закона).

А еще к услугам владельцев электромобилей отдельные стоянки, что называется, два в одном: предназначенные для зарядки во время стоянки (новая статья 42-2 в Закон):

"Стоянка в местах, оборудованных электрозарядными станциями, осуществляется водителями механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, для их зарядки с помощью электрозарядных станций".

Но, конечно, не одни "ништяки" ждут владельцев электрокаров. Новый закон не ликвидирует волшебным образом, в одночасье, существующий дефицит электрозарядных станций. Дело в том, что при фактическом отсутствии в масштабе страны специализированных станций людям приходится это делать самостоятельно – благо приобрести автомобильную зарядную станцию вполне доступно.

Однако вправе ли казахстанцы это делать? Раньше, до 31 августа, подзарядка нарушала правила пожарной безопасности. А после 18 сентября подзарядка нарушает новеллы в Закон РК "Об электроэнергетике". Владельца электромобиля, который заряжает аккумулятор, подключаясь к электросети дома (а за эту электроэнергию он платит именно как бытовой потребитель), можно привлечь к административной ответственности по новой статье 309-1 КоАП "Самовольное подключение к электрическим сетям", которая также введена в действие 18 сентября. Штраф для физических лиц – 50 МРП, а если авто решили подзарядить на стоянке офиса (и контора относится к субъектам крупного предпринимательства) – 500 МРП.

Долг компромиссом красен

В РК ограничивают коллекторов. С 1 октября 2024 года агентства, которым банки и МКО переуступили неоплаченные долги физлиц, обязаны их урегулировать с должниками и прийти к компромиссу. Этому посвящена новая статья 6-1 в Закон РК "О коллекторской деятельности", которая вводится в действие (в основном) с указанной даты.

Коллекторы обязаны уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства. В чем же заключается это право?

Должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство, предложив свои варианты урегулирования задолженности. Эти предложения могут быть связаны с отсрочкой или рассрочкой платежей по основному долгу и/или вознаграждению, изменением очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке, изменением срока банковского займа, изменением в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени) и т. д. Весь список в пункте 1 статьи 6-1 Закона насчитывает девять категорий.

Вся соль в том, что при недостижении взаимоприемлемого компромисса должник вправе обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсману. И пока тот рассматривает документы, у коллекторов будут связаны руки. При этом решение омбудсмана – в случае согласия с ним заемщика – обязательно для коллекторского агентства ("организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций" – пункт 3 статьи 40-3 Закона РК "О банках и банковской деятельности"). Тогда как сам заемщик при несогласии с решением банковского омбудсмана может обратиться в суд.

Вся эта долгая процедура внедрена с главной целью: повысить дисциплину финансовых организаций при выдаче кредитов. Чтобы у них не получалось, как раньше, просто передать коллекторским агентствам проблемную задолженность, почистить свой портфель и спокойно выдавать дальше кредиты. И увеличивать глубину долговой ямы в обществе.

К слову, правила относительно участия в урегулировании задолженности банковских омбудсманов вступают в силу 1 октября, а не 21 декабря 2024 года.

Отмена деклараций для граждан, "подпадающих под 4-й этап"

15 ноября 2024 года пришла хорошая новость для 8 млн казахстанцев (по счету правительства). Президент Казахстана, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, заявил, что "возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап".

Речь о декларации об активах и обязательствах, сдав которую физические лица должны поведать налоговым органам, что успели нажить за всю предыдущую жизнь.

Правилам всеобщего декларирования посвящена Глава 71 Налогового кодекса, а вот срокам его введения – Правила составления декларации об активах и обязательствах физического лица (форма налоговой отчетности 250.00), утвержденные приказом министра финансов РК от 21.06.2018.

Согласно вышеупомянутым правилам, декларация об активах и обязательствах представляется:

с 2021 года – лицами, занимающими ответственную государственную должность, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами; с 2023 года – работниками государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, и их супругами; с 2024 года – руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц, а также индивидуальными предпринимателями, и их супругами; с 2025 года – совершеннолетними лицами, будь то граждане РК, кандасы, лица, имеющие вид на жительство, а также иностранцы или лица без гражданства, если они являются резидентами РК; и даже нерезидентами в случае наличия у них имущества, по которому права и сделки подлежат регистрации на территории РК, а равно доли участия в жилищном строительстве на территории РК; представителями недееспособных лиц в определенных случаях.

Принцип ясен: сначала представители власти и бизнеса, и только в последнюю очередь – просто совершеннолетние граждане. И вот этот алгоритм подвергнут ревизии. Уже через четыре дня после выступления президента министр финансов подтвердил:

"Касательно обязательств порядка 8 млн человек оставшихся категорий граждан предлагаем освободить этих граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей".

Декларирование предлагается сохранить только для следующих категорий лиц:

имеющих активы за пределами Казахстана;

совершивших приобретения стоимостью свыше 20 тыс. МРП в течение года;

получивших доход, облагаемый самостоятельно.

Не включенные ходовые огни

На фоне вышеприведенных изменений последняя новелла ясна как свет. А именно, по прежним, действующим до 4 декабря 2024 года правилам за не включенные ходовые огни (часть 1 статьи 602 КоАП – нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток) полагалось предупреждение или штраф в размере трех МРП. На усмотрение инспектора.

Эту неопределенность исключили, оставив лишь предупреждение. Ведь любая такая вилка в законе – коррупционные риски. В общем, теперь, если забыл включить ходовые огни или ближний свет (пункт 134 ПДД), или противотуманные фары вместо него (пункт 133 ПДД), можно не опасаться за свой кошелек. Но лишь на первый раз: за повторное в течение года нарушение штраф оставляют – 5 МРП.

С одной стороны, вроде гуманизация. С другой, у инспекторов появился лишний повод (которых не так уж много) обязать расслабившихся водителей сделать остановку и проверить, нет ли за теми каких других нарушений. Светлая мысль.