Как будут привлекать к дисциплинарной ответственности судей

Президент указом от 18 декабря 2024 года внес изменения в Положение о Судебном жюри и в Положение о Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде РК, сообщает Zakon.kz.

Поправки коснулись норм, регламентирующих порядок формирования Судебного жюри.

В частности, говорится, что Судебное жюри состоит из тринадцати судей – четырех судей районных и приравненных к ним судов, пяти судей областных и приравненных к ним судов и четырех судей Верховного суда. В Судебное жюри входят также два представителя юридической общественности, имеющие право совещательного голоса.

Судьи назначаются в состав Судебного жюри по рекомендации расширенного пленарного заседания Верховного суда, а представители юридической общественности по рекомендации организаций в соответствии с их уставом – Высшим Судебным Советом сроком на три года.

Избранным считается кандидат из числа судей, набравший наибольшее число голосов расширенного пленарного заседания Верховного суда посредством открытого или тайного голосования.

Помимо основных членов, в состав Судебного жюри избираются также запасные члены из числа судей, а также представителей юридической общественности.

Запасной член Судебного жюри приступает к исполнению обязанностей члена Судебного жюри в случаях отвода или самоотвода члена Судебного жюри, повлекшего отсутствие кворума, выбытия члена Судебного жюри, а также в случае необходимости назначения в состав Судебного жюри новых членов согласно Конституционному закону и исполняет обязанности члена Судебного жюри на оставшийся срок полномочий.

Если резерв запасных членов будет исчерпан, проводятся довыборы на оставшийся срок.

Состав Судебного жюри и кандидатуры запасных членов утверждаются Высшим Судебным Советом.

Высший Судебный Совет вправе мотивированным решением отклонить кандидатуры в состав Судебного жюри.

Лица, рекомендуемые в состав Судебного жюри из числа судей, а также запасных членов Судебного жюри из числа судей, должны обладать высокими профессиональными качествами, безупречной репутацией, пользоваться авторитетом судейской общественности и иметь стаж работы судьей не менее 10 лет.

Лица, рекомендуемые в состав Судебного жюри от представителей юридической общественности, а также запасных членов Судебного жюри из числа представителей юридической общественности, должны обладать высокими профессиональными качествами, безупречной репутацией и иметь стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет.

В состав Судебного жюри не могут быть избраны председатели судов и председатели судебных коллегий судов, члены Высшего Судебного Совета, судьи – члены Комиссии по судейской этике, Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде, Комиссии по кадровому резерву при Высшем Судебном Совете.

Также изменен ряд норм, касающихся привлечения к дисциплинарной ответственности судей.

В частности, указывается, что судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов.

Под грубым нарушением законности понимается очевидное и существенное нарушение закона, которое допущено судьей вследствие его недобросовестности и небрежности.

Факт грубого нарушения законности устанавливается вышестоящей судебной инстанцией, отменившей или изменившей судебный акт по этому основанию, и указывается в представлении по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности, подписанном коллегиальным составом судей, рассмотревшим дело.

В документе поясняется, что отмена или изменение судебного акта, связанные с оценкой доказательств, не является грубым нарушением законности.

Представление по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности выносится одновременно с судебным актом вышестоящей судебной инстанции.

Кроме того, судейская ошибка, а также отмена или изменение судебного акта не влекут ответственности судьи, если не был установлен факт грубого нарушения законности.

При этом основанием для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов является представление вышестоящей судебной инстанции по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

В документ добавлены следующие нормы:

Представление вышестоящей судебной инстанции по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов в течение одного месяца со дня установления факта грубого нарушения законности, не считая времени отсутствия судьи на работе по уважительной причине, выносится на обсуждение:

пленарного заседания областного суда – в отношении судьи, председателя районного суда или судьи областного суда;

пленарного заседания Верховного суда – в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, судьи или председателя судебной коллегии Верховного Суда.

По итогам обсуждения пленарное заседание областного суда или Верховного суда принимает решение о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов.

Материалы в отношении судьи за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов направляются в Судебное жюри в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения пленарного заседания областного суда или Верховного суда.

Основаниями для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, являются:

решения Комиссии по судейской этике о передаче в Судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, а также по сведениям, содержащимся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике;

представление председателя Верховного суда.

Дисциплинарный проступок, связанный с совершением порочащего проступка, противоречащего судейской этике, выносится на обсуждение Комиссии по судейской этике в порядке и сроки, предусмотренные Положением о Комиссии по судейской этике.

Материалы в отношении судьи за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, направляются в Судебное жюри в течение десяти рабочих дней после истечения срока на обжалование решения Комиссии по судейской этике, но не позднее чем за один месяц до истечения сроков для начала дисциплинарного производства, предусмотренных пунктом 1 статьи 42 Конституционного закона. В случае обжалования данного решения – в течение десяти рабочих дней после вынесения органом судейского объединения решения об оставлении решения Комиссии по судейской этике о передаче в Судебное жюри материалов в отношении судьи без изменения, но не позднее чем за один месяц до истечения сроков для начала дисциплинарного производства.

К представлению председателя Верховного суда прилагаются материалы в отношении судьи за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике.

Основаниями для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей являются:

решения пленарных заседаний областных судов и Верховного суда о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

представление Председателя Верховного суда.

По сведениям о совершении дисциплинарного проступка, связанного с ненадлежащим исполнением председателем суда или председателем судебной коллегии суда своих должностных обязанностей, Верховным судом или областным судом проводится проверка в течение 20 рабочих дней со дня их поступления.

Срок проведения проверки может быть продлен мотивированным решением председателя Верховного суда, председателя областного суда на тот же срок для установления фактических обстоятельств совершения дисциплинарного проступка, о чем извещается физическое или юридическое лицо, подавшее обращение в течение 3 рабочих дней со дня продления срока.

На период отсутствия на работе председателя суда или председателя судебной коллегии суда по уважительным причинам, в отношении которого проводится проверка, срок проведения проверки приостанавливается до его выхода на работу.

По результатам проверки Верховным судом или областным судом составляется заключение, которое отражает факты и обстоятельства, установленные в ходе проверки, и вывод о наличии или отсутствии в действиях председателя суда или председателя судебной коллегии суда признаков дисциплинарного проступка, связанного с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей.

Председатель суда или председатель судебной коллегии суда, в отношении которого проведена проверка, знакомится с заключением, что удостоверяется его распиской. В случае отказа председателя суда или председателя судебной коллегии суда подтвердить ознакомление с материалами, направляемыми в Судебное жюри, работниками уполномоченного органа или его территориальных подразделений составляется соответствующий акт, который приобщается к материалам.

Заключение по результатам проверки в течение одного месяца со дня его составления выносится на обсуждение:

пленарного заседания областного суда – в отношении председателя районного суда;

пленарного заседания Верховного суда – в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда или председателя судебной коллегии Верховного суда.

По итогам обсуждения пленарное заседание областного суда или Верховного суда выносит решение о передаче либо об отказе в передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства.

Материалы в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей направляются в Судебное жюри в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения пленарного заседания областного суда или Верховного суда, но не позднее чем за один месяц до истечения сроков для начала дисциплинарного производства, предусмотренных пунктом 1 статьи 42 Конституционного закона.

К представлению председателя Верховного суда прилагаются материалы в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Сбор материалов в рамках дисциплинарного производства, обеспечение их полноты и объективности в отношении председателя областного суда, судьи, председателя судебной коллегии Верховного суда возлагаются на уполномоченный государственный орган в сфере судебного администрирования.

Сбор материалов в рамках дисциплинарного производства, обеспечение их полноты и объективности в отношении судьи, председателя районного суда, судьи и председателя судебной коллегии областного суда возлагаются на территориальные подразделения уполномоченного органа.

Судья должен быть ознакомлен со всеми материалами до их направления в Судебное жюри и подтвердить своей подписью.

Если судья отказывается подтвердить своей подписью ознакомление с материалами, направляемыми в Судебное жюри, работники уполномоченного органа или его территориальных подразделений составляют соответствующий акт, который приобщается к материалам.

Основанием для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи являются также сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике.

Не подлежат проверке сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, в которых:

выражается несогласие с судебными актами;

указываются нарушения законности при рассмотрении судебных дел.

Проведение проверок в отношении судьи, председателя районного суда, судьи областного суда возлагается на областной суд и Комиссию по судейской этике.

Проведение проверок в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, судьи, председателя судебной коллегии Верховного суда возлагается на Верховный суд и Комиссию по судейской этике.

Обращение, подлежащее проверке, в течение трех рабочих дней со дня поступления в Судебное жюри направляется в Верховный суд, областной суд или Комиссию по судейской этике для проведения проверки.

О результатах проверки обращения Верховный суд, областной суд или Комиссия по судейской этике извещают заявителя.

При этом, если обращение не содержит достаточные сведения о совершении судьей дисциплинарного проступка, заявителю разъясняется порядок привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Днем обнаружения дисциплинарного проступка, связанного с нарушением судьей законности при рассмотрении судебного дела, считается день вынесения вышестоящей судебной инстанцией представления по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, которым установлен факт нарушения законности, а днем совершения такого проступка считается день вынесения незаконного судебного акта.

Днем обнаружения дисциплинарного проступка, противоречащего судейской этике, считается день внесения представления Председателя Верховного суда или вынесения решения Комиссией по судейской этике, которым установлен факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике, а днем совершения такого проступка считается день или период его совершения.

Рассмотрение дисциплинарного дела производится с обязательным участием судьи, в отношении которого начато дисциплинарное производство.

Судья вправе участвовать в рассмотрении дисциплинарного дела лично, а также с представителями. Представителями судьи могут быть только адвокаты, юридические консультанты, являющиеся членами палаты юридических консультантов.

В случае неявки судьи по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, объективно воспрепятствовавшие участию на заседании Судебного жюри) заседание Судебного жюри переносится.

При неявке судьи без уважительной причины или предоставлении судьей письменного заявления об отказе в участии на заседании Судебного жюри рассмотрение дисциплинарного дела производится без его участия.

Заседание Судебного жюри может проводиться с применением аудио-, видеофиксации, в том числе с использованием видеоконференцсвязи.

Ходатайство судьи о досрочном снятии дисциплинарного взыскания рассматривается Судебным жюри в месячный срок с момента поступления материалов на рассмотрение с вынесением одного из следующих решений:

о досрочном снятии дисциплинарного взыскания;

об отказе в досрочном снятии дисциплинарного взыскания.

На заседании Судебного жюри ведется протокол либо при применении аудио-, видеозаписи — краткий протокол, который подписывают председательствующий на заседании и секретарь.

Также добавлена новая норма, согласно которой судебное жюри по своей инициативе или по заявлению судьи, в отношении которого рассмотрено дело, может исправить допущенные в решении описки.

Судебное жюри рассматривает заявление судьи об исправлении описок в решении Судебного жюри в течение десяти рабочих дней со дня поступления такого заявления.

Вопрос об исправлении описок в решении Судебного жюри рассматривается Судебным жюри на заседании без участия судьи.

По итогам рассмотрения вопроса об исправлении описок Судебное жюри выносит дополнительное решение.

С 1 января 2025 года в случае отмены или изменения вышестоящей судебной инстанцией судебного акта, вынесение которого послужило основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов, Судебное жюри на основании заявления судьи отменяет решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и повторно рассматривает дело.

Помимо этого внесены изменения в Положение о Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде РК, которые также вводятся в действие с 1 января 2025 года.

В частности, говорится, что судьи в составе Комиссии должны обладать высоким профессионализмом, безупречной репутацией и заслуженным авторитетом в судейской среде и иметь двадцать и более лет судейского стажа.

При этом половина членов Комиссии от соответствующей судебной инстанции, в том числе от областных судов, за исключением одного судьи Верховного суда и двух судей в отставке, переназначается каждый год.

В случае выбытия судьи из числа членов Комиссии новый член Комиссии избирается в течение трех месяцев.

Оценкой профессиональной деятельности судьи признаются оценка уровня его профессиональных знаний и умения применять их при отправлении правосудия, результатов судебной деятельности и соответствие его требованиям, предъявляемым Конституционным законом.

Оценка профессиональной деятельности судьи впервые проводится по истечении трех лет непрерывного пребывания в должности судьи.

Результаты работы судьи оцениваются на основании показателя качества отправления правосудия. Показатели качества отправления правосудия, методы, процедуры сбора данных, в том числе применение дополнительных критериев посредством письменного эссе и (или) решения кейсовых задач, определяются Методикой проведения оценки профессиональной деятельности судьи, которая утверждается пленарным заседанием Верховного суда по согласованию с Высшим Судебным Советом и публикуется на интернет-ресурсе Верховного суда.

До начала проведения оценки профессиональной деятельности судьи Комиссией при необходимости проводится проверка с истребованием дополнительных документов и материалов, в том числе судебных дел, при рассмотрении которых судьей были допущены нарушения закона.

Решение Комиссии о переводе судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд по результатам оценки профессиональной деятельности является основанием для рассмотрения Высшим Судебным Советом вопроса о переводе судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд, а в случае отказа от перевода – об освобождении судьи от занимаемой должности.

Копия протокольного решения Комиссии о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, о переводе в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд в течение пяти календарных дней направляется в Высший Судебный Совет.

Копия протокольного решения Комиссии в отношении судей, прошедших оценку профессиональной деятельности судьи, в течение пяти календарных дней со дня его принятия, направляется в соответствующий областной суд и Верховный суд.

Копия протокольного решения Комиссии о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, о переводе в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд в течение пяти календарных дней направляется для сведения в соответствующий областной суд, Верховный суд, а также судье, в отношении которого принято решение.

При этом решения Комиссии могут быть обжалованы в Высший Судебный Совет не позднее десяти рабочих дней со дня ознакомления.

Указ введен в действие с 19 декабря 2024 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 января 2025 года.