Прибавка к пенсии, Нацфонд – детям, "отмена" налога на транспорт: правовые топ-события 2023 года

Как новые законы поменяли в уходящем году жизнь казахстанцев? Какие появились в Казахстане новые правила и санкции? Упростили они решение проблем? А может, наоборот – затруднили? Zakon.kz подытожил топ правовых вопросов, которые вызвали наибольшую реакцию казахстанцев в 2023 году.

Zakon.kz продолжает проводить правовые итоги года, напоминая о законодательных изменениях, поменявших жизнь казахстанцев в 2023 году. Начало можно прочитать здесь.

"Кто работает, тот есть" и другие новости Трудового и Социального кодекса

1 июля 2023 года введен в действие Социальный кодекс, и в тот же день – поправки в Трудовой кодекс. Нормы обоих кодексов регулируют смежные социальные вопросы, а порой и один и тот же объект, поэтому законодатель логично синхронизировал вступление в силу этих документов.

Возьмем, к примеру такое понятие как платформенная занятость, введенное в казахстанское законодательство упомянутыми новеллами. Особенностям такого рода деятельности – с использованием Интернет-платформ или мобильных приложений – посвящены как статья в Социальном кодексе (102), так и в Трудовом кодексе (146-1). Первая регулирует взаимоотношения между оператором, заказчиком услуг и работ, а также их исполнителем, если между ними заключен гражданско-правовой договор и в соответствии с ГК. Вторая посвящена особенностям трудового договора, если ИП или юрлицо нанимает работника. Одна из таких особенностей – трудовой договор заключается на определенный срок без ограничения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 1 статьи 30 ТК. Это ограничение – общее правило, что трудовой договор заключается не менее, чем на год. То есть при платформенной занятости срок трудового договора может быть и меньше года.

Задумка этой и других поправок в ТК в том, чтобы уравнять в трудовых правах всех работников вне зависимости от характера занятости, будь то платформенная занятость, совместная работа (двое занятых на одном рабочем месте), скользящий график, четырехдневная рабочая неделя и другие. Для чего в законодательство вводится новое понятие: "независимый работник". Все онлайн-платформы, вроде Яндекс Такси, Glovo и т.п., обяжут заключать публичный договор, и всякий таксист или курьер, который присоединится к оферте, тем самым будет считаться занятым со всеми вытекающими социальными благами (то есть соцвыплатами на случай разных жизненных неурядиц), даже не заключая традиционный трудовой договор с работодателем.

Налоговыми агентами всей этой прежде неучитываемой армии курьеров etc. государство определит операторов онлайн-платформ, которые и будут производить социальные отчисления (в ЕНПФ, ГФСС, ФСМС). При этом внедряется объединенный платеж вместо прежнего единого совокупного платежа.

Цель нововведений – включить трудящихся казахстанцев в систему социального страхования и пенсионного обеспечения, что имеет не только гуманитарный, но и фискальный смысл. И, кстати, за счет упрощенного оформления трудовых отношений и новых стимулов закон позволит уже на первом этапе интегрировать в систему по меньшей мере 300 тысяч неформально занятых лиц.

Так, во всяком случае, утверждает разработчик.

И таких новелл, посвященных как работникам, так и безработным, а также инвалидам, пенсионерам, родителям, ухаживающим за ребенком до 1,5 года (был до 1 года) и т.д. – масса. Увеличение максимального размера бюллетеня (социального пособия по временной нетрудоспособности) с 15 до 25 МРП в течение месяца, дополнительная пенсионная выплата от работодателей, проактивная социальная помощь для нуждающихся и т.д. и т.п. Подробнее о новеллах и преследуемых государством целях можно прочитать здесь (как изменить жизнь казахстанцев Социальный кодекс) и здесь (о поправках в Трудовой кодекс).

История с "отменой" транспортного налога и прочие налоговые идеи

Одной из главных тем уходящего года стало обещание фундаментальной налоговой реформы и ожидание введения "налога на роскошь". Пишем в кавычках, потому что на самом деле это не какой-то конкретный платеж, а система мер. Ее смысл – сделать такие ставки определенных налогов – НДС, КПН, ИПН и других – чтобы люди со сверхдоходами платили в казну больше, чем остальные. Это называется социальная справедливость капиталистическими методами.

Во исполнение реформы Минфин обещал к декабрю 2023 года разработать проект нового Кодекса РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет. Документ должен заменить ныне действующий Налоговый кодекс.

Но не успел. Так что это вроде как тема не уходящего года. Так, да не так.

Дело в том, что к проекту кодекса Министерство национальной экономики опережающими темпами подготовило так называемый Консультативный документ регуляторной политики, где обозначило, какие есть проблемы в фискальной политике РК и как их следовало бы решать. Одной из таких проблем и является налог на транспортные средства.

Что и переполошило общество. Министерство национальной экономики РК выступило с рекомендацией упразднить в будущем налог на транспортные средства. Правда, не на все машины. Налог на "автомобили с повышенным объемом двигателя" было предложено сохранить и даже приумножить.

Инициатива подверглась шквальной критике. Подробнее прочитать об этом можно в статьях (они выходили не единожды) на Zakon.kz. Но вкратце напомним суть проблемы.

Дело в том, что цены ГСМ с 1 января 2025 года в Казахстане вырастут – и круто. Мы не вангуем: просто с этого момента в Евразийском экономическом союзе начнет функционировать общий рынок нефти и нефтепродуктов. Договор подписан еще в 2010 году, а в 2018 году решением Высшего евразийского экономического совета принята соответствующая пошаговая программа.

А значит, цены в разных странах ЕАЭС подравняются. Тогда как сейчас топливо в России на 15-20 процентов дороже, чем в Казахстане. И это, заметьте, при невероятно дешевой российской валюте, а ведь год назад, когда рубль стоил 7-8 тенге, разница была почти вдвое. Если вдруг курс отыграет назад (а это в нынешней политической ситуации более чем вероятно), такое серьезное подорожание вызовет шок у населения.

Вот упразднение налога на транспортные средства и призвано нивелировать этот эффект. Как выразились авторы документа:

"При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в 2 раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом "эконом" класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения".

Выглядит как забота о населении. Почему же тогда оно не сильно обрадовалось?

Простой расчет. Вместо платежа в 2-3 МРП раз в год придется платить скрытый транспортный налог при каждой заправке машины.

Сейчас налог на ТС в Казахстане, в частности, на легковые машины устанавливается в прямой связи с градацией по объему двигателя. Владельцы бюджетных авто, например, с объемом двигателя от 1,5 до 2 тысяч кубических сантиметров должны заплатить 3 МРП – то есть 10 350 тенге за 2023 год. А от 1110 до 1500 "кубиков" – и вовсе 2 МРП, 6900 тенге. При объеме бака 40-60 литров и нынешней цене за 92-й бензин налог фактически равен стоимости одной заправки машины (плюс-минус). Короче, во всех отношениях бюджетный вариант.

Если же цены на ГСМ поднимутся вдвое, тот же 92-й бензин будет стоить 400 тенге за литр. И владелец малолитражки будет вынужден за каждую заправку машины отдавать по 15-20 тысяч тенге – вдвое больше, чем сейчас.

А это значит, что если за нынешний 2023 год человек заплатит налог на ТС в 2-3 МРП – стоимость одной заправки – всего один раз, то в 2025 году он будет вынужден дополнительно выкладывать эту же сумму при каждой заправке машины. Фактически скрытый налог на ТС, но только не один раз в год, а двадцать! Или десять – если цены подрастут не вдвое, а, скажем, наполовину. То есть плата государству за владение и эксплуатацию ТС (как ее не называй: налог, акциз или как-то еще) вырастет, как минимум, на порядок. Вот вам и "меры по недопущению ухудшения социального и материального положения"...

Затем было официально заявлено, что транспортный налог отменять не будут. Но проблема-то не в отмене, а в той информации, которой необходимость отмены объяснялась. И проблема эта никуда не делась. Короче, осадок остался.

Возврат государству незаконно приобретенных активов

12 июля 2023 года был принят Закон РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Цель следует из названия: возвращение в собственность государства украденного, будем говорить прямо, имущества. И восстановления тем самым социальной справедливости.

Коротко говоря, суть такова. Совокупные активы лица, занимающего ответственную государственную должность или выполняющего управленческие функции в государственном юрлице или субъекте квазигосударственного сектора, если они не меньше 13-миллионого МРП (44,85 миллиарда тенге в 2023 году), проверяются. И, если они имеют хотя бы "необъяснимое происхождение", то есть собственники не могут доказать в суде законность источников приобретения, активы обращают в собственность государства. При этом имущество могут забрать не только у самих чиновников и топ-менеджеров, но и у лиц, с ними аффилированных, родственников, супругов, в том числе бывших и вообще всех как-либо с ними связанных (пункты 5-8 статьи 2 Закона).

Однако некоторые важные нормы этого закона (например, статья 7, регламентирующая, как именно будет осуществляться возврат активов) введены в действие лишь 12 сентября 2023 года. Практические же меры для его реализации предприняты 5 октября, когда был подписан соответствующий Указ президента РК. Тогда был образован уполномоченный орган – Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК. Этот Комитет во взаимодействии со всеми правоохранительными органами и спецслужбами, которые должны ему помогать в том числе и путем сбора и предоставления информации о казнокрадах, и несет ответственность за возврат активов.

К слову, мошенники использовали эту инициативу, придумав преступную схему. А именно, с хозяевами предприятий и другого имущества, когда-то находившегося в собственности Республики Казахстан, но затем приватизированного, связываются люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Шантажируют граждан и юрлица тем, что принадлежащие им активы должны быть возвращены в госсобственность, поскольку были приобретены незаконно. Однако за определенную сумму, предлагают они, вопрос можно "решить", изъяв актив из некоего "списка на возврат".

Подробнее читайте статью на Zakon.kz.

Штраф за "ложь по ошибке"

Новая санкция появилась несколько неожиданно. Закон РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" шел в пакете с сопутствующими поправками в другие законодательные акты, в том числе и в Кодекс РК об административных правонарушениях.

В частности, в КоАП ввели статью 456-2 "Размещение, распространение ложной информации". В Казахстане и раньше предусматривалась ответственность за распространение ложной информации. Но, подчеркнем, информация должна быть не просто ложной, а заведомо ложной. То есть умышленной неправдой. И тогда за нее наступала либо административная ответственность по части 2 статьи 456-1 КоАП, либо уголовная по статье 274 УК РК.

Теперь же ситуация кардинально поменялась. Упомянутая часть 2 статьи 456-1 КоАП исключена. К административной ответственности могут привлечь, даже если информация не заведомо ложная. То есть журналист или блогер просто ошибся. Цифру перепутал или место действия. Так вот, де-юре этого достаточно для привлечения к административной ответственности: штраф до 345 тысяч тенге, минимум же – 20 МРП.

Почему законодатель не остановился на понятии "недостоверная информация" для наступления административной ответственности? Вопрос открытый. Однако называть неумышленное искажение ложью семантически неверно. Ложь предполагает умысел – как, например, убийство, иначе это неумышленное причинение смерти.

Возможно, законодательсчел ошибку или заблуждение недостаточным основанием для штрафа. Но кстати, если ввести наказание за первое подобное правонарушение не штраф, но, скажем, предупреждение, то это смотрелось бы вполне гармонично. А повтор был бы уже профессиональной халатностью, за которую справедливо и деньгами наказать.

Однако что сделано, то сделано. В законодательстве появилась такая дефиниция как не заведомая ложь. Возвращаясь к аналогии выше – эдакое убийство по неосторожности. Юридический оксюморон. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Норма введена в действие с 10 сентября 2023 года.

Нацфонд - детям

Разговоры о том, что граждане РК имеют право на реальную отдачу от использования национальных богатств страны, шли в Казахстане давно. Но до последнего времени безрезультатно. Прорыв в этом вопросе произошел именно в 2023 году, когда был принят Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам начисления детям средств из Национального фонда РК, их выплат и использования". Закон был принят 16 ноября 2023 года, и будет введен в действие с 1 января 2024 года.

НПА разработан для реализации поручения Главы государства о запуске проекта "Нацфонд -детям", который представляет собой следующий алгоритм:

отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей – граждан РК в АО "ЕНПФ" до достижения ими 18 лет,

начисленные средства фактически находятся в Нацфонде и продолжают инвестироваться Национальным банком РК. Данные средства представляют собой только право требования ребенка на выплаты при достижении 18 лет,

при достижении гражданином РК 18 лет средства становятся его исключительной собственностью,и он самостоятельно решать, как использовать средства (на образование или улучшение жилищных условий),

использование средств для приобретения жилья разрешается только на территории РК, а вот оплачивать учебу можно будет и за рубежом,

при невостребовании денег по достижению 18 лет средства на счете сохраняются в течение 10 лет, а затем переводятся на пенсионный счет,

при утере либо смене гражданства РК право требования на выплаты утрачивается,

в случае смерти участника целевые накопления наследуются в порядке, установленном законодательством РК, для чего открывают банковский счет у уполномоченного оператора в долларах США.

А в завершении напомним, что Законом РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" с 1 января 2024 года установлены (статьей 9 Закона) следующие базовые показатели:

