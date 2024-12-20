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Право

Консультативное наблюдение за наркоманами и лудоманами установят в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:50 Фото: freepik
Министр здравоохранения приказом от 11 декабря 2024 года внесла соответствующие изменения в приказ о вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья, сообщает Zakon.kz.

Консультативное наблюдение — медицинское наблюдение за лицом с пагубным употреблением психоактивных веществ или лицом с патологическим влечением к азартным играм.

При этом в документе говорится, что пагубное употребление психоактивных веществ — немедицинское употребление, которое привело к физическим и (или) психическим, и (или) правовым последствиям без признаков синдрома зависимости.

Консультативное наблюдение устанавливается за лицом с пагубным употреблением психоактивных веществ (кроме алкоголя и табака) и (или) лицом с патологическим влечением к азартным играм в целях предупреждения риска развития или прогрессирования заболевания (переход в хроническое или затяжное расстройство с тяжелыми, стойкими, часто обостряющимися болезненными проявлениями или к выраженной социальной дезадаптации), в случае если лицо будет оставлено без специализированной помощи.

Консультативное наблюдение осуществляется в соответствии с группами консультативного наблюдения лиц с психическими, поведенческими расстройствами (ППР), критериями взятия, перевода, прекращения консультативного наблюдения, а также частоты наблюдения.

Наблюдение проводится в течение 12 месяцев. Первые 6 месяцев — не менее 1 раза в месяц, далее не реже 1 раза в квартал.

Критерием для прекращения консультативного наблюдения является отсутствие рецидива в течение указанного периода.

При изменении психического состояния, и/или уклонении от наблюдения лицо, находящееся на консультативном наблюдении проходит освидетельствование и по решению комиссии врачей-психиатров переводится на динамическое наблюдение.

Сведения о лицах, находящихся на консультативном наблюдении, регистрируются в электронные информационные системы (ЭИС) для статистического учета.

При этом снятие с консультативного наблюдения либо перевод в группу динамического наблюдения осуществляется на основании решения врачебно-консультационной комиссии по представлению участкового врача-психиатра.

При консультативном наблюдении врач-психиатр кабинета психического здоровья или первичного центра психического здоровья осуществляет:

  • диагностические мероприятия в соответствии с клиническими протоколами;
  • назначение лечения в соответствии с клиническими протоколами (в случае необходимости);
  • решения вопроса о консультативном наблюдении, а также прекращении консультативного наблюдения;
  • внесение информации о лице с ППР в ЭИС;
  • осуществление консультативного наблюдения;
  • направление лиц с ППР на обследование и (или) лечение, медико-социальную реабилитацию в территориальный центр психического здоровья или в "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" (по показаниям).

При консультативном наблюдении психолог проводит психопрофилактические мероприятия, психологическое консультирование, экспериментально-психологическое обследование и психокоррекцию.

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2024 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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