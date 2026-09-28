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Право

Определять стоимость судебной экспертизы будут по-новому

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 10:50 Фото: pexels
Министр юстиции приказом от 21 сентября 2026 года обновил Правила определения стоимости производства судебной экспертизы в органах судебной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Теперь правила определяют порядок определения стоимости производства судебной экспертизы органа судебной экспертизы и частными судебными экспертами.

При определении стоимости производства судебной экспертизы применяются нормативы времени производства судебных экспертиз по видам и категориям сложности.

Как определяется стоимость судебной экспертизы в органе судебной экспертизы

Стоимость производства судебной экспертизы в органе судебной экспертизы определяется исходя из нормативов времени производства судебных экспертиз по видам и категориям сложности и включает расходы на оплату труда эксперта и начисления, связанные с оплатой труда, материальные затраты, административно-хозяйственные расходы.

Расходы на оплату труда эксперта органа судебной экспертизы определяются путем умножения норматива времени производства судебной экспертизы на среднечасовую тарифную ставку.

Начисления, связанные с оплатой труда, определяются исходя из размера расходов на оплату труда с применением ставок налогов и обязательных платежей.

Материальные затраты определяются исходя из фактической потребности в химических реактивах, расходных материалах, стандартных образцах наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также иных материалах, использование которых предусмотрено методиками производства судебных экспертиз и утвержденными нормами расхода.

Административно-хозяйственные расходы включают расходы на коммунальные услуги, содержание зданий, помещений и инженерной инфраструктуры, содержание и эксплуатацию оборудования, амортизацию основных средств и нематериальных активов, обеспечение деятельности административно-управленческого персонала, иные расходы, необходимые для обеспечения деятельности органа судебной экспертизы.

Административно-хозяйственные расходы распределяются между судебными экспертизами пропорционально нормативам времени производства судебных экспертиз либо исходя из общего количества судебных экспертиз, выполненных за соответствующий расчетный период.

К заключению эксперта органа судебной экспертизы прилагается расчет стоимости производства судебной экспертизы.

Как определяется стоимость производства судебной экспертизы частными судебными экспертами

Стоимость производства судебной экспертизы частными судебными экспертами применяется исключительно при ее оплате за счет бюджетных средств. В случаях, когда расходы на производство судебной экспертизы возлагаются на стороны, стоимость производства судебной экспертизы определяется на договорной основе.

Стоимость производства судебной экспертизы частным судебным экспертом определяется исходя из нормативов времени производства судебных экспертиз по видам и категориям сложности, ставки вознаграждения эксперта, а также подтвержденных расходов, непосредственно связанных с производством конкретной судебной экспертизы.

К подтвержденным расходам относятся фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с производством конкретной судебной экспертизы, включая:

  • материальные (химические реактивы, расходные материалы, стандартные образцы наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, вспомогательные материалы (канцелярские, хозяйственные и так далее);
  • сопутствующие (коммунальные расходы, услуги связи, аренда помещения и так далее);
  • амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам, используемым при производстве конкретной судебной экспертизы.

Подтвержденные расходы включаются в стоимость производства судебной экспертизы при наличии документов, подтверждающих их фактическое осуществление и непосредственную связь с производством соответствующей судебной экспертизы.

Не допускается включение в стоимость производства судебной экспертизы расходов, непосредственно не связанных с производством конкретной судебной экспертизы.

При производстве судебной экспертизы частными судебными экспертами с использованием специального оборудования, лабораторных исследований, специализированного программного обеспечения, а также расходных материалов соответствующие затраты включаются в состав подтвержденных расходов.

Также говорится, что при исследовании нескольких самостоятельных объектов либо разрешении вопросов, относящихся к различным видам судебных экспертиз, стоимость производства судебной экспертизы определяется с учетом нормативов времени, предусмотренных для каждого объекта исследования или соответствующего вида судебной экспертизы.

К заключению частного судебного эксперта прилагается расчет стоимости производства судебной экспертизы.

Стоимость производства дополнительной судебной экспертизы определяется исходя из объема дополнительных исследований, количества поставленных вопросов и норматива времени, необходимого для их разрешения.

Стоимость производства повторной судебной экспертизы определяется на общих основаниях.

Правилами предусмотрено, что при производстве комиссионной или комплексной судебной экспертизы стоимость определяется с учетом норматива времени, категории сложности, количества объектов исследования, объема материалов, количества участвующих судебных экспертов, а также подтвержденных расходов.

Приказ вводится в действие после внесения соответствующих изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс РК.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила аттестации судебных экспертов.

Также мы рассказывали, что изменились правила проведения судебных экспертиз.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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